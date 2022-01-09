Продвижение ресурсов Церкви в интернете - SEO для церковных медиа

SEO умерло. Этому мифу скоро будет десять лет. Тем не менее за SEO по-прежнему платят. Почему? Давайте разбираться.

SEO, каким оно было десять-пятнадцать лет назад, действительно, умерло. Целью поисковой оптимизации того времени было, не вдаваясь в детали, - привести трафик на сайт любыми способами. Обмануть поисковую систему было не очень сложным делом, и, следовательно, пользователь приходил на сайт вполне легко. Можно было написать нужные ключевые слова белым шрифтом на белом фоне - этого было достаточно. Сейчас это тоже работает, но иначе - за накрутки сайт попадает под санкции поисковых систем и теряет весь трафик.

К 2020 году алгоритмы поисковых систем значительно изменились и вышли на совершенно другой уровень. Поисковые системы сегодня понимают, идет ли речь про Александра Пушкина или про Александра в городе Пушкин; про продажу ковров или про город Ковров; является ли слово «дели» формой глагола «деть», «делить» или вообще названием столицы Индии.

Поисковые системы распознают разницу в ценности страниц. Текст, написанный экспертом, окажется выше в результатах поисковой выдачи, чем «вода», то есть текст, где из абзаца в абзац нет ценностной, новой информации, а пересказывается одна и та же мысль по-разному.

Еще поисковые системы стали очень неплохо улавливать интенции, намерения своих пользователей. По запросу «Мадагаскар» любитель кино и активный путешественник увидят разную поисковую выдачу. И в то же время, если в его городе сегодня вечером будет киносеанс «Мадагаскара», то поисковая система предположит, что и путешественнику это окажется интересным.

Сегодня поисковые системы используют технологии искусственного интеллекта и способны на математическом уровне улавливать, в том числе, и те взаимосвязи, которые не очевидны человеческому интеллекту. Попробуйте найти по описанию фильм, название которого вы забыли. Вот вам и первое задание по SEO - оно на рисунке № 1.

Изменились алгоритмы поисковых систем - изменились и методы работы с SEO.

Цель продвижения сайта сегодня - сделать сайт для своей целевой аудитории:

максимально полезным и ценным, удобным и приятным, запоминающимся и мотивирующим к действию - купить, заказать, позвонить, написать в чат, зарегистрироваться, оставить отзыв, написать комментарий, поделиться ссылкой.

Качественная регулярная работа позволяет в наши дни получать прирост целевого трафика не меньше, чем раньше. При этом качество этого трафика значительно выше. Но и усилий для такого результата нужно в десятки раз больше. Как и компетенции специалистов. Специалист по SEO образца 2010 года и года 2020-го - два разных специалиста.

Для того, чтобы лучше понимать сегодняшнюю специфику SEO, давайте посмотрим на тренды в поисковой оптимизации в 2020 году.

1.2. Тренды в поисковой оптимизации

Оптимизация под мобильные устройства

Качественная настройка и проработка мобильной версии сайта. Адаптивной версткой под мобильные устройства сегодня уже никого не удивить. Однако акцент делается на ее качестве - насколько сайт на мобильных устройствах приятный и удобный в использовании.

Эффективное ранжирование сайта зависит от того, как он работает именно на мобильных устройствах. Google переходит на Mobile First Index. Узнать, насколько хорошо оптимизирована ваша страница с точки зрения Google, можно по этой ссылке: https://search.google.com/test/mobi le-friendlу

В Яндексе качество мобильной версии сайта влияет на ранжирование в мобильном поиске. Оценить качество страницы в Яндексе можно через Яндекс.Вебмастер.

Скорость сайта

Теперь это важно не только чтобы не потерять посетителя, пока он дожидается загрузки страницы. Медленные сайты пессимизируются поисковиками, и из-за этого позиции снижаются.

Особое внимание уделяется скорости загрузки первого экрана (видимая часть сайта без прокрутки/скролла мышкой).

Поисковые системы мотивируют подключать свои технологии для формирования быстрых страниц. В Яндекс - «Турбо страницы».

В Google - это «АМР страницы». Такие страницы выводятся выше в поиске и имеют соответствующие значки. В Яндексе - это пиктограмма справа от ссылки в виде ракеты. В Google - в виде молнии.

Трансформация контента

«Вода» - не работает.

Объем текста - сам по себе не важен.

Значение ключевых слов с высокой и средней частотой снижается, использование синонимов становится важнее. Повторение одних и тех же ключевых слов может привести к санкциям, а использование синонимов, наоборот, позволяет поисковой системе точнее понимать суть написанного и показывать сайт по еще большему спектру подходящих микрочастотных запросов, даже если его в точности нет в тексте.

Ценность и полезность информации.

Нужна работа не только над полезностью, но и над экспертностью контента.

В ряде тематик текст, написанный авторитетным автором, имеет преимущества. Это в большей степени относится к СМИ, блогам и другим ресурсам, где указывается авторство.

Структурированность текста: заголовки, подзаголовки, оглавления, списки, цитаты, таблицы.

Фото с подписями и видео.

Юзабилити сайта

Поисковые системы все лучше анализируют поведение посетителей сайта и считывают, насколько малозатратно для него было решить свою задачу.

Не последнее значение имеют сервисы и инструменты на сайте, помогающие пользователю с навигацией по вашему ресурсу: калькулятор расчета стоимости для сложных товаров и услуг, личный кабинет, wishlist.