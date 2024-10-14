Знаю, что на непрочной ладье пускаюсь в дальнее плавание...» - говорит Григорий Богослов в своих «Песнопениях таинственных». То же благоговейное чувство наполняет сейчас и автора книги, которую вы держите в руках. Действительно, на малой «ладье» человеческого разума, лишь с верою и молитвою, приступаем мы к безбрежному океану Божьей премудрости... Да благословит небесный Отец!

Соотношение Господнего предопределения со свободой человека - загадочный и сложнейший вопрос богословия, остающийся без удовлетворительного ответа по сей день. Как мы увидим, всюду в Библии эти учения излагаются одновременно и параллельно друг другу, как нечто естественное в Божьем откровении. Для человеческого же разума здесь налицо противоречие, и тот стих из Книги пророка Исаии, который вынесен нами в эпиграф, несёт в себе типичный образец такого формального противоречия. Действительно, если сыны Израилевы «делали злое» пред лицом Господа и «избирали неугодное» Ему, значит, в обыкновенном понимании свободы, они были вольны так поступать. А то, что Бог их «обрекает мечу», свидетельствует нам о Его предопределении и о бессилии сынов Израилевых что-либо тут изменить.

В истории Церкви было немало богословов, которые избирали крайности, фактически отрицая либо полновластие Бога над миром и человеком, либо свободу воли у последнего. И в первом, и во втором случае люди закрывали глаза на половину Писания. Нам представляется более смиренной и мудрой позицией признать, что мы не можем своим ограниченным земным умом до конца постичь сути небесных вещей. Подобно тому, как мы не в силах вполне уразуметь тайну Святой Троицы или двух природ Христа, но постигаем это верою, ибо признаём истиной всё записанное в Библии, так и в вопросе предопределения и свободы воли мы верим в оба учения только потому, что они оба ясно изложены в Священном Писании.

Настоящая работа представляет собой попытку анализа как основных христианских, так и нехристианских подходов к проблеме, для того чтобы на фоне человеческих догадок и теорий ещё ярче засияла библейская истина.

Константин Прохоров – Тайна предопределения

Idar-Oberstein, Germany: Titel Verlag, 2003. – 352 с.

ISBN 3-934583-22-9

Константин Прохоров – Тайна предопределения – Содержание

1. БИБЛЕЙСКАЯ ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

1.1. ВВЕДЕНИЕ

1.2. ДВЕ ДОКТРИНЫ БИБЛИИ

1.3. КЛЮЧЕВЫЕ БИБЛЕЙСКИЕ СЛОВА

13.1. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

13.2. НОВЫЙ ЗАВЕТ

2. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

2.1. ПОЭМЫ ГОМЕРА

2.2. ГРЕЧЕСКИЕ МИФЫ

2.3. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ .

2.3.1. ТЕРМИНОЛОГИЯ

2.3.2. СОЛОН, ГЕРАКЛИТ И АТОМИСТЫ

2.3.3. СОКРАТ, ПЛАТОН, АРИСТОТЕЛЬ

2.3.4. КИНИКИ, ЭПИКУРЕЙЦЫ, СТОИКИ

2.3.5. ЦИЦЕРОН, ПЛОТИН И ИХ ВРЕМЯ

2.4. ДРЕВНИЙ ВОСТОК

24.1. ИНДУИЗМ И БУДДИЗМ

2.4.2 . БХАГАВАД-ГИТА.....

2.43. ДРУГИЕ ВОСТОЧНЫЕ РЕЛИГИИ

2.5. ИУДАИЗМ

2.5.1. ВЗГЛЯД НА ТАНАХ

2.52 АПОКРИФЫ И ПСЕВДОЭПИГРАФЫ

2.53 . ТАЛМУД И ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ

2.6. ОТЦЫ ЦЕРКВИ

2.6.1. РАННИЕ ОТЦЫ ЦЕРКВИ

2.6.2. АВГУСТИН

2.6.3. ИОАНН КАССИАН.

