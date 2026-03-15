Книга Дерека Принса «Бог — автор брачных союзов» представляет собой практическое и теологическое руководство, посвященное поиску спутника жизни и библейскому пониманию супружества. Автор, известный своим даром простого изложения сложных духовных истин, ставит задачу помочь читателю увидеть в браке не просто социальный институт или результат личного выбора, а священный замысел Творца. Основная идея произведения заключается в том, что Бог является инициатором первого брачного союза в Эдеме и Он по-прежнему желает активно участвовать в сближении мужчины и женщины, беря на себя роль «устроителя» их встречи и совместной судьбы.

Содержательная часть книги охватывает все этапы подготовки к браку: от личной готовности и молитвенного поиска до момента принятия окончательного решения. Принс детально разбирает библейские примеры, такие как история Исаака и Ревекки, извлекая из них универсальные принципы Божьего водительства. Автор уделяет значительное внимание теме завета, объясняя разницу между юридическим контрактом и духовным единством, которое скрепляется Богом. Особое внимание в работе уделено практическим аспектам: как распознать Божий голос среди собственных эмоций, какова роль родителей и наставников в этом процессе и как построить фундамент отношений, который выдержит жизненные штормы.

Текст написан в доступном, наставительном и глубоко личном стиле, характерном для всех трудов Дерека Принса. Автор делится собственным свидетельством того, как Бог дважды чудесным образом устраивал его личную жизнь, что делает теорию живой и убедительной. Работа служит ценным пособием как для молодых людей, только вступающих на путь поиска, так и для тех, кто хочет укрепить уже существующий брак на библейских основаниях. Это чтение помогает избавиться от страха и неопределенности, заменяя их уверенностью в том, что Творец, создавший человека, лучше всех знает, кто именно станет для него идеальным помощником.

Дерек Принс - Бог - автор брачных союзов

Издано Служением Дерека Принса в Украине, 1986г. - 193с.

ISBN 0-8007-9058-8

Дерек Принс - Бог - автор брачных союзов - Содержание

Введение

1. Моя школа жизни

Голоса жениха и невесты

Лидия

Руфь

2. Божественный путь к браку

Врата

Развитие четырех отношений

Восемь основных направлений

Мужчина готовится к браку

Женщина готовится к браку

Роль родителей и пасторов

3. Особые ситуации

Развод и повторный брак

Место безбрачия

4. История Руфи

«Встречаемся в "Царе Давиде"»

​5. Совет молодым