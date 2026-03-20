Прохоров - Библейские истины под микроскопом

Прохоров - Библейские истины под микроскопом
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга Алексея Павловича Прохорова «Библейские истины под микроскопом» посвящена более глубокому осмыслению основных библейских истин и христианского вероучения. Автор стремится внимательно и последовательно рассмотреть важнейшие положения Священного Писания, анализируя их смысл, духовное содержание и значение для жизни современного человека.

В книге поднимаются вопросы веры, спасения, греха, покаяния, духовного роста и взаимоотношений человека с Богом. Обращаясь к библейским текстам, автор предлагает читателю не только знакомство с христианскими истинами, но и призывает к личному размышлению и духовному исследованию Писания.

Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся Библией, христианским богословием и практической духовной жизнью. Книга может служить полезным пособием для личного изучения Писания, духовных бесед и христианского образования.

Алексей Павлович Прохоров - Библейские истины под микроскопом

М.: Типография «Поматур», 2016. - 208 с.

Алексей Павлович Прохоров - Библейские истины под микроскопом – Содержание

Вступление

  • 1. Тайна плодоношения под микроскопом

  • 2. Наши жертвоприношения Богу

  • 3. «Цари земные и вельможи ... скрылись в пещеры и ущелья гор» (Откр. 6:15)

  • 4. «Всё же это начало болезней» (Мф. 24:8)

  • 5. «Лучшая пора их - труд и болезни»? (Пс. 89)

  • 6. Работа Духа Святого под микроскопом

  • 7. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко (Ис. 55:6)

  • 8. Раб Божий

  • 9. Тёплый хуже холодного? (Откр. З:14-19)

  • 1О. Призраки

  • 11. Небесная иерархия. Троица, Ангелы (Евр. 1 гл.)

  • 12. Роль, отведенная человеку Создателем в прошлом и в будущем

  • 13. Зерно пшеницы под микроскопом

  • 14. «Проклят, кто дело Господне делает небрежно» (Иер. 48:10)

  • 15. Предел

  • 16. «Да произведёт вода» (Быт. 1:20) … «Да произведёт земля» (Быт. 1:24)

  • 17. «К концу времени, и времён и полувремени и по совершенном низложении силы народа святого» (Дан. 12:7)

  • 18. Библейское понятие «покой» под микроскопом

  • 19. Тайна причастия под микроскопом

  • 20. Церковь - тело Христа

  • 21. Целому миру не вместить книг о делах Христа?

  • 22. «Слово Божие живо и действенно» (Евр. 4:12)

  • 23. Евреи

  • 24. Память

  • 25. Где водораздел между Ветхим и Новым Заветами?

  • 26. Чудеса под микроскопом

  • 27. Нищета духа. Духовная зажиточность

  • 28. Правда об аде

  • 29. «Страдающий плотью перестаёт грешить» (1 Пет. 4:1)

  • 30. «Развяжите его, пусть идёт» (Ин. 11:44)

  • 31. «Я был в духе в день воскресный» (Откр. 1:10)

  • 32. Начальства, власти всех уровней

  • 33. Кровь может говорить?

  • 34. Кто входит в Церковь?

  • 35. «Глубины сатанинские»

  • 36. Механизм проклятия и благословения под микроскопом

  • 37. Механизм веры под микроскопом

  • 38. Дополнительный материал к книге

Added 20.03.2026
Related Books

All Books