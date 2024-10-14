Прохоров – Тайна предопределения
Знаю, что на непрочной ладье пускаюсь в дальнее плавание...» - говорит Григорий Богослов в своих «Песнопениях таинственных». То же благоговейное чувство наполняет сейчас и автора книги, которую вы держите в руках. Действительно, на малой «ладье» человеческого разума, лишь с верою и молитвою, приступаем мы к безбрежному океану Божьей премудрости... Да благословит небесный Отец!
Соотношение Господнего предопределения со свободой человека - загадочный и сложнейший вопрос богословия, остающийся без удовлетворительного ответа по сей день. Как мы увидим, всюду в Библии эти учения излагаются одновременно и параллельно друг другу, как нечто естественное в Божьем откровении. Для человеческого же разума здесь налицо противоречие, и тот стих из Книги пророка Исаии, который вынесен нами в эпиграф, несёт в себе типичный образец такого формального противоречия. Действительно, если сыны Израилевы «делали злое» пред лицом Господа и «избирали неугодное» Ему, значит, в обыкновенном понимании свободы, они были вольны так поступать. А то, что Бог их «обрекает мечу», свидетельствует нам о Его предопределении и о бессилии сынов Израилевых что-либо тут изменить.
В истории Церкви было немало богословов, которые избирали крайности, фактически отрицая либо полновластие Бога над миром и человеком, либо свободу воли у последнего. И в первом, и во втором случае люди закрывали глаза на половину Писания. Нам представляется более смиренной и мудрой позицией признать, что мы не можем своим ограниченным земным умом до конца постичь сути небесных вещей. Подобно тому, как мы не в силах вполне уразуметь тайну Святой Троицы или двух природ Христа, но постигаем это верою, ибо признаём истиной всё записанное в Библии, так и в вопросе предопределения и свободы воли мы верим в оба учения только потому, что они оба ясно изложены в Священном Писании.
Настоящая работа представляет собой попытку анализа как основных христианских, так и нехристианских подходов к проблеме, для того чтобы на фоне человеческих догадок и теорий ещё ярче засияла библейская истина.
Константин Прохоров – Тайна предопределения
Idar-Oberstein, Germany: Titel Verlag, 2003. – 352 с.
ISBN 3-934583-22-9
Константин Прохоров – Тайна предопределения – Содержание
1. БИБЛЕЙСКАЯ ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
- 1.1. ВВЕДЕНИЕ
- 1.2. ДВЕ ДОКТРИНЫ БИБЛИИ
- 1.3. КЛЮЧЕВЫЕ БИБЛЕЙСКИЕ СЛОВА
- 13.1. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
- 13.2. НОВЫЙ ЗАВЕТ
2. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
- 2.1. ПОЭМЫ ГОМЕРА
- 2.2. ГРЕЧЕСКИЕ МИФЫ
- 2.3. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ .
- 2.3.1. ТЕРМИНОЛОГИЯ
- 2.3.2. СОЛОН, ГЕРАКЛИТ И АТОМИСТЫ
- 2.3.3. СОКРАТ, ПЛАТОН, АРИСТОТЕЛЬ
- 2.3.4. КИНИКИ, ЭПИКУРЕЙЦЫ, СТОИКИ
- 2.3.5. ЦИЦЕРОН, ПЛОТИН И ИХ ВРЕМЯ
- 2.4. ДРЕВНИЙ ВОСТОК
- 24.1. ИНДУИЗМ И БУДДИЗМ
- 2.4.2 . БХАГАВАД-ГИТА.....
- 2.43. ДРУГИЕ ВОСТОЧНЫЕ РЕЛИГИИ
- 2.5. ИУДАИЗМ
- 2.5.1. ВЗГЛЯД НА ТАНАХ
- 2.52 АПОКРИФЫ И ПСЕВДОЭПИГРАФЫ
- 2.53 . ТАЛМУД И ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ
- 2.6. ОТЦЫ ЦЕРКВИ
- 2.6.1. РАННИЕ ОТЦЫ ЦЕРКВИ
- 2.6.2. АВГУСТИН
- 2.6.3. ИОАНН КАССИАН.
