Прокл - Платоновская теология

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Итоговое сочинение наиболее знаменитого схоларха поздней платоновской Академи Прокла (V в.) посвящено теологическому истолкованию философии Платона, основанному на ее сопоставлении с орфическими текстами и с откровениями «Халдейских оракулов».
Автор в своем изложении теологических доктрин словно бы суммирует все достижения эллинской философии в области интерпретации божественного. Основой для рассуждений в публикуемом трактате является все многообразие знаний, накопленных за тысячелетнюю историю развития античной философии, и потому он оказывается не только оригинальным сочинением, глубоко и полно освещающим философию Платона, но и своего рода энциклопедией эллинских философских учений. На русском языке публикуется впервые.

Пер. с древнегреч., сост., статья, примечания, указатели, словарь Л. Ю. Лукомского.
СПб.: РХГИ; «Летний сад», 2001.— 624 с.

Прокл - Платоновская теология - Содержание

Книга I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ТЕОЛОГИИ ПЛАТОНА
Книга II. СВЕРХСУЩНОСТНОЕ НАЧАЛО ВСЕГО
Книга III. УМОПОСТИГАЕМЫЕ БОГИ
Книга IV. УМОПОСТИГАЕМО-УМНЫЕ БОГИ
Книга V. УМНЫЕ БОГИ
Книга VI. ОКОЛОКОСМИЧЕСКИЕ БОГИ
ПРИЛОЖЕНИЯ
А. Ю. Аукомский. Прокл Диадох и главный труд его жизни — «Платоновская теология»
Словарь
Примечания
Указатель имен
Указатель цитируемых произведений

Определение теологии

Итак, вот сколь значительна, как мне представляется, данная гипотеза, вот каков план рассуждений о ней, и вот какова должная степень подготовки тех, кто будет изучать ее. Однако, прежде чем я начну рассмотрение предметов, которые мы должны исследовать, я хочу сказать кое-что и о самой теологии, и о принятых в ней подходах, а также о том, каким теологическим типам * дает определение Платон и какие он оставляет без внимания, с тем чтобы, после того как мы определим это, нам легче было бы понять отправные точки аподиктических рассуждений в соответствующих местах.

Так вот, все те, кто когда-либо соприкасался с теологией, именуя богами первое по своей природе, утверждают, что теологическая наука занимается именно таким первым**. И одни***, принимая во внимание лишь телесную ипостась бытия, а все роды бестелесного располагая по их сущности на втором месте, доказывают, что начала сущих телесны и что также телесна наша собственная способность их познания 25. Другие 4* же ставят все тела в зависимость от бестелесного и располагают наипервейшее наличное бытие в душе и душевных силах и потому, как я полагаю, называют богами лучшие из душ, а теологией именуют ту науку, которая посвящена им и познает их 26. Далее, все те 5*, кто говорит о происхождении множества душ от другого, более важного, начала и полагает ум вождем 6* всего, утверждают, что высшей целью является единение души с умом, считают, что умной вид жизни по своей ценности превосходит все остальные и, разумеется, 5 отождествляют теологию с исследованием умной сущности 27.

Стало быть, все, как я и говорил, называют богами самые первые и более всего самодовлеющие начала сущих вещей, а науку о них — теологией. И одно лишь боговдохновенное учение Платона, в котором отрицается возможность быть началом для всего телесного (потому что все делимое и протяженное по природе не в состоянии ни воспроизводить, ни сохранять себя, а, напротив, бытием и способностью к действию или претерпеванию обладает благодаря душе и ее движениям) и доказывается, что душевная сущность, зависящая от умной ипостаси, является более почтенной, нежели тела (так как все движущееся во времени, даже если оно самодвижно, водительствует в большей мере, нежели движимое иным, но стоит ниже вечного движения), как было сказано, обосновывает то, что отцом 28 и причиной как для тел, так и для душ является ум и что вокруг него существует и действует все, проводящее свою жизнь в обсуждениях и описаниях29, а затем переходит к другому началу, полностью обособленному от ума, более всего бестелесному и неизреченному, тому, благодаря которому всему сущему, даже если бы ты имел в виду низшее, необходимо иметь ипостась.
В самом деле, отнюдь не все по своей природе участвует в душе, но лишь то, что обладает в самом себе более или менее отчетливой жизнью, 25 и не все в состоянии вкушать от ума и сущего, но только то, что гипостазировано в качестве эйдоса. Кроме того, начало всего должно служить предметом участия для всех сущих, коль скоро оно не отсутствует ни в одном из них*у будучи причиной всего того, о чем говорится как о том, чему в каком бы то ни было смысле присуща ипостась.

