Біблійне навчання для молоді і дорослих
«Адам, Сиф, Енош... Боаз породив Оведа, Овед породив Єссея. А Єс- сей породив... Давида сьомого...»
«Як нудно, - скажете ви, - для чого все це нам треба? Для чого стільки імен було записано на сторінках Святого Письма?»
Слово Боже нам каже: «Усе Писання Богом надхнене, і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності» (2 Тимофія 3:16). Це значить, шо і всі родоводи для нас корисні. Розглянемо кілька причин цього.
Втілений задум спасіння в Ісусі Христі
По-перше, в культурі будь-якого народу важливо знати свій родовід, хто від кого народився, хто від кого походить. По-друге, за задумом Господнім Божий народ ні за яких обставин не повинен був розчинитися серед інших народів. Ізраїль завжди знаходився в стані небезпеки змішатися з язичниками і відійти від істинного поклоніння Богу, який вивів їх із єгипетського рабства. На жаль, досить часто так і траплялося, а це приводило до поклоніння ідолам - несправжнім богам, яких шанували інші народи. Родоводи в Слові Божому нагадують нам про особливе місце ізраїльтян серед інших народів і про їхнє особливе завдання як обранців Господніх.
Розбираючи родоводи із нинішнього біблійного тексту, ми можемо простежити зв’язок поколінь, кожну ланку від створення першої людини до народження нашого Спасителя.
1) Від Адама до трьох синів Ноя: Сима, Хама і Яфета (1 Хроніки 1:1-17). Прочитавши уважно родовід трьох синів Ноя, ми бачимо, шо від Хама, згідно з прокляттям його батька (Буття 9:20-27), походять всі язичницькі народи, яких сотні років потому виженуть з Обітованого Краю ізраїльтяни: ханаанеяни, хіттеяни, євусея- ни, амореяни, гіргашеяни, хіввеяни (Повторення Закону 7:1-4), а також сумнозвісні филистимляни, з якими Ізраїль воював багато років свого існування. Від Сима ж родовід веде нас до виникнення Божого народу.
2) Від Сима до Авраама. Матвій починає родовід Ісуса з Авраама. Незважаючи на те, шо Авраам свого часу втомився чекати виконання Божої обітниці й таким чином з’явився на світ Ізмаїл (Буття 16), незважаючи на те, шо в Авраама були діти і від іншої дружини після смерті Сари (Буття 25:1-4), Бог продовжує обраний рід саме від обіцяного Ним сина Іса- ка (Буття 18:1-19; 21:1-8).
Присвячуємо своє життя Богу - Робочий зошит
Луцьк: РТ МКФ «Християнське життя», 2007. - 192 с. - (Біблійне навчання для молоді)
ISBN 978-966-2979-04-6
Присвячуємо своє життя Богу - Робочий зошит – Зміст
- УРОК 1 Взаємозв’язок поколінь
- УРОК 2 У присутності Святого Бога
- УРОК З Гідність служіння
- УРОК 4 Довіра Богу
- УРОК 5 Зцілення
- УРОК 6 Для чого потрібні страждання?
- УРОК 7 Співчуття і розрада
- УРОК 8 Правильне уявлення про Бога
- УРОК 9 Добрий Пастир або За ким услід іде молодь?
- УРОК 10 Очисти мене
- УРОКИ Сумніви. Як з ними боротися?
- УРОК 12 Все життя - поклоніння
- УРОК 13 Чистота дороги юнака
- УРОК 14 Дорога до мудрості
- УРОК 15 Сексуальні спокуси
- УРОК 16 Самовладання
- УРОК 17 Життя! Яке воно прекрасне!
- УРОК 18 Погляд на Бога: Він усиновив нас
- УРОК 19 Погляд на себе: Все про любов
- УРОК 20 Погляд на Бога: Життя Божого Сина
- УРОК 21 Погляд на себе: Як жити подібно до Ісуса?
- УРОК 22 Погляд на Бога: Бог піклується про нас
- УРОК 23 Погляд на себе: Повернися до Нього
- УРОК 24 Погляд на Бога: Господь - моє світло
- УРОК 25 Погляд на себе: Будьте сіллю і світлом
- УРОК 26 Погляд на Бога: Скарби Христа
- УРОК 27 Погляд на себе: Чи у Христі ми?
