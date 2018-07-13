Христианская история знала немало попыток восстановления «истинной» Апостольской Церкви. Фактически, анабаптистское движение представляло собой одно из таких, более или менее успешных, предприятий. Однако даже сама идея «восстановления» или «возвращения» чего-либо не столь уж безупречна. Любой призыв к подражанию образу жизни Иерусалимской церкви подобен инфантильному желанию взрослого человека вернуться в своё детство. Используя библейские примеры, можно было бы пофантазировать: что было бы, если бы Господь подарил Своим апостолам жизнь столь же долгую, как Мафусалу, жившему, согласно Быт. 5.27, целых 969 лет?

Была бы тогда жизнь апостольской Церкви неизменной, как в 1-м, так и в 10-м веке, скажем? Весьма сомнительно, ведь каждый живой организм развивается! Многие католические и православные «отступления от чистоты Апостольской Церкви» были, вероятно, неизбежны в сложившихся исторических и политических обстоятельствах. Не все, разумеется. (Автор настоящей работы остаётся баптистом...) Но даже современный баптистский опыт ясно показывает, что наши общины - во всяком случае, на постсоветском пространстве - определённо движутся в том же направлении, что и древняя Церковь, начиная с IV столетия.

Пользуясь периодом относительной свободы, прежде всего, строятся огромные церковные здания, порою даже более крупные, чем православные и католические храмы. А затем возникает закономерный вопрос: что делать теперь с этими необъятными голыми стенами и потолками? Так, по необходимости, в наших церквах появляется всё больше настенных росписей. Пасторы и певчие хора с удовольствием начинают носить роскошные мантии, умные баптистские головы изобретают всё новые названия для стремительно разрастающейся иерархии старших пресвитеров... Воистину: «Нет ничего нового под солнцем» (Ек. 1.9).

Константин Прохоров - Божие и кесарево

Омск: «ООО Издательский дом

"Наука"», 2005. 335 с.

ISBN 5-98806-29-9

Константин Прохоров - Божие и кесарево - Содержание

РАССКАЗЫ ИЗ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ

Лев V, Иконоборец (повесть)

Император Феодосии и епископ Амвросий

Государь Иоанн Васильевич и митрополит Филипп

СЕКТАНТСКИЕ РАССКАЗЫ

Безумие Христа ради

Рождественский улов

Кровь врага

Левая щека

Встреча друзей

Две шинели рядового Левина

В пасхальное воскресенье

Сердце царя

«Луч последний за горами...»

Ночь в страшном доме

Разговор в поезде

Чудо

Баптистка - монахиня

Ангел по имени Настя

СТАТЬИ ПО ИСТОРИИ ЕВАНГЕЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ

«Божие и кесарево» (Государство и баптистские общины в СССР от Сталина до Горбачёва)

Православие и первые баптистские общины в России (вторая половина XIX- начало XX вв.)

Духовное пробуждение в Западной Сибири и Средней Азии

СТАТЬИ ПО ИСТОРИИ АНАБАПТИЗМА

Мюнстерское царство в 1534-1535 гг

События в Мюнстере, 1534-1535 гг

Разноликий анабаптизм

Слабость апологетической позиции

Мюнстер и радикалы

Иной взгляд на трагедию в Мюнстере

Заключение

Не католики и не протестанты: анабаптизм как третий путь

Введение

Отличительные черты католицизма и протестантизма

Сходство и отличия анабаптизма и протестантизма (католицизма)

Характерные особенности раннего анабаптизма

«Пять пунктов» анабаптизма

Заключение

ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ РИФМЫ

Искариот (поэма)

Грехопадение

Теологические рифмы

Константин Прохоров - Божие и кесарево - События в Мюнстере, 1534-1535 гг.

В начале 1534 года веротерпимый немецкий город Мюнстер, в Вестфалии, вступил на весьма необычный путь Реформации. Радикальные анабаптисты и лютеране объединились против местного римско-католического епископа Френсиса Вальдека и принудили его покинуть город. Последний, собрав войска, тут же начал осаду Мюнстера, но долгое время не мог перекрыть полностью все подступы к городу. Глава мюнстерских анабаптистов Ян Маттис, находившийся под влиянием эсхатологических воззрений Мельхиора Хоффмана, 25 февраля 1534 года объявил о том, что все взрослые жители города, которые отказываются креститься «по вере», будут казнены как «безбожники» и «нечестивцы». В течение следующей недели большинство католиков и лютеран оставили город. Так пошёл отсчёт времени «министерского царства».

Прежде всего, пришедшие к власти анабаптисты разграбили католические храмы города, разбив алтари и священные изображения, осквернив мощи святых, а затем сожгли прекрасную муниципальную библиотеку. В «святой град новый Иерусалим» (Мюнстер) из разных мест двинулись тысячи воодушевлённых анабаптистов, занимая дома бежавших жителей. Некоторые из них были остановлены на пути войсками, но немалое число сторонников Яна Маттиса всё же достигло города. Сам вождь анабаптистов 4 апреля погиб в сражении с армией епископа Вальдека. После этого главой Мюнстера стал молодой и ещё более радикальный руководитель - Ян Лейденский. Он тут же распустил городской совет и провозгласил себя «новым царём Давидом» мессианского «израильского» царства. Повинуясь прозвучавшему к нему «гласу Господнему», Ян Лейденский избрал «двенадцать старейшин двенадцати колен израильских» и переименовал всех жителей Мюнстера в «израильтян».

На практике это ознаменовало собой начало периода террора и ужаса в городе. Не соглашаться в чём-либо с «царём» означало противиться Господней воле и божественным откровениям. Немалое число граждан было казнено, особенно пострадали те, кто критиковали новый режим. Официальный перечень преступлений, за которые полагалась смертная казнь, основывался на Ветхом Завете и включал в себя: богохульство, неповиновение существующей власти, бунтарские речи, непочтение к родителям, прелюбодеяние, сплетни и жалобы. Вдобавок к подобному революционному порядку Ян Лейденский, пользуясь своей непререкаемой властью, утвердил в Мюнстере принцип общности имущества и полигамию. По сообщениям современников, сам царь имел гарем приблизительно с пятнадцатью жёнами (включая Девору из Хаарлема, вдову Яна Маттиса), а главный идеолог Мюнстерского царства Бернард Ротманн владел, вероятно, девятью жёнами.

С начала 1535 года положение анабаптистов в городе стремительно ухудшалось. Епископ Вальдек прекратил неудачные попытки взять Мюнстер силой, предельно сжал кольцо осады и стал ждать результатов голода внутри крепостных стен. В июне 1535 года вследствие острой нехватки пищи Ян Лейденский выслал из города женщин, стариков и детей, большинство из которых тут же погибло от рук осаждавшей армии. Падение Мюнстера произошло 25 июня. Избиение перекрещенцев продолжалось два дня. Ян Лейденский и двое его соратников, Бернард Книппердоллинг и Бернард Крехтинг, были взяты в плен. После ряда публичных спектаклей, во время которых вождей анабаптистов перевозили из города в город, они были казнены в Мюнстере 20 января 1536 года. Тела несчастных, прикованных к столбам железными ошейниками, были разорваны раскалёнными щипцами на части. Епископ Вальдек лично присутствовал при этом зрелище.