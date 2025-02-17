Данное издание продолжает проект перевода Библии на русский язык, начавшийся публикацией Книги Екклесиаста в 2017 г. и Книги притчей в 20201. Ради пользы тех читателей, кто не успел познакомиться с предыдущими изданиями, в данном предисловии мы повторим информацию о переводах Библии вообще и об особенностях данного перевода.

Сравнение нескольких переводов — взять для примера те же Синодальный, РБО и МБО — покажет, что во многих местах они передают мысль автора по- разному. В каких-то случаях речь идет о тонких нюансах, а в каких-то даже о серьезном расхождении в смысле текста. Это объясняется несколькими причинами, но прежде всего тем, что любой перевод—это по сути толкование.

Любой перевод отражает сложный процесс взаимодействия переводчика с текстом. Переводчик должен распознать языковые знаки (буквы, знаки огласовки, удвоения, пауз и т. п.). Он должен вникнуть в смысл слов и выбрать те значения, которые наилучшим образом подходят к данному предложению. Он должен проанализировать синтаксические взаимоотношения между словами, фразами, предложениями и параграфами, поскольку на синтаксисе зиждется львиная доля смысла. На каждом из этих этапов переводчик должен держать в голове общий контекст книги или параграфа, чтобы не отклониться от авторского замысла. Переводчик должен провести богословскую экзегезу, чтобы убедиться в том, что воспринятый им смысл не создает противоречий с другими местами Священного Писания3. В некоторых случаях все это осложняется еще и изучением разночтений в древних рукописях. Наконец, переводчик должен переложить воспринятый им смысл текста на язык перевода, что нередко включает головоломный подбор наиболее подходящего выражения или мучительные решения о том, какому из конкурирующих вариантов перевода следует отдать предпочтение.

Прокопенко Алексей - Библия для изучения - Книга Псалтырь - Часть 1: Псалмы 1-41

Аннотированный перевод Прокопенко (АЛП)

Самара: Благая Весть, 2024.-256 с.

ISBN 978-5-7454-1885-3

Прокопенко Алексей - Библия для изучения - Книга Псалтырь - Часть 1: Псалмы 1-41 - Содержание

Предисловие

О проекте перевода Библии

Об особенностях данного перевода

О формате издания

О принципах перевода

О примечаниях

Перевод имен собственных

Произношение и перевод священного имени

О переводчике

Введение в книгу Псалтырь

Название книги

Нумерация

Авторство

Датировка

Заголовки

Теория Тёртла

Начальнику хора

Сэла

География

Исторический фон

Основная тема

Жанр

Структура книги Псалтырь

Уникальность Псалтыри

Цели Псалтыри

Богословие псалмов

Литературные приемы в псалмах

Структурные литературные приемы

Смысловые литературные приемы

Звуковые литературные приемы

Другие литературные приемы

Аннотированный перевод

Библиография