Обнаружив с помощью богов это скрытое в недоступных для постижения глубинах первейшее начало всех вещей, которое предшествует даже уму, и выделив три соответствующие причины и монады, потусторонние телам,— я имею в виду душу, первейший ум и стоящее выше ума единство,— <Платон> 30 произвел от них, выступающих в качестве монад, собственные для них числа — единичное, умное и душевное 10 (ибо всякая монада возглавляет однородное с ней множество31) — и поставил в зависимость тела от душ, души — от умных эйдосов, а последние — от генад сущего; при этом все перечисленное он соотнес с единственной не допускающей участия в себе генадой. И, дойдя до нее, он счел, что достиг верхнего предела созерцания всех вещей и что именно такова соответствующая богам истина, которая занимается рассмотрением генад сущего и описанием их выходов задвои пределы и собственных признаков, а также того, как сочетаются с ними сущие и чины эйдосов, которые зависят от этих единичных ипостасей.
Теория 20 же, обращающаяся к уму и его видам и родам, является второй после науки, занимающейся самими богами. Та же самая теория изучает те умопостигаемые виды, которые могут быть познаны душой в ее образном броске 32, а теологическая наука, поскольку она выше даже такого броска, стремится проводить различение неизреченных и невыразимых наличествований, а равным образом и их соотнесение с единой 1,15 причиной. Потому-то, как я полагаю, душе присуще умное своеобразие, способное постигать умные виды и свойственные им различия, высший же чин ума, как гласят <оракулы>, его цвет** и наличное бытие, соприкасается с генадами сущих, а при их посредстве — с самим сокровенным единством всех божественных генад.
В самом деле, несмотря на то что у нас имеется множество познавательных способностей, благодаря одной лишь названной нам по природе свойственно соединяться с божественным и участвовать в нем. Действительно, род богов * нельзя постигнуть ни при посредстве чувственного восприятия, поскольку он обособлен от всех тел, ни при помощи мнения и размышления, так как последние делимы и занимаются разнообразными предметами, ни мышлением вместе с рассуждением **, ибо им соответствует знание о подлинных сущих, наличное же бытие богов словно бы парит *** над сущими вещами и обладает собственной определенностью в единстве их всех33. Итак, божественному остается — если, конечно, оно каким-то образом познаваемо — быть воспринимаемым в самом наличном бытии души и при его посредстве становиться известным в той мере, в какой это возможно. Мы ведь имеем обыкновение говорить, что подобное познается подобным 4*: чувственно воспринимаемое, естественно, ощущением, представляемое — мнением, рассудочное — рассуждением, а умопостигаемое — умом; стало быть, единичное также познается единым, а неизреченное — неизреченным.
В самом деле, Сократ в «Алкивиаде» совершенно правильно говорит о том, что душа, приближаясь к самой себе, в числе прочего созерцает бога 3*; действительно, склоняясь к собственному единству и к центру своей совокупной жизни и оставляя без внимания множественность и разнообразие содержащихся в себе разнородных сил, она восходит на сам высший наблюдательный пункт сущих. Это ее состояние подобно следующему: говорят, что в ходе наисвященнейших таинств34 мисты на первом шаге встречаются с многообразными и многоформенными богами, пекущимися о становлении, пройдя же неуклонно такое посвящение и найдя себе защиту в виде обрядов, они достигают в чистоте самого божественного сияния и, словно нагие 7*, как могли бы сказать <оракулы>, принимают участие в божественном.
Точно так же, как я полагаю, душа, в ходе умозрительного рассмотрения всего исследуя то, что ниже ее самой, изучает всего лишь тени и призраки сущих35, обращаясь же к себе, она раскрывает собственные сущность и логосы. И сперва она замечает только саму себя, а затем, идя вглубь в собственном знании, обнаруживает в себе также и ум, и чины сущих; достигнув же своего сокровенного нутра и некой недоступной для входа своей части, она, смежив очи [1], начинает созерцать там род богов [2] и генады сущего. В самом деле, в нас есть все — но так, как это свойственно душе,— и потому нам по природе положено познавать все, пробуждая заключенные в нас силы и образы всего 36.

Самое лучшее в данном действии — это в спокойствии своих способностей возвышаться к божественному, двигаться вокруг него[3], вечно собирать4[4] совокупное душевное множество в подобающее единство и, отбросив все то, что следует за единым, обосновываться подле него и соприкасаться с неизреченным и потусторонним всем сущим 5[5]. В самом деле, душе положено совершать свое восхождение 25 до тех пор, пока она не достигнет самого начала сущих. Оказавшись же там и обозрев тамошнее место, она двинется оттуда вниз, пронизывая сущее и разворачивая его во множество видов; исследовав монады и числа, она умным образом познает то, как именно отдельные 5 вещи зависят от собственных генад, и будет считать, что обладает наисовершеннейшим знанием о божественном, поскольку узрела однородность выходов богов за свои пределы в виде сущих и различие сущих вокруг богов.
