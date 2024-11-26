Если ваша церковь похожа на многие другие, у вас есть пустые места. Пробелы, созданные подростками и молодыми людьми, которых нет на собрании.

Вы видите их в пятницу вечером в местном кинотеатре и в субботу утром в соседней кофейне, но они отсутствуют на ваших воскресных утренних богослужениях. Эти пустоты заставляют вашу церковь чувствовать себя неполноценной.

Быть может, пустые места в вашей общине представляют собой нечто большее, чем просто отсутствие молодёжи. Возможно, из поколения в поколение ваша церковь растет не так быстро, какхотелось бы. Выможете бытьстаршим руководителем, который пытается скрыть свое разочарование, когда выходит за кафедру и думает: «Где все?». А может, вы обычный член церкви, который заметил, что теперь стало легче найти удобное место для парковки перед богослужением. Независимо от вашей роли в церкви, вас беспокоит, что её энергия и посещаемость стали не такими, какими они были раньше, или же они просто не соответствуют вашим ожиданиям.

Те из вас, кто является частью растущей церкви, вероятно, хотели бы, чтобы она росла быстрее. И наряду с численным ростом хотелось бы, чтобы в вашей общине сохранялись близость и уют. Новые лица в церкви приводят вас в восторг, но вы не хотите терять те близкие отношения, которые были в вашей общине в самом начале.

Или, может быть, вы благословлены тем, что находитесь в церкви, где бурлит молодёжь. Вам нравится, какДух привлекает их. Но вы хотите убедиться, что они не просто потребители того, что им предлагается. Вы хотите, чтобы они были обращены, чтобы присоединиться (и помочь возглавить) к Божьей искупительной работе в мире

Привлекая молодежь - шесть ключевых способов помочь молодым людям увидеть прелесть своей церкви и полюбить ее

Б.в.д. - 314 с.

Привлекая молодежь - шесть ключевых способов помочь молодым людям увидеть прелесть своей церкви и полюбить ее - Содержание

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