2.7. ИСЛАМ

2.7.1. УЧЕНИЕ КОРАНА

2.7.2. ТЕОЛОГИЯ ИСЛАМА

2.8. БОГОСЛОВИЕ ЦЕРКВИ В СРЕДНИЕ ВЕКА

2.8.1. ЗАПАДНАЯ ЦЕРКОВЬ

2.8.2. ВОСТОЧНАЯ ЦЕРКОВЬ

2.9. БОГОСЛОВИЕ РЕФОРМАЦИИ

2.9.1. ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

2.9.2. ЛЮТЕР, ЦВИНГЛИ И ЭРАЗМ

2.9.3. КАЛЬВИН, КАЛЬВИНИСТЫ И АРМИНИАНЕ

2.10. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

2.10.1. ГОББС, СПИНОЗА, ЛЕЙБНИЦ

2.10.2. КАНТ И ШОПЕНГАУЭР

2.10.3. ВЕБЕР, ФРЕЙД, БАРТ

2.104. РУССКАЯ ТРАДИЦИЯ, ФИЛОСОФИЯ И БОГОСЛОВИЕ

2.10.4.1. Л. ТОЛСТОЙ И В. СОЛОВЬЁВ -

2.10.4.2. Е. ТРУБЕЦКОЙ И Н. ЛОССКИЙ

2.10.4-3- Н. БЕРДЯЕВ

2.10.4.4. ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКИМ БРАТСТВОМ

3. ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ

3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СОПОДЧИНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

3.2. «СВЕРХКАЛЬВИНИСТСКИЙ» ВЗГЛЯД НА МИР И СПАСЕНИЕ

3.2.1. «ОГРАНИЧЕННОЕ ИСКУПЛЕНИЕ» -

3.2.2. «НЕОДОЛИМАЯ БЛАГОДАТЬ»

32.3. «БЕЗУСЛОВНОЕ ИЗБРАНИЕ»

3.24. «ПОЛНАЯ ИСПОРЧЕННОСТЬ» ЧЕЛОВЕКА

3241. ГРЕХОПАДЕНИЕ

3.24.2. О СВОБОДЕ ПАДШЕГО ТВОРЕНИЯ

3.24.3. БИБЛИЯ О «ПОЛНОЙ ИСПОРЧЕННОСТИ» „...

3.244. БИБЛИЯ О «ПОЛНОЙ ИСПОРЧЕННОСТИ» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

3.2.5. «СТОЙКОСТЬ СВЯТЫХ»

3.2.5.1. КРИТИКА НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

3.2.52. ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ?

32.5.3. О «ПРОТИВОРЕЧИЯХ» И НЕПРОСТИТЕЛЬНОМ ГРЕХЕ

3.2.54. ВЕРА И ДЕЛА

3.2.5.5 . ВЫВОДЫ

32.6. УТОЧНЕНИЕ «СВЕРХКАЛЬВИНИСТСТКОЙ» ПОЗИЦИИ

зз. ОПТИМАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ

33.1. ОСМЫСЛЕНИЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ВО ВСЕЛЕННОЙ

33.2. ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ СОБЫТИЙ И СВОБОДА ЧЕЛОВЕКА

333. ВАРИАНТНОСТЬ НЕКОТОРЫХ СОБЫТИЙ

33.3.1. О НЕВЕРИИ ИЗРАИЛЯ

333.2. РАЗНООБРАЗИЕ ПУТЕЙ ГОСПОДНИХ, СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ...

33.4. ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРЕДВЕДЕНИЕ .

33.5. ГАРМОНИЯ ДВУХ ВОЛЬ ХРИСТА КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

3.3.6. ТАЙНА ВРЕМЕНИ И ВЕЧНОСТИ

33.6.1. ЕЩЁ РАЗ О ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИИ И СВОБОДЕ

33.6.2. ВЕЧНОЕ НАСТОЯЩЕЕ

33.6.3. РАЙ И АД

3.3. 7. КНИГА ЖИЗНИ

33.8. ИМЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ

33.9. О МОЛИТВЕ ....

3.4. ПОСТИЖЕНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ СВОБОДЫ

3.4.1. СВОБОДА И БЛАГОЧЕСТИЕ

3.4.2. РАЗНОМЫСЛИЯ И ХРИСТИАНСКАЯ ЛЮБОВЬ

4. ВЕЧНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ ДВУХ УЧЕНИЙ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

Использованная литература

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