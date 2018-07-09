Подарок сайту от автора - Константина Прохорова Церковь Христова за две тысячи лет своего существования, как это ни печально, многократно испытывала боль и горести разделений. В 1054 году официально размежевались Западная (Римско-католическая) и Восточная (Православная) Церкви. Во время Реформации в Европе в XVI веке от католицизма отделились протестантские церкви. Образование новых деноминаций внутри христианства со всё нарастающей быстротой происходит по сей день. Особенно, как известно, это присуще протестантизму. Поэтому вопрос христианского единства на земле большинством верующих людей расценивается как вопрос неразрешимый. Всё упование наше - на небеса, что только там Господь вновь соберёт Своих детей в единую и славную Церковь.

Всё это так. Но означает ли сказанное, что дети Божьи не должны стремиться к миру и взаимопониманию уже сегодня? Неужели это забота только Господа? Понятны трудности в общении и диалоге, скажем, между протестантами и православными или между столь различными по вероучению протестантами как адвентисты седьмого дня и квакеры. Однако родственные христианские течения, достаточно близкие друг другу в вероучительных принципах, по-видимому, должны явить христианскому миру первые практические образцы того нового единства, которое, несомненно, будет в небесных обителях у Господа Христа (Ин. 17.21-23).

Константин Прохоров - Сектантские рассказы - Избранное

Layout und Umschlaggestaltung: Alexander Konrad, Titel-Design Illustrationen: Sergei Zacharov

Titel-Verlag, P. O. Box 01 17 48, 55707 Idar-Oberstein, Germany, 2002

ISBN: 3-934583-12-1

Константин Прохоров - Сектантские рассказы - Избранное - Оглавление

СЕКТАНТСКИЕ РАССКАЗЫ

КРОВЬ ВРАГА

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ

ДВЕ ШИНЕЛИ РЯДОВОГО ЛЕВИНА

В ПАСХАЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИНА

ТРУБА

ЛЕВАЯ ЩЕКА

ПЕРВОЕ УВОЛЬНЕНИЕ

В КАРАУЛЕ

АРМЕЙСКИЕ ПИСЬМА 1984 год 16 октября 29 октября 25 ноября 2 декабря

СЕРДЦЕ ЦАРЯ

ПЕРВЫЙ ПРЫЖОК С ПАРАШЮТОМ

КАССЕТА

РАЗГОВОР В ПОЕЗДЕ

ВЕГЕТАРИАНЦЫ

ЭТЮДЫ

ДЕТСКИЕ СТРАХИ

НАДПИСЬ НА СНЕГУ

ТАНК

ПОСЕЩЕНИЕ КОЛОНИИ

БОЖЬЯ МИЛОСТЬ

ЧУДО

БОЖИЕ И КЕСАРЕВО

ИМПЕРАТОР ФЕОДОСИИ И ЕПИСКОП АМВРОСИЙ

ГОСУДАРЬ ИОАНН ВАСИЛЬЕВИЧ И МИТРОПОЛИТ ФИЛИПП

ДУХОВНЫЕ СТАТЬИ

УРОВКИ ИСТОРИИ

БОЖЬИ ПУТИ

О ВОСХИЩЕНИИ ЦЕРКВИ

О ХРИСТИАНСКОЙ СВОБОДЕ

О ЦЕРКОВНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ТРИ ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ «ТАЙНА ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ»

1. ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ СОБЫТИЙ И СВОБОДА ЧЕЛОВЕКА

2. ВАРИАНТНОСТЬ НЕКОТОРЫХ СОБЫТИЙ

3. О НЕВЕРИИ ИЗРАИЛЯ

Константин Прохоров - Сектантские рассказы - Избранное - О неверии Израиля

Израильский народ являет нам множество назидательных уроков. Например, избрание Израиля из многих прочих народов демонстрирует действие Божьей благодати в самом чистом виде. За что был избран Израиль? Ни за что, отвечает Писание. «Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас; ибо вы малочисленнее всех народов; но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которою Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою, и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона...» (Вт. 7.7-8). «Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идёшь ты наследовать землю их (хананеев); но за нечестие народов сих Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову» (Вт. 9.5).