- УРОК 28 Погляд на Бога: Чому саме Христос?
- УРОК 29 Погляд на себе: Вчіться розпізнавати
- УРОК 30 Гріх: перемога чи поразка
- УРОК 31 Важливість богослужіння
- УРОК 32 Не все те золото, що блищить
- УРОК 33 Він перший почав!
- УРОК 34 Вчися ловити рибу
- УРОК 35 Розмова з Богом
- УРОК 36 Шлюб І безшлюбність
- УРОК 37 Не судіть
- УРОК 38 Золоте правило
- УРОК 39 Особиста інвентаризація (повторення)
Музичний додаток
Присвячуємо своє життя Богу – Книга ведучого
Луцьк: РТ МКФ «Християнське життя», 2007. - 116 с. - (Біблійне навчання для молоді)
ISBN 978-966-2979-03-9
Присвячуємо своє життя Богу - Книга ведучого – Зміст
- УРОК 1 Взаємозв’язок поколінь
- УРОК 2 У присутності Святого Бога
- УРОК З Гідність служіння
- УРОК 4 Довіра Богу
- УРОК 5 Зцілення
- УРОК 6 Для чого потрібні страждання?
- УРОК 7 Співчуття і розрада
- УРОК 8 Правильне уявлення про Бога
- УРОК 9 Добрий Пастир або За ким услід іде молодь?
- УРОК 10 Очисти мене
- УРОКИ Сумніви. Як з ними боротися?
- УРОК 12 Все життя - поклоніння
- УРОК 13 Чистота дороги юнака
- УРОК 14 Дорога до мудрості
- УРОК 15 Сексуальні спокуси
- УРОК 16 Самовладання
- УРОК 17 Життя! Яке воно прекрасне!
- УРОК 18 Погляд на Бога: Він усиновив нас
- УРОК 19 Погляд на себе: Все про любов
- УРОК 20 Погляд на Бога: Життя Божого Сина
- УРОК 21 Погляд на себе: Як жити подібно до Ісуса?
- УРОК 22 Погляд на Бога: Бог піклується про нас
- УРОК 23 Погляд на себе: Повернися до Нього
- УРОК 24 Погляд на Бога: Господь - моє світло
- УРОК 25 Погляд на себе: Будьте сіллю і світлом
- УРОК 26 Погляд на Бога: Скарби Христа
- УРОК 27 Погляд на себе: Чи у Христі ми?
- УРОК 28 Погляд на Бога: Чому саме Христос?
- УРОК 29 Погляд на себе: Вчіться розпізнавати
- УРОК 30 Гріх: перемога чи поразка
- УРОК 31 Важливість богослужіння
- УРОК 32 Не все те золото, що блищить
- УРОК 33 Він перший почав!
- УРОК 34 Вчися ловити рибу
- УРОК 35 Розмова з Богом
- УРОК 36 Шлюб І безшлюбність
- УРОК 37 Не судіть
- УРОК 38 Золоте правило
- УРОК 39 Особиста інвентаризація (повторення)
Прагнемо до небесної вітчизни – Книга вчителя
Київ: Центр Християнського Співробітництва ВСО ЄХБ, 2007. – 106 с. – (Біблійне навчання для дорослих.)
