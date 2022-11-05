Проблемы Православия в Эстонии

Сборник статей архимандрита Григория был в 2007 году издан в Таллине Свято-Платоновской православной богословской семинарией в качестве первого тома заявленной серии изданий «История и богословие» на двух языках, — эстонском и русском. Академический характер издания, а также солидный послужной список автора — декана Свято-Платоновской семинарии, профессора Свято-Сергиевского богословского института в Париже, президента Европейского форума православных богословских школ, члена целого ряда научно-исследовательских сообществ — позволяли надеяться, что, открыв книгу, читатель обнаружит добротный церковно-канонический анализ коллизий эстонского Православия и получит, во всяком случае, пищу для размышления и возможной дискуссии. Увы, реальность разочаровывает. Труд отца Григория изобилует искажениями исторической и канонической правды, а также оскорбительными проявлениями открытой враждебности по отношению к Русской Православной Церкви, включая и грубые личные нападки на покойного ее Предстоятеля — Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Почивший Первосвятитель в последние месяцы своей жизни успел ознакомиться с этой книгой и признался, что поражен той концентрацией неправды и ненависти, которую в ней встретил. Патриарх Алексий был на редкость сдержанным человеком, что хорошо известно всем лично его знавшим. И все же при своей последней встрече с митрополитом Стефаном, главой структуры Константинопольского Патриархата в Эстонии и автором предисловия к книге отца Григория, Святейший Патриарх не мог не выразить свое недоумение в связи с публикацией этой работы. Упомянутая встреча состоялась в октябре 2008 года в алтаре собора святого великомученика Георгия на Фанаре, куда Патриарх приехал, превозмогая смертельную болезнь — жить ему оставалось менее двух месяцев, — движимый стремлением к сохранению и укреплению единства мировой православной семьи.

Анализ произведения архимандрита Григория — не очень благодарная и интересная задача. Есть в жизни много более привлекательных занятий, да и просто более насущных дел. Однако долг памяти по отношению к глубокочтимому почившему Предстоятелю побуждает сказать честное и прямое слово о книге, ранившей его сердце. Думаем, что в этом заключается и наша обязанность по отношению к «народу Эстонии, любящему правду», как гласит посвящение отца Григория к его книге, снабженной претенциозным подзаголовком: «Богословская правда о Православной Церкви Эстонии».

Протоиерей Николай Балашов, протоиерей Игорь Прекуп - Проблемы Православия в Эстонии. О книге архимандрита Григория Папатомаса «Несчастье быть маленькой церковью в маленькой стране» - Ülempreester Hikolai Balašov, ülempreester Igor Prekup - Õigeusu probleemid Eestis. Arhimandriit Grigorios D. Papathomase raamatust “Õnnetus olla väike kirik väikesel maal”

Дополненная и переработанная редакция

Таллин, 2013 - 128 с.

ISBN 978-9949-33-132-1

Протоиерей Николай Балашов, протоиерей Игорь Прекуп - Проблемы Православия в Эстонии. О книге архимандрита Григория Папатомаса «Несчастье быть маленькой церковью в маленькой стране» - Ülempreester Hikolai Balašov, ülempreester Igor Prekup - Õigeusu probleemid Eestis. Arhimandriit Grigorios D. Papathomase raamatust “Õnnetus olla väike kirik väikesel maal” - Содержание

Sissejuhatus - Введение

Milles siis õnnetus seisneb? - В чем же несчастье?

Vene Kirik ja tema „ketserlused” isa Grigoriose kohtu ees - Русская Церковь и ее «ереси» перед судом отца Григория

Eesti Õigeusk: dokumentides peegeldunud ajalugu - Эстонское Православие: история, отраженная в документах

Autonoomia, mida polnud? - Автономия, которой не было?

Võitlus venestamisega — või tuuleveskitega? - Борьба с русификацией — или с ветряными мельницами?

„Õigeusklikud vennad lammutasid Kiriku” - «Православные братья разрушили Церковь»

Kiriklikud ja riiklikud piirid - Границы церковные и государственные

Venelaste ja küproslaste „imperialismist“ ja „ülemaailmsetest nõudmistest“ - Об «империализме» и «всемирных требованиях» русских и киприотов

Jälle „Kolmas Rooma”... - Опять «Третий Рим»...

„Põhjamaad”: Vene Õigeusu Kiriku Eestseisja tiitlist ja tema kanoonilisest territooriumist - «Северные страны»: о титуле Предстоятеля Русской Православной Церкви и о ее канонической территории

Tolererantsuse õigeusklikust mõistmisest - О православном понимании толерантности

„Eeljurisdiktsioonilisest õigusest“ ja „kõikide tänapäevaste kohalike õigeusu kirikute“ tühistamisest - Об «изначальном праве юрисдикции» и упразднении «всех этих современных поместных православных Церквей»

Zürichi kokkulepped ja nende moonutatud tõlgendus - Цюрихские договоренности и их искаженная трактовка

Huvipakkuv kasuistika - Занимательная казуистика

Lõppsõna asemel - Вместо заключения