- 2.7. ИСЛАМ
- 2.7.1. УЧЕНИЕ КОРАНА
- 2.7.2. ТЕОЛОГИЯ ИСЛАМА
- 2.8. БОГОСЛОВИЕ ЦЕРКВИ В СРЕДНИЕ ВЕКА
- 2.8.1. ЗАПАДНАЯ ЦЕРКОВЬ
- 2.8.2. ВОСТОЧНАЯ ЦЕРКОВЬ
- 2.9. БОГОСЛОВИЕ РЕФОРМАЦИИ
- 2.9.1. ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ
- 2.9.2. ЛЮТЕР, ЦВИНГЛИ И ЭРАЗМ
- 2.9.3. КАЛЬВИН, КАЛЬВИНИСТЫ И АРМИНИАНЕ
- 2.10. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ
- 2.10.1. ГОББС, СПИНОЗА, ЛЕЙБНИЦ
- 2.10.2. КАНТ И ШОПЕНГАУЭР
- 2.10.3. ВЕБЕР, ФРЕЙД, БАРТ
- 2.104. РУССКАЯ ТРАДИЦИЯ, ФИЛОСОФИЯ И БОГОСЛОВИЕ
- 2.10.4.1. Л. ТОЛСТОЙ И В. СОЛОВЬЁВ -
- 2.10.4.2. Е. ТРУБЕЦКОЙ И Н. ЛОССКИЙ
- 2.10.4-3- Н. БЕРДЯЕВ
- 2.10.4.4. ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКИМ БРАТСТВОМ
3. ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ
- 3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СОПОДЧИНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ
- 3.2. «СВЕРХКАЛЬВИНИСТСКИЙ» ВЗГЛЯД НА МИР И СПАСЕНИЕ
- 3.2.1. «ОГРАНИЧЕННОЕ ИСКУПЛЕНИЕ» -
- 3.2.2. «НЕОДОЛИМАЯ БЛАГОДАТЬ»
- 32.3. «БЕЗУСЛОВНОЕ ИЗБРАНИЕ»
- 3.24. «ПОЛНАЯ ИСПОРЧЕННОСТЬ» ЧЕЛОВЕКА
- 3241. ГРЕХОПАДЕНИЕ
- 3.24.2. О СВОБОДЕ ПАДШЕГО ТВОРЕНИЯ
- 3.24.3. БИБЛИЯ О «ПОЛНОЙ ИСПОРЧЕННОСТИ» „...
- 3.244. БИБЛИЯ О «ПОЛНОЙ ИСПОРЧЕННОСТИ» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
- 3.2.5. «СТОЙКОСТЬ СВЯТЫХ»
- 3.2.5.1. КРИТИКА НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
- 3.2.52. ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ?
- 32.5.3. О «ПРОТИВОРЕЧИЯХ» И НЕПРОСТИТЕЛЬНОМ ГРЕХЕ
- 3.2.54. ВЕРА И ДЕЛА
- 3.2.5.5 . ВЫВОДЫ
- 32.6. УТОЧНЕНИЕ «СВЕРХКАЛЬВИНИСТСТКОЙ» ПОЗИЦИИ
- зз. ОПТИМАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ
- 33.1. ОСМЫСЛЕНИЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ВО ВСЕЛЕННОЙ
- 33.2. ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ СОБЫТИЙ И СВОБОДА ЧЕЛОВЕКА
- 333. ВАРИАНТНОСТЬ НЕКОТОРЫХ СОБЫТИЙ
- 33.3.1. О НЕВЕРИИ ИЗРАИЛЯ
- 333.2. РАЗНООБРАЗИЕ ПУТЕЙ ГОСПОДНИХ, СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ...
- 33.4. ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРЕДВЕДЕНИЕ .
- 33.5. ГАРМОНИЯ ДВУХ ВОЛЬ ХРИСТА КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
- 3.3.6. ТАЙНА ВРЕМЕНИ И ВЕЧНОСТИ
- 33.6.1. ЕЩЁ РАЗ О ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИИ И СВОБОДЕ
- 33.6.2. ВЕЧНОЕ НАСТОЯЩЕЕ
- 33.6.3. РАЙ И АД
- 3.3. 7. КНИГА ЖИЗНИ
- 33.8. ИМЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ
- 33.9. О МОЛИТВЕ ....
- 3.4. ПОСТИЖЕНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ СВОБОДЫ
- 3.4.1. СВОБОДА И БЛАГОЧЕСТИЕ
- 3.4.2. РАЗНОМЫСЛИЯ И ХРИСТИАНСКАЯ ЛЮБОВЬ
4. ВЕЧНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ ДВУХ УЧЕНИЙ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
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Друзья! Это самое раннее, первое издание книги (2003), в которой по техническим причинам довольно много опечаток. Интересующимся данной темой рекомендую второе издание "Тайны предопределения" (2009), опубликованное в сборнике "Опыт отечественного евангельского богословия" (эта книга тоже есть в библиотеке Эсхатос).