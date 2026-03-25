Прокопчук - Отче наш

Книга Андрея Я. Прокопчука «Отче наш», изданная в Буэнос-Айресе в 1962 году, представляет собой глубокое духовно-назидательное исследование главной молитвы христианства. Автор ставит задачу раскрыть внутреннюю логику и практическую силу молитвы Господней, превращая привычные слова в руководство для сознательной духовной жизни. Основная идея произведения заключается в том, что «Отче наш» — это не просто текст для повторения, а совершенный образец общения творенья с Творцом, где гармонично сочетаются прославление Бога, признание Его суверенитета и упование на Его заботу в земных нуждах.

Содержательная часть книги разделена на три логических этапа, начиная с фундаментального богословия молитвы. В первой части Прокопчук дает определение молитве как «дыханию души» и анализирует условия, при которых она становится результативной: вера, искренность и сокрушение. Вторая и третья части посвящены детальному экзегетическому разбору каждой фразы Господней молитвы. Автор последовательно анализирует «адрес» обращения (Отцовство Бога), три «небесных» прошения о славе и царстве Божьем, а затем переходит к четырем «земным» просьбам, касающимся насущного хлеба, прощения грехов и защиты от искушений. В книге исследуется парадокс молитвы: как личные нужды человека подчиняются высшей воле Бога, созидая в верующем характер, угодный Небесному Отцу.

Текст написан в искреннем, пастырском и глубоко традиционном стиле, характерном для евангельской литературы середины XX века. Андрей Прокопчук мастерски соединяет доктринальную строгость с живым призывом к самоиспытанию, дополняя размышления стихотворными вставками, которые помогают эмоционально закрепить прочитанное. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто хочет оживить свою молитвенную практику и глубже понять этический и метафизический смысл каждого слова, заповеданного Христом. Это чтение помогает осознать, что подлинная молитва начинается с признания Божьего величия и заканчивается полным доверием Его благой воле.

Буэнос- Айрес: Slavic Gospel Press, 1962. – 132 с.

Андрей Я. Прокопчук – Отче наш – Содержание

Предисловие

Введение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МОЛИТВА

Определение молитвы - Разнообразие молитвы - Условия молитвы - Результаты молитвы - Вопросы самоиспытания

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. “ОТЧЕ НАШ”

Адрес молитвы - Прошение о небесном: Первая просьба, Вторая просьба, Третья просьба

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Продолжение “Отче наш”

Прошение о земном: Четвертая просьба, Пятая просьба, Шестая просьба, Седьмая просьба

Заключение

Стихотворения