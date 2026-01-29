Прокопенко - 40 Уроков по Ефесянам

Данное издание представляет собой серию уроков, направленных на изучение послания апостола Павла к церкви города Ефеса. Эти уроки можно проходить самостоятельно или в контексте домашней группы. Можно также использовать их в качестве канвы для подготовки к проповедям. Каждый урок имеет четкую структуру с ясно выраженными пунктами. После каждого пункта даются несколько мыслей или вопросов, направленных на применение. Удобство такого формата будет оценено как ведущими библейских разборов, так и теми, кто будет читать эту книгу самостоятельно и захочет получить максимальную практическую пользу от погружения в Послание к ефесянам.

Прокопенко Алексей - 40 Уроков по Ефесянам

Самара: Благая Весть, 2022. — 424 с.

ISBN 978-5-6047068-2-4

Прокопенко Алексей - 40 Уроков по Ефесянам - Содержание

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Предисловие

Урок 1. Введение в Послание к ефесянам

Урок 2. Служение Павла. Ефесянам 1:1-2

Урок 3. Благословения прошлого. Ефесянам 1:3-6

Урок 4. Благословения настоящего. Ефесянам 1:7-10

Урок 5. Благословения будущего. Ефесянам 1:11-14

Урок 6. Благодарение за верующих. Ефесянам 1:15-16

Урок 7. Духовная мудрость. Ефесянам 1:17-23

Урок 8. Нужда в спасении. Ефесянам 2:1-3

Урок 9. Механизм спасения. Ефесянам 1:4-9

Урок 10. Следствие спасения. Ефесянам 2:10

Урок 11. Надежда для язычников. Ефесянам 2:11-13

Урок 12. Божий замысел о Церкви. Ефесянам 2:14-18

Урок 13. Живой храм. Ефесянам 2:19-22

Урок 14. Миссия Павла. Ефесянам 3:1-13

Урок 15. Молитва Павла

Урок 16. Призыв к единству. Ефесянам 4:1-6

Урок 17. Созидание Церкви. Ефесянам 4:7-12

Урок 18. Цели служения. Ефесянам 4:13-16

Урок 19. Средства служения. Ефесянам 4:15-16

Урок 20. Сила возрождения. Ефесянам 4:17-20

Урок 21. Стратегия освящения. Ефесянам 4:21-24

Урок 22 Отложить и облечься. Ефесянам 4:25-28

Урок 23 Отложить и облечься (продолжение). Ефесянам 4:29-32

Урок 24 Поступайте как Божьи дети. Ефесянам 5:1-2

Урок 25 Поступайте как прилично святым. Ефесянам 5:3-7

Урок 26 Поступайте как чада света. Ефесянам 5:8-14

Урок 27 Поступайте как мудрые. Ефесянам 5:15-17

Урок 28 Исполняйтесь Духом. Ефесянам 5:18-21

Урок 29 Наставление для женщин. Ефесянам 5:22-33

Урок 30 Наставление для мужчин. Ефесянам 5:25-33

Урок 31 Наставление для детей и родителей. Ефесянам 6:1-4

Урок 32 Наставление для подчиненных и начальников. Ефесянам 6:5-9

Урок 33 Христианин во всеоружии. Ефесянам 6:10-13

Урок 34 Пояс истины и броня праведности. Ефесянам 6:14

Урок 35 Обувь готовности к благовестию. Ефесянам 6:15

Урок 36 Щит веры. Ефесянам 6:16

Урок 37 Шлем уверенности в спасении. Ефесянам 6:17

Урок 38 Меч духовный. Ефесянам 6:17

Урок 39 Молитва в духовной битве. Ефесянам 6:18-20

Урок 40 Правильное отношение к Церкви. Ефесянам 6:21-24

Библиография