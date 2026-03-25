Буддизм впервые появился на Западе благодаря древним грекам, которые оказали большое влияние на культуру и практику индийского буддизма. Распространяясь за пределы Индии, буддизм всегда сливался с традициями своего нового дома. Появившись в Америке и Европе в 1950-х и 1960-х годах, вместо взаимодействия с местными религиозными традициями он начал интеграцию с современной психологией и психотерапией. С 1990-х годов представители Запада неоднократно пытались проанализировать и интегрировать буддизм в другие терапевтические дисциплины, особенно юнгианскую психологию.

Взяв за отправную точку японский дзен-буддизм, авторы этой книги представляют вам сборник критических замечаний, комментариев и историй о взаимодействии между дзен-буддизмом и психологией. В основу книги легли выступления на конференции по дзен-буддизму и психотерапии, которая состоялась в японском городе Киото в 1999 году.

ПРОБУЖДЕНИЕ И ПРОЗРЕНИЕ. Дзен-буддизм и психотерапия

Под редакцией Полли Янг-Айзендрат и Шоджи Мурамото «Касталия», 2023. — 360 с.

ISBN 978-5-521-23836-1

ПРОБУЖДЕНИЕ И ПРОЗРЕНИЕ. Дзен-буддизм и психотерапия - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Продолжение диалога между Востоком и Западом

Буддизм и психотерапия (Полли Янг-Айзендрат и Шоджи Мурамото)9

Часть I Новый взгляд на буддизм и психологию Востока и Запада

1. Буддизм, религия и психотерапия в современном мире (Шоджи Мурамото)

2. Буддийская модель человеческого «я» Анализ беседы Юнга и Хисаматсу (Джефф Шор)

3. Юнг, христанство и буддизм (Джеймс В. Хейзиг)

4. Трансформация человеческих страданий. Взгляд с позиции психотерапии и буддизма (Полли Янг-Айзендрат)

5. Дзен и психотерапия. От нейтральности — через взаимоотношения — к опустошению (Мелвин Э. Миллер)

6. Осознанное «я» и выход за его пределы. Диалог между буддизмом и психоанализом (Аделина ван Ванинг)

Часть II. Предостережение о возможной путанице

7. Беседа Юнга и Хисамацу (Перевод на английский с оригинала немецкого протокола АниэлыЯффе выполнен Шоджи Мурамото в сотрудничестве с Полли Янг-Айзендрат и Яном Мидделъдорфом)

8. Юнг и буддизм (Шоджи Мурамото)

9. Что есть «я»? Познание «я» сквозь призму буддизма и психотерапии (ХаяоКаваи)

10. Американский дзен и психотерапия Непрерывный диалог (Кэтрин В. Масис)

11. Поиск буддизма, поиск психологии (Ричард К. Пейн)

12. Буддизм и психотерапия на Западе. Нишитани и диалектическая поведенческая терапия (Криста В. Анбик и Питер А. де Гроот)

Часть III. Традиционные идеи в новом свете