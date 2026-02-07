Зло перестало быть абстракцией. Но как превратить наше возмущение миром в стройную философскую позицию? Сборник под редакцией К. В. Карпова — это ответ современного академического сообщества на вызовы эпохи.

Книга разрывает шаблоны традиционного богословия, предлагая увидеть проблему зла как сложный узел, где связываются законы бытия и наш личный выбор. Почему теодицея остается актуальной, даже если вы не верите в Бога? Как феноменология помогает описать то, что невозможно выразить словами?

Это глубокое и порой неуютное исследование того, что делает нас людьми перед лицом боли и несправедливости.

Проблема зла и теодицеи: метафизика, этика, феноменология

Коллективная монография. Ответственный редактор К.В. Карпов. - М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2023. - 264 с. (Серия «Humanitas»)

ISBN 978-5-98712-563-2

Проблема зла и теодицеи: метафизика, этика, феноменология – Содержание

Предисловие (коллектив авторов)

Глава 1. Картография проблемы зла на примере одного философского проекта (А.С. Мишура)

Глава 2. Онтология и метаэтика проблемы зла (И. Г. Гаспаров)

Глава З. Метафизика и метаэтика привационной трактовки зла

Глава 4. От проблемы зла к метатеодицее (А. М. Гагинский)

Глава 5. Экзистенциальная постановка проблемы зла (Б.В.Фауль)

Глава 6. Проблема зла и моральный нигилизм: от религиозных постулатов Канта к современной культуре (А.В. Скоморохов)

Глава 7. Феномен зла в атеистическом дискурсе (В.В. Сидорин)

Библиография

Об авторах

The problem of evil and theodicy. Summary

Указатель имен. Составитель И.И. Ремезова

Предметный указатель. Составитель К.В. Карпов