Однако, после того как Бог суверенно избрал Израиль, назвал его Своим народом и заключил завет с ним, Он ожидает уже в ответ проявления свободной любви к Нему и послушания. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей...» (Вт. 10.12). И здесь мы видим, что благодать Божьего избрания отнюдь не заставила Израиль стать добродетельным и образцовым народом: насколько «жестоковыйным» он был во времена Ветхого Завета, таким же, по сути, остаётся и сегодня. И всё же, «не отверг Бог народа Своего, который Он наперёд знал» (Рим. 11.2). Наш Господь - всеведущ и никогда не ошибается, а стало быть, Он и не ждал от Своего народа ничего доброго, знал об отвержении ими Иисуса Христа, и Ему было достаточно, что «святой остаток» Израиля будет спасён (Рим. 9.27; 11.26).

Попробуем теперь несколько глубже проникнуть в тайну отвержения Христа Израилем. На момент пришествия в наш мир Спасителя иудеи, пройдя через горнило страдания вавилонского пленения и избавившись от идолопоклонства, казалось, уже давно во всей чистоте хранили веру отцов своих Авраама, Исаака и Иакова. Однако евангельские события показали, что это не так. Вместе с тем, обратим внимание, что Господь Иисус почему-то идёт на подчёркнутое обострение Своих отношений с иудеями. Всеведущий и всемогущий Бог не пожелал вести переговоры с религиозными лидерами Своего народа, не делал ничего из того, что ждали они от Мессии (освобождение от гнёта Рима, военное и политическое могущество Израиля, экономическое процветание), и напротив, говорил и делал многое из того, что казалось немыслимым в иудейском обществе (открыто называл Себя Сыном Божьим, избрал Себе в ученики простых галилейских рыбаков, вёл дружбу с мытарями и блудницами, нарушал формально субботний покой и т.д.). С одной стороны, мы можем сказать, и это истинно так: «А ты кто, человек, что споришь с Богом?» (Рим. 9.20). С другой же стороны, не трудно представить, что если бы Иисус повёл Себя несколько иначе, дипломатично считаясь с реалиями иудейского общества и постепенно изменяя их, как Ему угодно, Он очень быстро был бы признан Мессией и весь Израиль принял христианство. Если сказано, что Тир и Сидон, и даже Содом могли покаяться во вретище и пепле, если бы Господь явил в них чуть более Своей силы (Мф. 11.20-23), то едва ли на подобное не была бы способна и Иудея. Но наш Господь в премудрости Своей направил ход истории по-другому. Почему?

Неприятие Израилем Иисуса Христа открыло путь спасения язычникам. Народ, многие столетия ждавший Мессию, Его не узнаёт и отвергает, а те, кто не знал и не слышал даже, что придёт Спаситель, пробуждаются для вечной жизни. Вот почему Господь говорит: «Меня нашли не искавшие Меня, Я открылся не вопрошавшим обо Мне» (Рим. 10.20). Отломились ветви природной маслины, как образно говорит апостол Павел, и на их место были привиты ветви новой дикой маслины - язычники, которым не было бы там места, если бы не отвержение Христа иудеями. Продолжим наши размышления о вариантности некоторых событий на примере Израиля. На основании открытого нам в Священном Писании, не трудно просчитать главные негативные последствия того, если бы Израиль сразу же принял Христа, во главе с синедрионом, первосвященниками, книжниками и фарисеями. Разумеется, кто-то из них действительно бы изменился и стал настоящим христианином, однако христианское государство Иудея в I в. по Р.Х., по-видимому, означало бы полную несостоятельность дела благовестия. Этому препятствовало известное неискоренимое чувство превосходства евреев над язычниками, «ибо иудеи с самарянами не сообщаются» (Ин. 4.9). Только теперь мы бы разбирали некую вариацию на эту тему: евреи-христиане с самарянами-христианами не сообщаются... Насколько серьёзно подобное предположение? Более чем серьёзно.

