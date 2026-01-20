Латинский рецептурный сборник Mappae clavicula (МС) — это уникальный памятник, заполняющий лакуну почти в полтысячелетия в истории европейских технологий. Самое раннее упоминание о нем относится к 821–822 годам в каталоге монастыря Райхенау, где он описывался как «том об изготовлении золота». Будучи первым в Европе масштабным собранием технических рецептов после античных папирусов III–IV веков, МС позволяет судить о знаниях, которые веками передавались устно через личный опыт мастеров. Текст сборника многослойный: по мнению исследователей, его основу составил позднеантичный греческий трактат с гностическими корнями, возможно, принадлежавший перу знаменитого алхимика Зосима Панопольского.

Круг вопросов, освещаемых в «Ключе к секретам мастерства», поражает своей широтой. Книга содержит наставления по художественной обработке металлов, приготовлению чернил и красок, окрашиванию стекла, кожи и тканей. Читатель найдет здесь инструкции по возведению зданий, конструированию осадных машин и созданию зажигательных смесей. Особое место занимают «секретные» рецепты: способы имитации золота, увеличения его веса и определения чистоты слитков с помощью специальных инструментов. Это не просто свод инструкций, а панорама представлений человека того времени о богатстве мира растений, минералов и химии веществ.

Настоящее издание, подготовленное Д. М. Омельченко, включает первый полный перевод памятника на русский язык с обширными комментариями. Вступительные статьи подробно освещают путь рукописи сквозь столетия, анализируют стемму (генеалогическое древо) сохранившихся текстов и исследуют источники латинского оригинала. Книга снабжена ценным словарем латинских терминов, указателями мер веса и территорий, что делает её незаменимым инструментом для историков науки, искусства и всех, кто интересуется приключениями алхимической мысли в средневековой Европе.

Приключения алхимии в средневековой Европе

/ пер. с латин. яз., коммент., вводн. ст., прилож. Д. М. Омельченко. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2025. — 346 с.

ISBN 978-5-288-06525-5

Mappae clavicula (Ключ к секретам мастерства) — Содержание