Уникальное издание Библии с иллюстрациями из библейских книг русской рукописной традиции Х-ХIХ веков, а также фресок и картин русских художников. В основу издания была положена Библия 1499 г. - Геннадиевская Библия с параллельным текстом на русском языке по синодальному переводу Библии - 1876 г.

Русская Библия - Иконы, фрески и картины русских художников - архимандрит Геннадий (Просвирнин )

Были изданы только 4, 7, 8, 9 и 10 тома:

том 4 - Псалтирь - 1997 г.

том 7 - Евангелия - 1992 г.

том 8 - Деяния Апостолов, Послания, Апокалипсис - 1992 г.

том 9 - Геннадиевская Библия - 1998 г.

том 10 - Библия - Ветхий и Новый Заветы - 1997 г

Издательство Новоспасского монастыря

Русская Библия - Иконы, фрески и картины русских художников

Это издание архимандрит Геннадий (Просвирнин) начал с издания томика с Евангелиями как это было принято в русской книгоиздательской традиции. В четвертом томе представлено 43, в седьмом томе 51, в восьмом томе 34, в девятом - 54 рукописных Библейских кодекса с X по XIX века, а также 4 старопечатные Библии.

В каждом из томов как бы красной нитью проходят основные лицевые рукописи. В четвертом томе это Псалтирь 1397 года (так называемая Киевская Псалтирь), Псалтирь XV века (Угличская Псалтирь).

В седьмом томе это Евангелие Антониева Сийского монастыря 1693 года.

В восьмом томе особое значение имеют миниатюры уникального Апокалипсиса XVI века из собрания купца Егорова (Российская государственная библиотека). Лицевой Апокалипсис впервые представлен в полном объеме, раскрывая Откровение о последних судьбах мира так, как видели это наши духоносные отцы.

В девятый том включены миниатюры из Хронографа XVII в., Хроники Козьмы Индикоплова из собрания Московской Духовной Академии, уникальная древняя карта, изображение Скинии Завета VII века с надписью на арамейском языке, миниатюры из греческих Евангелий, а также из уникального издания Библии 1581 года - Острожской Библии. Подробное оглавление Геннадиевской Библии украшено также великолепными лаковыми миниатюрами из Книги пророков XIX века и Апокалипсиса XIX века.

Среди Библий, которые издаются в наше время нет аналогов такому изданию.

В десятый, отдельный том, включено 400 икон, включая резные и шитые, и фресок, а также 56 картин русских художников на темы библейских сюжетов. К каждой иконе и фреске приведена точная цитата из Священного Писания, что позволяет по-новому осмыслить и лучше понять икону.