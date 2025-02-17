Прокопенко - Книга Псалтырь
Данное издание продолжает проект перевода Библии на русский язык, начавшийся публикацией Книги Екклесиаста в 2017 г. и Книги притчей в 20201. Ради пользы тех читателей, кто не успел познакомиться с предыдущими изданиями, в данном предисловии мы повторим информацию о переводах Библии вообще и об особенностях данного перевода.
Сравнение нескольких переводов — взять для примера те же Синодальный, РБО и МБО — покажет, что во многих местах они передают мысль автора по- разному. В каких-то случаях речь идет о тонких нюансах, а в каких-то даже о серьезном расхождении в смысле текста. Это объясняется несколькими причинами, но прежде всего тем, что любой перевод—это по сути толкование.
Любой перевод отражает сложный процесс взаимодействия переводчика с текстом. Переводчик должен распознать языковые знаки (буквы, знаки огласовки, удвоения, пауз и т. п.). Он должен вникнуть в смысл слов и выбрать те значения, которые наилучшим образом подходят к данному предложению. Он должен проанализировать синтаксические взаимоотношения между словами, фразами, предложениями и параграфами, поскольку на синтаксисе зиждется львиная доля смысла. На каждом из этих этапов переводчик должен держать в голове общий контекст книги или параграфа, чтобы не отклониться от авторского замысла. Переводчик должен провести богословскую экзегезу, чтобы убедиться в том, что воспринятый им смысл не создает противоречий с другими местами Священного Писания3. В некоторых случаях все это осложняется еще и изучением разночтений в древних рукописях. Наконец, переводчик должен переложить воспринятый им смысл текста на язык перевода, что нередко включает головоломный подбор наиболее подходящего выражения или мучительные решения о том, какому из конкурирующих вариантов перевода следует отдать предпочтение.
Прокопенко Алексей - Библия для изучения - Книга Псалтырь - Часть 1: Псалмы 1-41
Аннотированный перевод Прокопенко (АЛП)
Самара: Благая Весть, 2024.-256 с.
ISBN 978-5-7454-1885-3
Прокопенко Алексей - Библия для изучения - Книга Псалтырь - Часть 1: Псалмы 1-41 - Содержание
Предисловие
- О проекте перевода Библии
- Об особенностях данного перевода
- О формате издания
- О принципах перевода
- О примечаниях
- Перевод имен собственных
- Произношение и перевод священного имени
- О переводчике
Введение в книгу Псалтырь
- Название книги
- Нумерация
- Авторство
- Датировка
- Заголовки
- Теория Тёртла
- Начальнику хора
- Сэла
- География
- Исторический фон
- Основная тема
- Жанр
- Структура книги Псалтырь
- Уникальность Псалтыри
- Цели Псалтыри
- Богословие псалмов
Литературные приемы в псалмах
Структурные литературные приемы
- Смысловые литературные приемы
- Звуковые литературные приемы
- Другие литературные приемы
Аннотированный перевод
Библиография
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