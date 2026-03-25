Книга Павла Проценко «К незакатному Свету» — это фундаментальное биографическое исследование и духовное жизнеописание священника Анатолия Жураковского, одной из самых ярких и трагических фигур в истории Русской церкви первой половины XX века. Автор ставит задачу не просто восстановить хронику событий, но и раскрыть внутренний мир человека, который гармонично сочетал в себе тонкий поэтический дар, глубокую богословскую эрудицию и бескомпромиссную верность пастырскому призванию. Основная идея произведения заключается в том, что жизнь отца Анатолия стала живым свидетельством «незакатного Света» Христова в эпоху самой густой тьмы государственного атеизма и репрессий.

Содержательная часть книги детально воссоздает атмосферу Киева начала века, интеллектуальные поиски религиозно-философских кружков и становление Жураковского как пастыря в огне Гражданской войны. Проценко последовательно разбирает участие отца Анатолия в движении «непоминающих», его несогласие с декларацией митрополита Сергия 1927 года и создание уникальной общины, ставшей оазисом духовной свободы. Автор уделяет значительное внимание литературному наследию героя — его стихам и литургическим трудам, которые писались зачастую в ссылках и тюрьмах. В книге глубоко исследуется путь Жураковского через Соловки и Беломорканал к мученической кончине в 1937 году, превращая биографию в эпическое повествование о победе духа над системой.

Текст написан в глубоком, лиричном и одновременно строго документальном стиле, где личные письма и дневники отца Анатолия переплетаются с материалами следственных дел НКВД. Павел Проценко мастерски соединяет агиографический подход с научным анализом эпохи, делая работу бесценным ресурсом для историков, литературоведов и всех, кто ищет примеры подлинного христианского мужества. Это чтение помогает осознать, что даже в условиях тотальной несвободы возможна полнота творческой и религиозной жизни, если она укоренена в любви к Богу и ближнему.

Павел Григорьевич Проценко - К незакатному Свету. Анатолий Жураковский : пастырь, поэт, мученик, 1897—1937

Москва: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет : Эксмо, 2017. — 784 с.: ил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

НАЧАЛО ПУТИ - МЕТАНИЯ ОТЦА - СТОЛКНОВЕНИЕ С ГОСУДАРСТВОМ - ТИФЛИС - ПРАВОСЛАВНЫЙ СИОН НАД ДНЕПРОМ - СВИДЕТЕЛЬСТВО УЧЕНИЦЫ ЕВГЕНИЯ ЖУРАКОВСКОГО - ДВОЙСТВЕННОСТЬ ОТЦА И СЕРДЕЧНОСТЬ МАТЕРИ - МАЛЬЧИКИ ЖУРАКОВСКИЕ - ОЖИДАНИЕ ВСТРЕЧИ - ДУХОВНЫЕ ИСКАНИЯ И СОЛОВЬЕВЦЫ - ВАСИЛИЙ ЭКЗЕМПЛЯРСКИЙ: БОГОСЛОВ СВЕТА - РАСПЛАТА ЗА ИСКРЕННОСТЬ - ЮНОСТЬ И ЛЮБОВЬ - УНИВЕРСИТЕТ И ВОЙНА - ПУТИ ЦЕРКОВНОЙ ПРОПОВЕДИ - ЭВАКУАЦИЯ - ФРОНТ - ТРИ ОПОРЫ ПОСРЕДИ ХАОСА - СВОБОДА НА КИЕВСКИХ ХОЛМАХ - «ПОЗДНО ВЫ ПРИШЛИ!» - РЕВОЛЮЦИЯ В КИЕВЕ И ХРИСТИАНЕ - БОРЬБА НА ВСЕУКРАИНСКОМ СОБОРЕ - ДНЕПРОВСКИЙ БЕРЕГ НАДЕЖД - «ХРИСТИАНСКАЯ КОММУНА» - ПРАВДОИСКАТЕЛЬ ИЗ КРЕСТЬЯН, АРХИМАНДРИТ СПИРИДОН - БРАТСТВО ИИСУСА СЛАДЧАЙШЕГО - УМИРАЮЩИЕ МИРЫ - ЖУРАКОВСКИЙ НА ГРАНИ СМЕРТИ - СЕСТРЫ КАРПЕКИ - В БЫВШЕМ ПОМЕЩИЧЬЕМ САДУ - ПРИХОД СВЯТОЙ МАРИИ МАГДАЛИНЫ - ПРОПОВЕДИ ЖУРАКОВСКОГО — ОТВЕТ ДУХАМ РЕВОЛЮЦИИ - НАСТРОЕНИЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ - ВОЗВРАТ К ПОДПОЛЬНЫМ КРУЖКАМ - ПАСТЫРСКАЯ РАБОТА - «СВЕТЛЫЙ ВОРЗЕЛЬ» - БОРЬБА ЗА ДУХОВНОЕ РОЖДЕНИЕ - РОСТ ОБЩИНЫ - МОЛОДЫЕ ОБЩИННИКИ - ГОНЕНИЯ - ПРИГОВОР... И ЛОРД КЕРЗОН - В ССЫЛКЕ - ОДИНОЧЕСТВО ПРЕСЛЕДУЕМЫХ - «БЕЛЫЙ МОНАСТЫРЬ» - «БЕЛЫЙ СТАРЕЦ» - ОКОНЧАНИЕ ССЫЛКИ - ВО ИМЯ БЕСПЕЧАЛЬНОЙ ЖИЗНИ - ГЛУХАЯ ПОРА - «ВРЕМЯ, КОТОРОЕ ХОТЕЛОСЬ ЛЮБИТЬ» - «ПРАВДА МИРА ПОКОЛЕБАЛАСЬ» - В ЗАЩИТУ «БОЖЕСТВЕННОЙ ПРАВДЫ» - ЗА СВОБОДУ В НЕСВОБОДНОМ ОБЩЕСТВЕ - КОНЕЦ ИСТОРИИ - ИСПЫТАНИЕ СЛЕДСТВИЕМ - В НЕРАВНОЙ БОРЬБЕ - К ПРИСТАНЯМ НЕЗАКАТНОГО СВЕТА - ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУШИ - В ЛАБИРИНТАХ СМЕРТИ - ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД

