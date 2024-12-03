Біблійне навчання для молоді і дорослих

«Адам, Сиф, Енош... Боаз породив Оведа, Овед породив Єссея. А Єс- сей породив... Давида сьомого...»

«Як нудно, - скажете ви, - для чого все це нам треба? Для чого стільки імен було записано на сторінках Святого Письма?»

Слово Боже нам каже: «Усе Писання Богом надхнене, і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності» (2 Тимофія 3:16). Це значить, шо і всі родоводи для нас корисні. Розглянемо кілька причин цього.

Втілений задум спасіння в Ісусі Христі

По-перше, в культурі будь-якого народу важливо знати свій родовід, хто від кого народився, хто від кого походить. По-друге, за задумом Господнім Божий народ ні за яких обставин не повинен був розчинитися серед інших народів. Ізраїль завжди знаходився в стані небезпеки змішатися з язичниками і відійти від істинного поклоніння Богу, який вивів їх із єгипетського рабства. На жаль, досить часто так і траплялося, а це приводило до поклоніння ідолам - несправжнім богам, яких шанували інші народи. Родоводи в Слові Божому нагадують нам про особливе місце ізраїльтян серед інших народів і про їхнє особливе завдання як обранців Господніх.

Розбираючи родоводи із нинішнього біблійного тексту, ми можемо простежити зв’язок поколінь, кожну ланку від створення першої людини до народження нашого Спасителя.

1) Від Адама до трьох синів Ноя: Сима, Хама і Яфета (1 Хроніки 1:1-17). Прочитавши уважно родовід трьох синів Ноя, ми бачимо, шо від Хама, згідно з прокляттям його батька (Буття 9:20-27), походять всі язичницькі народи, яких сотні років потому виженуть з Обітованого Краю ізраїльтяни: ханаанеяни, хіттеяни, євусея- ни, амореяни, гіргашеяни, хіввеяни (Повторення Закону 7:1-4), а також сумнозвісні филистимляни, з якими Ізраїль воював багато років свого існування. Від Сима ж родовід веде нас до виникнення Божого народу.

2) Від Сима до Авраама. Матвій починає родовід Ісуса з Авраама. Незважаючи на те, шо Авраам свого часу втомився чекати виконання Божої обітниці й таким чином з’явився на світ Ізмаїл (Буття 16), незважаючи на те, шо в Авраама були діти і від іншої дружини після смерті Сари (Буття 25:1-4), Бог продовжує обраний рід саме від обіцяного Ним сина Іса- ка (Буття 18:1-19; 21:1-8).

Присвячуємо своє життя Богу - Робочий зошит

Луцьк: РТ МКФ «Християнське життя», 2007. - 192 с. - (Біблійне навчання для молоді)

ISBN 978-966-2979-04-6

Присвячуємо своє життя Богу - Робочий зошит – Зміст

УРОК 1 Взаємозв’язок поколінь

УРОК 2 У присутності Святого Бога

УРОК З Гідність служіння

УРОК 4 Довіра Богу

УРОК 5 Зцілення

УРОК 6 Для чого потрібні страждання?

УРОК 7 Співчуття і розрада

УРОК 8 Правильне уявлення про Бога

УРОК 9 Добрий Пастир або За ким услід іде молодь?

УРОК 10 Очисти мене

УРОКИ Сумніви. Як з ними боротися?

УРОК 12 Все життя - поклоніння

УРОК 13 Чистота дороги юнака

УРОК 14 Дорога до мудрості

УРОК 15 Сексуальні спокуси

УРОК 16 Самовладання

УРОК 17 Життя! Яке воно прекрасне!

УРОК 18 Погляд на Бога: Він усиновив нас

УРОК 19 Погляд на себе: Все про любов

УРОК 20 Погляд на Бога: Життя Божого Сина

УРОК 21 Погляд на себе: Як жити подібно до Ісуса?

УРОК 22 Погляд на Бога: Бог піклується про нас

УРОК 23 Погляд на себе: Повернися до Нього

УРОК 24 Погляд на Бога: Господь - моє світло

УРОК 25 Погляд на себе: Будьте сіллю і світлом

УРОК 26 Погляд на Бога: Скарби Христа

УРОК 27 Погляд на себе: Чи у Христі ми?

УРОК 28 Погляд на Бога: Чому саме Христос?

УРОК 29 Погляд на себе: Вчіться розпізнавати

УРОК 30 Гріх: перемога чи поразка

УРОК 31 Важливість богослужіння

УРОК 32 Не все те золото, що блищить

УРОК 33 Він перший почав!

УРОК 34 Вчися ловити рибу

УРОК 35 Розмова з Богом

УРОК 36 Шлюб І безшлюбність

УРОК 37 Не судіть

УРОК 38 Золоте правило

УРОК 39 Особиста інвентаризація (повторення)

Музичний додаток