На хресті був розп’ятий, помер і воскрес Ісус Христос-Богочоловік. Це найбільша тайна нашої віри, а не плід філософських роздумувань-спекуляцій. Віра ж дарована людині Богом. Хоча на цю тему існує багато книг Отців Церкви, документів Вселенських Соборів, писань схоластичних філософів, однак усі вони, на мою думку, можуть бути лише предметом особистого зацікавлення деяких людей і не впливають на формацію справжнього християнина. Найкращою відповіддю для вас нехай буде слово апостола Петра в день Зішестя Святого Духа: «...Ісуса Назарянина, якого Бог засвідчив серед вас силою, чудами і знаками, які Бог зробив між вами через Нього... ви видали і вбили руками беззаконних, прибивши до хреста... Його Бог воскресив, порвавши пута смерти... Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа й вилив Його: ось воно те, що ви бачите і чуєте» (див. Ді. 2, 22–24. 33).

Про Святе Письмо, секти та спасення

Львів : Свічадо, 2021. – 168 с. (серія «100 запитань до священника»)

ISBN 978-966-395-374-8

Про Святе Письмо, секти та спасення Зміст

ВІРА І ВЧЕННЯ ЦЕРКВИ

Святе Письмо

Догматичні питання

Сотворення світу і людини

Есхатологічні питання

ЛІТУРГІЙНЕ ЖИТТЯ ЦЕРКВИ

Храм і богослуження

Церковний рік. Почитання святих, Хреста Господнього й ікон

Молитва

ЖИТТЯ ХРИСТИЯНИНА

Запитання із царини моралі

Духовне вдосконалення християнина. Різні ситуації в житті християнина

Популярно-релігійні питання

ІСТОРІЯ ЦЕРКВИ

СУЧАСНЕ ЖИТТЯ ЦЕРКВИ

ІНШІ ХРИСТИЯНСЬКІ ЦЕРКВИ І СПІЛЬНОТИ

НОВІ РЕЛІГІЙНІ РУХИ І СЕКТИ