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Призвание к служению – Служение мирян в Церкви – Часть вторая

Призвание к служению – Служение мирян в Церкви – Часть вторая
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Educational

Вторая часть сборника о служении мирян в Церкви посвящена служению, его личностному и соборному аспектам. В книгу вошли статьи и тексты выступлений, звучавших на научно-богословских конференциях и церковно-практических форумах, а также материалы круглого стола, посвященного экклезиологическим основаниям служения мирян и современному православному опыту.

Авторы сборника рассматривают церковное служение как действие, основанное на даре Святого Духа, а не просто как церковную деятельность, добрые дела или работу в церковных организациях. Особое внимание уделяется призванию каждого верного члена Церкви, различению общего служения народа Божьего и частных служений, а также опыту исповедников и свидетелей веры ХХ века.

Призвание к служению – Служение мирян в Церкви – Часть вторая

Служение мирян в Церкви: в 3 ч. – М.: Свято-Филаретовский институт, 2025. – Ч. 2: Призвание к служению. – 128 с.

ISBN 978-5-89100-321-7

Призвание к служению – Содержание

  • От составителей

  • Протопр. Николай Афанасьев. Служение мирян в Церкви

  • Свящ. Георгий Кочетков. Книга о. Николая Афанасьева «Служение мирян в Церкви» и современность

  • Прот. Павел Адельгейм. Служение как жизненный путь

  • Л. В. Крошкина. Мать Мария (Скобцова) о путях христианского служения

  • О. А. Седакова. О призвании

  • Архидьякон Йоханнес Фихтенбауэр. Общее призвание и разные служения христиан, помогающие его исполнить

  • Служение мирян в Церкви: экклезиологические основания и современный опыт Православной церкви

    • Семинар

  • Жить только для себя — это самоубийство

    • Интервью со священником Георгием Кочетковым

  • Об авторах

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Added 05.06.2026
Author brat Vadim
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