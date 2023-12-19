Прохоров - Азбука христианской этики

Лишь Бог да проповедник ведают, как рождаются проповеди. Как нелегко найти стоящую мысль, потом - форму и нужные слова. Если мудрейшему из смертных знакомы муки творчества, тем более должны быть ведомы и нам. Помните библейские слова о Соломоне?

«Старался Екклесиаст приискивать изящные изречения, и слова истины написаны им верно. Слова мудрых как иглы и как вбитые гвозди, и составители их - от единого пастыря» (Еккл. 12:10-11).

В проповеди происходит сотрудничество Духа Святого и человека. Свыше приходит идея, мысль, остальное - за человеком: приготовит ли он вкусный хлеб, или месиво? Вам не приходилось слышать таких проповедей? Тогда вам повезло. Я не настолько везучий. И сам порою мучился от своей плохо приготовленной проповеди. Но есть, помимо проповеди, ещё различные по форме беседы для разных слушателей. Есть вечера, застолья, брачные пиры, общенья с неверующими, и там вам не простят сухую речь.

Эта книга - вам в помощь. Можно, конечно, прожить и без неё, но с нею вам легче будет донести до слушателей и читателей посетившую вас мысль.

К вашим услугам - около пятисот жизненных примеров, которые украсят тему.

В вашем распоряжении - более тысячи семисот стоящих выражений и афоризмов, которые могут стать темой проповеди, беседы или просто пожелания.

Где я всё это насобирал? Везде, где мог. Старался избегать сборников афоризмов, в которых, как правило, собрано то, что кочует из книги в книгу, затёрто до блеска и давно потеряло последние калории. Избавляю читателя от необходимости «перелопатить» массу литературы, чтобы в его распоряжении оказалась горстка блестящих крупиц этих самых стоящих мыслей. Эту работу я выполнил за него. Я высоко ценю совет Иеремии, вернее - Самого Бога, повелевшего пророку поставить указательный знак на пути к умению говорить ёмко, верно и красиво. Вот этот указатель: «Если извлечёшь драгоценное из ничтожного, то будешь как Мои уста» (Иер. 15:19).

Алексей Прохоров – Приправы для духовной кухни

М., Благовестник, 2011. - 544 с.

Алексей Прохоров – Приправы для духовной кухни - Содержание

Предисловие

РАЗДЕЛ 1

Примеры из жизни (для проповедей)

Пережитое автором и его знакомыми

Маленькие истории или романтика застойных времён

Поучительные приключения и небольшие истории

РАЗДЕЛ 2

Афоризмы, яркие мысли, пословицы

Мысли мудрецов древности

РАЗДЕЛ 3

Включаю Вашу улыбку

Образные выражения. Сравнения

Викторина

РАЗДЕЛ 4