Пробуждение и прозрение
Буддизм впервые появился на Западе благодаря древним грекам, которые оказали большое влияние на культуру и практику индийского буддизма. Распространяясь за пределы Индии, буддизм всегда сливался с традициями своего нового дома. Появившись в Америке и Европе в 1950-х и 1960-х годах, вместо взаимодействия с местными религиозными традициями он начал интеграцию с современной психологией и психотерапией. С 1990-х годов представители Запада неоднократно пытались проанализировать и интегрировать буддизм в другие терапевтические дисциплины, особенно юнгианскую психологию.
Взяв за отправную точку японский дзен-буддизм, авторы этой книги представляют вам сборник критических замечаний, комментариев и историй о взаимодействии между дзен-буддизмом и психологией. В основу книги легли выступления на конференции по дзен-буддизму и психотерапии, которая состоялась в японском городе Киото в 1999 году.
ПРОБУЖДЕНИЕ И ПРОЗРЕНИЕ. Дзен-буддизм и психотерапия
Под редакцией Полли Янг-Айзендрат и Шоджи Мурамото «Касталия», 2023. — 360 с.
ISBN 978-5-521-23836-1
ПРОБУЖДЕНИЕ И ПРОЗРЕНИЕ. Дзен-буддизм и психотерапия - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
Продолжение диалога между Востоком и Западом
Буддизм и психотерапия (Полли Янг-Айзендрат и Шоджи Мурамото)9
Часть I Новый взгляд на буддизм и психологию Востока и Запада
1. Буддизм, религия и психотерапия в современном мире (Шоджи Мурамото)
2. Буддийская модель человеческого «я» Анализ беседы Юнга и Хисаматсу (Джефф Шор)
3. Юнг, христанство и буддизм (Джеймс В. Хейзиг)
4. Трансформация человеческих страданий. Взгляд с позиции психотерапии и буддизма (Полли Янг-Айзендрат)
5. Дзен и психотерапия. От нейтральности — через взаимоотношения — к опустошению (Мелвин Э. Миллер)
6. Осознанное «я» и выход за его пределы. Диалог между буддизмом и психоанализом (Аделина ван Ванинг)
Часть II. Предостережение о возможной путанице
7. Беседа Юнга и Хисамацу (Перевод на английский с оригинала немецкого протокола АниэлыЯффе выполнен Шоджи Мурамото в сотрудничестве с Полли Янг-Айзендрат и Яном Мидделъдорфом)
8. Юнг и буддизм (Шоджи Мурамото)
9. Что есть «я»? Познание «я» сквозь призму буддизма и психотерапии (ХаяоКаваи)
10. Американский дзен и психотерапия Непрерывный диалог (Кэтрин В. Масис)
11. Поиск буддизма, поиск психологии (Ричард К. Пейн)
12. Буддизм и психотерапия на Западе. Нишитани и диалектическая поведенческая терапия (Криста В. Анбик и Питер А. де Гроот)
Часть III. Традиционные идеи в новом свете
13. Карма и индивидуация Мальчик без лица (Дейл Мазере)
14. Школа только-сознания. Введение и краткое сравнение с психологией Юнга (Мория Окано)
15. Проблематика разума в учении Гаутамы Будды (ТацуоХая)
16. Развитие буддийской психологии в современной Японии (Акира Онда)
17. Возвращение домой . И что оно нам дает (Энко Эльзе Хайнекамп)