ISBN 978-966-2979-01-5
Прагнемо до небесної вітчизни – Книга вчителя – Зміст
Частина 1
- Вступ
- Урок 1. Сила в Бозі: життя Ісуса Навина та його часи
- Урок 2. Проповідь Божої істини: життя Самуїла та його часи
- Урок 3. Вибір між Божим і людським керівництвом: життя Саула та його часи
- Урок 4. Покаяння і новий напрямок життя: життя Давида та його часи
- Урок 5. Мудрість для святого життя: життя Соломона та його часи
- Урок 6. Від егоїзму керівників страждає народ: життя Єровоама та його часи
- Урок 7. Святе життя у ворожому світі: життя Ісаї та його часи
- Урок 8. Молитва про духовне відродження: життя Авакума та його часи
- Урок 9. Божі суди: життя Єремії та його часи
- Урок 10. Вірність Богові: життя Даниїла та його часи
- Урок 11. Бог керує життям людей: життя Естер та її часи
- Урок 12. Вчитель істин Божих: життя Ездри та його часи
- Урок 13. Заклик до справжнього поклоніння Богові: життя Малахії та його часи
Частина 2
- Вступ
- Урок 14. Ставши на нову дорогу
- Урок 15. Сила слова
- Урок 16. Контролюємо гнів
- Урок 17. Не лінуйся і не кради, а працюй
- Урок 18. Від темряви в світло
- Урок 19. Життя за Божою волею
- Урок 20. Наповнюйтеся Святим Духом
- Урок 21. Вважайте один одного за більшого від себе
- Урок 22. Наведи лад у домі
- Урок 23. Відображайте Христа на роботі
- Урок 24. Як здобути перемогу в духовній битві
- Урок 25. Завжди моліться
- Урок 26. Посли нового життя
Частина З
- Вступ
- Урок 27. Невідворотність криз
- Урок 28. З головою поринути у турботи цього світу
- Урок 29. Коли здоров’я втрачено
- Урок ЗО. Знову втрати та скорбота
- Урок 31. Залежність від хімічних речовин
- Урок 32. Проблема розлучення
- Урок 33. Невіруючий член сім’ї
- Урок 34. Страждання за віру
- Урок 35. Дивлячись в лице смерті
- Урок 36. Питання влади
- Урок 37. Особисті образи
- Урок 38. Незгоди в церкві
- Урок 39. Дивлячись у майбутнє
Додаток
- Запитання для роздумів
- Інформація про учнів групи
Прагнемо до небесної вітчизни – Робочий зошит
Київ: Центр Християнського Співробітництва ВСО ЄХБ, 2007. – 192 с. – (Біблійне навчання для дорослих.)
ISBN 978-966-8481-89-5
Прагнемо до небесної вітчизни – Робочий зошит – Зміст
Частина 1
- Вступ
- Урок 1. Сила в Бозі: життя Ісуса Навина та його часи
- Урок 2. Проповідь Божої істини: життя Самуїла та його часи
- Урок 3. Вибір між Божим і людським керівництвом: життя Саула та його часи
- Урок 4. Покаяння і новий напрямок життя: життя Давида та його часи
- Урок 5. Мудрість для святого життя: життя Соломона та його часи
- Урок 6. Від егоїзму керівників страждає народ: життя Єровоама та його часи
- Урок 7. Святе життя у ворожому світі: життя Ісаї та його часи
- Урок 8. Молитва про духовне відродження: життя Авакума та його часи
- Урок 9. Божі суди: життя Єремії та його часи
- Урок 10. Вірність Богові: життя Даниїла та його часи
- Урок 11. Бог керує життям людей: життя Естер та її часи
- Урок 12. Вчитель істин Божих: життя Ездри та його часи
- Урок 13. Заклик до справжнього поклоніння Богові: життя Малахії та його часи
Частина 2
- Вступ
- Урок 14. Ставши на нову дорогу
- Урок 15. Сила слова
- Урок 16. Контролюємо гнів
- Урок 17. Не лінуйся і не кради, а працюй
- Урок 18. Від темряви в світло
- Урок 19. Життя за Божою волею
- Урок 20. Наповнюйтеся Святим Духом
- Урок 21. Вважайте один одного за більшого від себе
- Урок 22. Наведи лад у домі
- Урок 23. Відображайте Христа на роботі
- Урок 24. Як здобути перемогу в духовній битві
- Урок 25. Завжди моліться
- Урок 26. Посли нового життя
Частина З
- Вступ
- Урок 27. Невідворотність криз
- Урок 28. З головою поринути у турботи цього світу
- Урок 29. Коли здоров’я втрачено
- Урок ЗО. Знову втрати та скорбота
- Урок 31. Залежність від хімічних речовин
- Урок 32. Проблема розлучення
- Урок 33. Невіруючий член сім’ї
- Урок 34. Страждання за віру
- Урок 35. Дивлячись в лице смерті
- Урок 36. Питання влади
- Урок 37. Особисті образи
- Урок 38. Незгоди в церкві
- Урок 39. Дивлячись у майбутнє
Яким має бути життя церкви – Книга вчителя
Київ: Київ: Центр Християнського Співробітництва ВСО ЄХБ, 2004. – 100 с. – (Біблійне навчання для дорослих.)
