Вторая часть сборника о служении мирян в Церкви посвящена служению, его личностному и соборному аспектам. В книгу вошли статьи и тексты выступлений, звучавших на научно-богословских конференциях и церковно-практических форумах, а также материалы круглого стола, посвященного экклезиологическим основаниям служения мирян и современному православному опыту.

Авторы сборника рассматривают церковное служение как действие, основанное на даре Святого Духа, а не просто как церковную деятельность, добрые дела или работу в церковных организациях. Особое внимание уделяется призванию каждого верного члена Церкви, различению общего служения народа Божьего и частных служений, а также опыту исповедников и свидетелей веры ХХ века.

Призвание к служению – Служение мирян в Церкви – Часть вторая

Служение мирян в Церкви: в 3 ч. – М.: Свято-Филаретовский институт, 2025. – Ч. 2: Призвание к служению. – 128 с.

ISBN 978-5-89100-321-7

Призвание к служению – Содержание