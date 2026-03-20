Прохоров - Библейские истины под микроскопом
Книга Алексея Павловича Прохорова «Библейские истины под микроскопом» посвящена более глубокому осмыслению основных библейских истин и христианского вероучения. Автор стремится внимательно и последовательно рассмотреть важнейшие положения Священного Писания, анализируя их смысл, духовное содержание и значение для жизни современного человека.
В книге поднимаются вопросы веры, спасения, греха, покаяния, духовного роста и взаимоотношений человека с Богом. Обращаясь к библейским текстам, автор предлагает читателю не только знакомство с христианскими истинами, но и призывает к личному размышлению и духовному исследованию Писания.
Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся Библией, христианским богословием и практической духовной жизнью. Книга может служить полезным пособием для личного изучения Писания, духовных бесед и христианского образования.
Алексей Павлович Прохоров - Библейские истины под микроскопом
М.: Типография «Поматур», 2016. - 208 с.
Алексей Павлович Прохоров - Библейские истины под микроскопом – Содержание
Вступление
1. Тайна плодоношения под микроскопом
2. Наши жертвоприношения Богу
3. «Цари земные и вельможи ... скрылись в пещеры и ущелья гор» (Откр. 6:15)
4. «Всё же это начало болезней» (Мф. 24:8)
5. «Лучшая пора их - труд и болезни»? (Пс. 89)
6. Работа Духа Святого под микроскопом
7. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко (Ис. 55:6)
8. Раб Божий
9. Тёплый хуже холодного? (Откр. З:14-19)
1О. Призраки
11. Небесная иерархия. Троица, Ангелы (Евр. 1 гл.)
12. Роль, отведенная человеку Создателем в прошлом и в будущем
13. Зерно пшеницы под микроскопом
14. «Проклят, кто дело Господне делает небрежно» (Иер. 48:10)
15. Предел
16. «Да произведёт вода» (Быт. 1:20) … «Да произведёт земля» (Быт. 1:24)
17. «К концу времени, и времён и полувремени и по совершенном низложении силы народа святого» (Дан. 12:7)
18. Библейское понятие «покой» под микроскопом
19. Тайна причастия под микроскопом
20. Церковь - тело Христа
21. Целому миру не вместить книг о делах Христа?
22. «Слово Божие живо и действенно» (Евр. 4:12)
23. Евреи
24. Память
25. Где водораздел между Ветхим и Новым Заветами?
26. Чудеса под микроскопом
27. Нищета духа. Духовная зажиточность
28. Правда об аде
29. «Страдающий плотью перестаёт грешить» (1 Пет. 4:1)
30. «Развяжите его, пусть идёт» (Ин. 11:44)
31. «Я был в духе в день воскресный» (Откр. 1:10)
32. Начальства, власти всех уровней
33. Кровь может говорить?
34. Кто входит в Церковь?
35. «Глубины сатанинские»
36. Механизм проклятия и благословения под микроскопом
37. Механизм веры под микроскопом
38. Дополнительный материал к книге