Яким має бути життя церкви – Книга вчителя – Зміст
Частина 1. Божественні принципи з великих розділів Біблії
- На допомогу вчителеві
- Урок 1. Бог вказує шлях
- Урок 2. Спаситель-Страдник
- Урок 3. Будь милостивий до мене
- Урок 4. Хто такий Ісус?
- Урок 5. Святе рішення
- Урок 6. Покірний Слуга
- Урок 7. Оновлене життя
- Урок 8. Мир Божий
- Урок 9. Божественний Пастир
- Урок 10. Люби Господа, Бога твого
- Урок 11. Щедрий дар
- Урок 12. У чому полягає сенс життя?
- Урок 13. Поклоніння Тому, Хто гідний
Частина 2. Практичне служіння
- На допомогу вчителеві
- Урок 14. Заклик до служіння
- Урок 15. Служіння навчання
- Урок 16. Служіння молитви клопотання
- Урок 17. Служіння благовістя
- Урок 18. Служіння нужденним
- Урок 19. Служіння прийняття
- Урок 20. Служіння дітям
- Урок 21. Служіння хворим
- Урок 22. Служіння тим, хто в скорботі
- Урок 23. Служіння прощення
- Урок 24. Служіння примирення
- Урок 25. Служіння підбадьорення
- Урок 26. Готові служити
Частина 3. Притчі Ісуса Христа
- На допомогу вчителеві
- Урок 27. Що таке притча?
- Урок 28. Сіяч
- Урок 29. Мудрий будівельник
- Урок ЗО. Блудний син
- Урок 31. Немилосердний боржник
- Урок 32. Наполеглива вдова
- Урок 33. Фарисей і митник
- Урок 34. Нерозумний багач
- Урок 35. Добрий самарянин
- Урок 36. Велика гостина
- Урок 37. Багач і Лазар
- Урок 38. Таланти
- Урок 39. Десять дів
Яким має бути життя церкви – Робочий зошит
Київ: Київ: Центр Християнського Співробітництва ВСО ЄХБ, 2004. – 180 с. – (Біблійне навчання для дорослих.)
Яким має бути життя церкви – Робочий зошит – Зміст
Частина 1. Божественні принципи з великих розділів Біблії
- Урок 1. Бог вказує шлях
- Урок 2. Спаситель-Страдник
- Урок 3. Будь милостивий до мене
- Урок 4. Хто такий Ісус?
- Урок 5. Святе рішення
- Урок 6. Покірний Слуга
- Урок 7. Оновлене життя
- Урок 8. Мир Божий
- Урок 9. Божественний Пастир
- Урок 10. Люби Господа, Бога твого
- Урок 11. Щедрий дар
- Урок 12. У чому полягає сенс життя?
- Урок 13. Поклоніння Тому, Хто гідний
Частина 2. Практичне служіння
- Урок 14. Заклик до служіння
- Урок 15. Служіння навчання
- Урок 16. Служіння молитви клопотання
- Урок 17. Служіння благовістя
- Урок 18. Служіння нужденним
- Урок 19. Служіння прийняття
- Урок 20. Служіння дітям
- Урок 21. Служіння хворим
- Урок 22. Служіння тим, хто в скорботі
- Урок 23. Служіння прощення
- Урок 24. Служіння примирення
- Урок 25. Служіння підбадьорення
- Урок 26. Готові служити
Частина 3. Притчі Ісуса Христа
- Урок 27. Що таке притча?
- Урок 28. Сіяч
- Урок 29. Мудрий будівельник
- Урок ЗО. Блудний син
- Урок 31. Немилосердний боржник
- Урок 32. Наполеглива вдова
- Урок 33. Фарисей і митник
- Урок 34. Нерозумний багач
- Урок 35. Добрий самарянин
- Урок 36. Велика гостина
- Урок 37. Багач і Лазар
- Урок 38. Таланти
- Урок 39. Десять дів
Як виховати в собі характер Христа – Книга лідера
Луцьк: Релігійне товариство «Місійна книжкова фабрика «Християнське життя», 2004. – 131 с. – (Біблійне навчання для молоді 18-25 років.)
