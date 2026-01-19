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Приоло - Внушай их детям твоим

Приоло - Внушай их детям твоим
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family

Книга Луи Приоло «Внушай их детям твоим» — это глубоко библейское и практическое руководство для родителей, которые стремятся сделать Слово Божье фундаментом воспитания. Автор исходит из убеждения, что Библия является исчерпывающей «инструкцией к жизни», способной дать ответы на любые вызовы, возникающие в процессе взросления ребенка. Эта работа призвана помочь родителям перейти от формальных наставлений к живому и эффективному использованию Писания для формирования характера и сердца своих детей.

Опираясь на структуру библейского душепопечения, Приоло последовательно разбирает четыре ключевых аспекта воспитания: научение, обличение, исправление и наставление в праведности. Особое внимание уделяется тому, как не просто наказывать за проступки, а достигать совести ребенка с помощью Писания, помогая ему осознать корень греха и путь к покаянию. Книга содержит множество практических инструментов, включая готовые вопросы для бесед, подборки тематических стихов и уникальную «Программу Притч».

Автор честно предупреждает, что объем информации может показаться подавляющим, а требования Библии — обличительными для самих родителей. Однако книга наполнена надеждой: она предлагает пошаговый план действий для постепенного внедрения библейских принципов в повседневную жизнь семьи. Это незаменимое пособие для тех, кто хочет видеть своих детей не просто послушными, но искренне любящими Бога и Его Слово.

Луи Приоло — Внушай их детям твоим

Как использовать Писание в наставлении детей. — Саратов: Евангелие и жизнь, 2018. — 192 с. ISBN 978-966-9768-33-9

Луи Приоло — Внушай их детям твоим — Содержание

  • Основание: Роль Писания в жизни детей и основы научения истине.

  • Методы воспитания по Писанию:

    • Глава 3. Обличение: как использовать Библию для выявления греха.

    • Глава 4. Исправление: путь от осознания ошибки к восстановлению.

    • Глава 5. Наставление: формирование навыков праведной жизни.

  • Дисциплина: Глава 6. Розга и обличение — библейский баланс любви и строгости.

  • Практическое применение: Как пользоваться «Инструкцией к Жизни» в ежедневных ситуациях.

  • Приложения:

    • Тематические тексты Писания и вопросы для обличительных бесед.

    • «Программа Притч» и анализ ошибок гуманизма.

    • Специальное обращение к женам и список полезных ресурсов.

Views 253
Rating 5.0 / 5
Added 19.01.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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