Даже при реальном ходе истории, когда весьма незначительная часть иудеев стала христианами, мы видим, с какими большими трудностями на первом соборе в Иерусалиме апостолы и пресвитеры разрешили вопрос взаимоотношения веры в Христа и закона Моисеева. Написано, «по долгом рассуждении» было принято, наконец, решение, кажущееся нам сегодня таким простым и естественным: «...(Бог) не положил никакого различия между нами (иудеями) и ими (язычниками), верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на выи учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатию Господа Иисуса Христа спасёмся, как и они» (Деян. 15.9-11). А теперь на минуту представьте, что эту проблему должен был бы разрешить синедрион и собрание всех религиозных лидеров Израиля. Нетрудно предугадать, к чему бы это привело: голос апостолов Христа, которые шли к единству столь болезненно, потонул бы в море ветхозаветных суждений, и вопрос бы, возможно, решался по сей день. Здесь, на наш взгляд, ключ к пониманию слов Писания о «заключении» иудеев в непослушание и столь революционного поведения Христа в иудейском обществе. Это было предопределение Божье к неприятию Спасителя Израилем «отчасти, до времени, пока войдёт полное число язычников» (Рим. 11.25), но ни в коем случае - отдельно взятых людей (иудеев) к погибели. То есть, опять же, мы видим здесь предопределение события, но никак не людей для его исполнения. Ведь любой иудей, независимо от своего положения в обществе, имел реальную возможность принять верой Христа, что, по милости Божьей, многие из них и сделали: и бедные, и богатые, и мужчины, и женщины, и сведущие в Писании, и неискушённые в нём... Все прочие ожесточились, и это способствовало скорейшему избавлению раннего христианства от «пелёнок иудаизма», снятию с него римского ярлыка «иудейской секты» и становлению его как всемирной Христовой Церкви.

Всё это было большим уроком для Израиля. Но Господь не оставил Свой народ, все события в Его плане премудро взаимосвязаны: «...Неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность» (Рим. 11.11). Пробуждение в данном случае ревности, или зависти, служит воспитательным средством Господа для Своего народа. И хотя по меткому определению Василия Великого: «Зависть есть скорбь о благополучии ближнего», мы видим здесь и явно положительную сторону этого недоброго чувства. Представим ситуацию: любящие родители приготовили на день рождения своего маленького сына праздничный обед, который стоил им очень дорого. Однако, как это часто бывает, их сын, ткнув ложкой пару раз в предложенное ему блюдо, стал капризничать, плакать и наконец заявил, что ничего есть он не намерен. Родители огорчены, праздник испорчен. И тут стук в дверь, на пороге появляется грязный и оборванный маленький попрошайка, сверстник капризного малыша, и жалобно просит кусочек хлеба. Решение приходит мгновенно - отец отдаёт чудесный обед сына чужому ребёнку. Тот с радостью всё забирает и тут же начинает с жадностью есть. Родители умиляются, и все довольны, за исключением родного сына. В нём вдруг начинает говорить ревность: «Ведь это мой обед! Зачем вы его отдали чужому мальчику? Я тоже хочу кушать!» Так, по мысли апостола Павла, в последнее время Израиль обратится ко Христу и тоже войдёт на брачный пир Агнца, от которого вначале отказался...

История Израиля - один из самых ярких примеров действия Провидения в Библии. Бог часто даже самое откровенное зло обращает во благо. Некогда жестокие братья предали Иосифа и продали его в рабство в Египет, но Господь чудесно всё выправил: «Вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей» (Быт. 50.20); «Итак, не вы послали меня сюда, но Бог...» (Быт. 45.8). Иуда Искариот предаёт Христа, совершает ужасное преступление и тем самым лишает себя спасения, однако волею Провидения спасение всему миру приходит именно через смерть Спасителя на кресте Голгофы: «Он грехи наши Сам вознёс Телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились» (1 Пет. 2.24). И гонения на первых христиан в Иерусалиме привели к быстрому и широкому благовестию (Деян. 1.8; 8.4). Даже и разногласия, возникающие между братьями, Бог нередко использует во благо: в результате спора Павла с Варнавой (из-за Марка) возникло две миссионерских группы, и было совершено больше труда во славу Господа. Впоследствии же все эти братья примирились, тем самым являя и нам добрый пример (Деян. 15.36-41; 1 Кор. 9.6; Кол. 4.10). Так же и неверие в Христа евреев послужило во спасение всему языческому миру...

2000 г.