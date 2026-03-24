Прокопчук - 100 лет по прекрасным местам

Прокопчук - 100 лет по прекрасным местам
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Educational

Андрей Прокопчук – 100 лет по прекрасным местам

Минск : Союз ЕХБ в Респ. Беларусь, 2011. - 192 с.

ISBN 978-985-90212-8-2

Андрей Прокопчук – 100 лет по прекрасным местам – Содержание

Предисловие

Детство

  • На родине моей матери - На родине отца - Десятина - Последнее время проживания в Польше

По пути в Парагвай

  • Приезд в Парагвай - Первые месяцы в Парагвае - Мандиока - Кукуруза - Река Таквара - Лес - Хозяйство - Пики, черви и бичо Колорадо - Миссионерское служение - Призвание на служение - Чудо - Рукоположение

Аргентина

  • На пути в город Саэнс-Пеня, Чако - Школа - Город Саэнс-Пеня - центр моего служения - Крещение - Некоторые эпизоды - Физический труд - Послесловие

Возвращение из Аргентины

  • Первый съезд церквей в Парагвае - Пастор-холостяк - Жена - Три года в доме моих родителей - Сын - Последние годы служения в Парагвае - Некоторые эпизоды евангельского труда в Парагвае - Прощание

Переезд в Аргентину

  • Русская Библейская школа - Марта Михайловна - Моисей Ефимович Гитлин - Славянский Библейский институт - 25 лет учебы - Практическое служение студентов - Правление Славянского Библейского института - Божье покровительство над СБИ - Алексей Леонович - Переезд СБИ в город Темперлей - Андрей Семенчук - Петр Наумович Дайнека - Посещение 10-го Всемирного конгресса баптистов в Рио-де-Жанейро, Бразилия - Всемирный 11-ый конгресс баптистов в Майами, США - Посещение союзов и церквей в США и Канаде - Славянский Библейский институт - Союзная комиссия Воскресных школ - Союз женских кружков - “Благовестник” - Роберт Андреевич

Посещение США и Канады

  • Возвращение в Аргентину - Аргентина, Парагвай, Уругвай - Русский Заочный Библейский институт (РЗБИ) - Евангелизация детей и молодежи - Прощание - Незабвенное место - Некоторые эпизоды

Переезд на постоянное жительство в США

  • Переезд в штат Калифорния, США - Мое семидесятилетие - Пенсионер - Тяжелая разлука - Некролог - Эпизоды из жизни в США и Канаде - Мои родители - Родители моей жены - Мои братья

Первая поездка в Беларусь

  • Посещение моей родины - Посещение церквей Брестской области - Посещение церквей Минской области

Вторая поездка в Беларусь

  • Посещение семей в Минске - Брестская область - Посещение церквей Брестской области - Посещение Лунинецкого и Столинского районов - Гродненская область - Возвращение в Минск - Посещение церквей Витебской области - Посещение церквей Могилевской области - Минская область - Возвращение домой, в США

Стихи

