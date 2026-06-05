Призвание к служению – Служение мирян в Церкви – Часть вторая
Вторая часть сборника о служении мирян в Церкви посвящена служению, его личностному и соборному аспектам. В книгу вошли статьи и тексты выступлений, звучавших на научно-богословских конференциях и церковно-практических форумах, а также материалы круглого стола, посвященного экклезиологическим основаниям служения мирян и современному православному опыту.
Авторы сборника рассматривают церковное служение как действие, основанное на даре Святого Духа, а не просто как церковную деятельность, добрые дела или работу в церковных организациях. Особое внимание уделяется призванию каждого верного члена Церкви, различению общего служения народа Божьего и частных служений, а также опыту исповедников и свидетелей веры ХХ века.
Призвание к служению – Служение мирян в Церкви – Часть вторая
Служение мирян в Церкви: в 3 ч. – М.: Свято-Филаретовский институт, 2025. – Ч. 2: Призвание к служению. – 128 с.
ISBN 978-5-89100-321-7
Призвание к служению – Содержание
От составителей
Протопр. Николай Афанасьев. Служение мирян в Церкви
Свящ. Георгий Кочетков. Книга о. Николая Афанасьева «Служение мирян в Церкви» и современность
Прот. Павел Адельгейм. Служение как жизненный путь
Л. В. Крошкина. Мать Мария (Скобцова) о путях христианского служения
О. А. Седакова. О призвании
Архидьякон Йоханнес Фихтенбауэр. Общее призвание и разные служения христиан, помогающие его исполнить
Служение мирян в Церкви: экклезиологические основания и современный опыт Православной церкви
Семинар
Жить только для себя — это самоубийство
Интервью со священником Георгием Кочетковым
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