ISBN 966-8481-43-7
Як виховати в собі характер Христа – Книга лідера – Зміст
Досліджуємо Старий Заповіт (Семестр 1)
- Урок 1. Бачу мету!
- Урок 2. Правильні рішення
- Урок 3. Судді Ізраїля
- Урок 4. Замкнене коло
- Урок 5. Світ сім’ї
- Урок 6. Обітниця Анни
- Урок 7. Важливість послуху
- Урок 8. Саул: непослух і його наслідки
- Урок 9. Муж за серцем Господа
- Урок 10. Авесаломе, Авесаломе
- Урок 11. Розмиті межі (еклектизм та ідолопоклонство)
- Урок 12. Обережно: погані поради
- Урок 13. Ти не самотній
- Урок 14. Єлисей
- Урок 15. Нехай побачить Господь, і нехай покарає
- Урок 16. На Бога покладаю надію
- Урок 17. Як виховати в собі характер Христа
Досліджуємо Новий Заповіт та історію ранньої церкви (Семестр 2)
- Урок 18. Спілкування
- Урок 19. Прославлення
- Урок 20. Спокуси
- Урок 21. Друзі
- Урок 22. Віра
- Урок 23. Правила гостинності
- Урок 24. Будьте готові!
- Урок 25. Піди і переконай
- Урок 26. Вдячність
- Урок 27. Духовні дари і природні таланти
- Урок 28. Матеріальне служіння
- Урок 29. Воскреслий Христос
- Урок ЗО. Усяка неправда - гріх
- Урок 31. Страждання в житті християнина
- Урок 32. Покора
- Урок 33. Вірність
- Урок 34. Єдність у команді
- Урок 35. Наша дорога
- Урок 36. Божа допомога та підтримка
- Урок 37. Свобода у Христі
- Урок 38. Не будь каменем спотикання
- Урок 39. Хто такий християнин?
Додаток
Як виховати в собі характер Христа – Робочий зошит
Луцьк: Релігійне товариство «Місійна книжкова фабрика «Християнське життя», 2004. – 178 с. – (Біблійне навчання для молоді 18-25 років.)
ISBN 966-8481-42-9
Як виховати в собі характер Христа – Робочий зошит – Зміст
Досліджуємо Старий Заповіт (Семестр 1)
- Урок 1. Бачу мету!
- Урок 2. Правильні рішення
- Урок 3. Судді Ізраїля
- Урок 4. Замкнене коло
- Урок 5. Світ сім’ї
- Урок 6. Обітниця Анни
- Урок 7. Важливість послуху
- Урок 8. Саул: непослух і його наслідки
- Урок 9. Муж за серцем Господа
- Урок 10. Авесаломе, Авесаломе
- Урок 11. Розмиті межі (еклектизм та ідолопоклонство)
- Урок 12. Обережно: погані поради
- Урок 13. Ти не самотній
- Урок 14. Єлисей
- Урок 15. Нехай побачить Господь, і нехай покарає
- Урок 16. На Бога покладаю надію
- Урок 17. Як виховати в собі характер Христа
Досліджуємо Новий Заповіт та історію ранньої церкви (Семестр 2)
- Урок 18. Спілкування
- Урок 19. Прославлення
- Урок 20. Спокуси
- Урок 21. Друзі
- Урок 22. Віра
- Урок 23. Правила гостинності
- Урок 24. Будьте готові!
- Урок 25. Піди і переконай
- Урок 26. Вдячність
- Урок 27. Духовні дари і природні таланти
- Урок 28. Матеріальне служіння
- Урок 29. Воскреслий Христос
- Урок ЗО. Усяка неправда - гріх
- Урок 31. Страждання в житті християнина
- Урок 32. Покора
- Урок 33. Вірність
- Урок 34. Єдність у команді
- Урок 35. Наша дорога
- Урок 36. Божа допомога та підтримка
- Урок 37. Свобода у Христі
- Урок 38. Не будь каменем спотикання
- Урок 39. Хто такий християнин?
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