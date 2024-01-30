Однажды я механически прокручивала свою ленту в Instagram®, когда мое внимание привлекла одна фотография. Она поразила меня. Честно говоря, даже вызвала какое-то отвращение, выглядывая из-под моего большого пальца. Вы знаете тот момент, когда видите что-то, что вас немного беспокоит, немного провоцирует и, даже если вам хочется отвернуться, почему-то кажется, что вы не можете перестать на это смотреть? Это было примерно так. Одна половина фотографии отображала красиво поставленную, идеально изогнутую ступню балерины. Гладкую, элегантную и изящную. Ее пуанты кремового цвета подобны атласной перчатке, а шелковая лента, изысканно обвивающая ногу до самой лодыжки, завершает классический образ. Это и есть то, что вы ожидали. Как произведение искусства. Так красиво. Так точно.

Но потом - другая сторона. И эта другая сторона рассказала совсем другую историю. Настоящую историю. Рядом с прекрасной стройной правой ступней танцовщицы была другая ее ступня. Босая ступня. Без пуанта. И контраст был просто ошеломляющим. Ногтей совсем не было. Некоторые суставы, опухшие и красные, были перевязаны, покрыты волдырями или кровоточили. Обрывки старой, испачканной марли прилипли к сочащимся ранам. Искривленные, деформированные кости шишками неестественно выпирали из-под кожи. И над фотографией был заголовок или что-то типа него: Разве это не так?

Мы хотим видеть ролик с основными моментами, а не всю тренировку. Не годы тяжелой работы. Не картину постоянных самопожертвований. Не повторение одних и тех же, снова и снова повторяющихся шагов и движений. Усилия. Боль. Подъем с постели холодным сонным утром. Медленный, медленный путь терпения и осуществление всего, что нужно, чтобы сделать все правильно. Честно говоря, когда мы листаем ленту социальных сетей, мы хотим видеть только пуант балерины. Он красивее и намного приятнее. Изношенные стороны, потертые стороны гасят огонь нашего романтического воображения. Реальность слишком сложна для нас, чтобы с ней справиться. Мы не приходим посмотреть на часы подготовки, годы упорной работы и ту страшную цену, без которых успех невозможен.