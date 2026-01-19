Приоло - Внушай их детям твоим
Книга Луи Приоло «Внушай их детям твоим» — это глубоко библейское и практическое руководство для родителей, которые стремятся сделать Слово Божье фундаментом воспитания. Автор исходит из убеждения, что Библия является исчерпывающей «инструкцией к жизни», способной дать ответы на любые вызовы, возникающие в процессе взросления ребенка. Эта работа призвана помочь родителям перейти от формальных наставлений к живому и эффективному использованию Писания для формирования характера и сердца своих детей.
Опираясь на структуру библейского душепопечения, Приоло последовательно разбирает четыре ключевых аспекта воспитания: научение, обличение, исправление и наставление в праведности. Особое внимание уделяется тому, как не просто наказывать за проступки, а достигать совести ребенка с помощью Писания, помогая ему осознать корень греха и путь к покаянию. Книга содержит множество практических инструментов, включая готовые вопросы для бесед, подборки тематических стихов и уникальную «Программу Притч».
Автор честно предупреждает, что объем информации может показаться подавляющим, а требования Библии — обличительными для самих родителей. Однако книга наполнена надеждой: она предлагает пошаговый план действий для постепенного внедрения библейских принципов в повседневную жизнь семьи. Это незаменимое пособие для тех, кто хочет видеть своих детей не просто послушными, но искренне любящими Бога и Его Слово.
Луи Приоло — Внушай их детям твоим
Как использовать Писание в наставлении детей. — Саратов: Евангелие и жизнь, 2018. — 192 с. ISBN 978-966-9768-33-9
Луи Приоло — Внушай их детям твоим — Содержание
Основание: Роль Писания в жизни детей и основы научения истине.
Методы воспитания по Писанию:
Глава 3. Обличение: как использовать Библию для выявления греха.
Глава 4. Исправление: путь от осознания ошибки к восстановлению.
Глава 5. Наставление: формирование навыков праведной жизни.
Дисциплина: Глава 6. Розга и обличение — библейский баланс любви и строгости.
Практическое применение: Как пользоваться «Инструкцией к Жизни» в ежедневных ситуациях.
Приложения:
Тематические тексты Писания и вопросы для обличительных бесед.
«Программа Притч» и анализ ошибок гуманизма.
Специальное обращение к женам и список полезных ресурсов.
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