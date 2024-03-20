Национальное руководство по профилактике наркологических расстройств создано для того чтобы мы, специалисты в области профилактики, в российских городах, поселках и деревнях, думали и общались на одном языке, имели свою профессиональную терминологию, быстро и точно понимали друг друга и эффективно взаимодействовали. Нам необходимо общее понимание о том, чего достигла профилактическая наука (превентология) наркологических заболеваний в нашей стране и в современном глобальном мире.

В Руководстве обобщены все достижения современной профилактической работы, что наконец-то позволяет подойти к пониманию, каким будет отечественный специалист в области профилактики наркологических заболеваний.

Кто сегодня работает в области профилактики зависимого поведения? Это клинические психологи, психологи других профилей, социальные педагоги, педагоги-предметники, врачи и средний медицинский персонал, специалисты по социальной работе и социальные работники, специалисты по работе с трудовыми коллективами, тренеры и консультанты, юристы и правоведы, специалисты МВД, ФСИН, миграционной службы, специалисты в области спорта, культуры, других ведомств и подведомственных учреждений. Это журналисты и редакторы СМИ, блогеры, представители профессиональных, общественных, некоммерческих и религиозных организаций, политических движений. Все мы, специалисты в области профилактики, не только разной профессиональной подготовки, мы –представители своих регионов, и должны в нашей работе сохранять социокультурную идентичность, работая с разным контингентом профилактируемых лиц.

Сегодня в отечественной профилактике злоупотребления ПАВ работает не группа, а большая армия специалистов и представителей, которым нужны общие, понятные каждому из нас области знаний с обширным полем междисциплинарной научной и полипрофессиональной практической деятельности.

Профилактика наркологических расстройств - Национальное руководство

Москва: ООО «Нью Терра». – 2018. – 638 с.

ISBN 978-5-9907505-5-5

Профилактика наркологических расстройств – Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ: ОТ РОЖДЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ ДОЛГОЛЕТИЮ

АКТУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПРЕВЕНЦИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ

ПРЕВЕНЦИЯ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ И ПЛОДА

ПРЕВЕНЦИЯ В РАННЕМ ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: ДЛЯ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ОТ 0 ДО 3-Х ЛЕТ

ПРЕВЕНЦИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ: ДЛЯ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ 4-6 ЛЕТ

ПРЕВЕНЦИЯ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ: ДЛЯ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ 7-11 ЛЕТ

ПРЕВЕНЦИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ: ДЛЯ СЕМЬИ С ПОДРОСТКАМИ И ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 12-17 ЛЕТ

ПРЕВЕНЦИЯ В ПЕРИОД СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ: ДЛЯ ЛИЦ 18-19 ЛЕТ

ПРЕВЕНЦИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ: ДЛЯ ЛИЦ 20-35 ЛЕТ

ПРЕВЕНЦИЯ ВО ВЗРОСЛОМ ВОЗРАСТЕ: ДЛЯ ЛИЦ ОТ 35 ДО 60 ЛЕТ

ПРЕВЕНЦИЯ В СТАРШЕМ ВОЗРАСТЕ: ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 60 ЛЕТ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. РЕСУРСЫ ПРОФИЛАКТИКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