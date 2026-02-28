Прокопенко - Обзор синтаксиса древнееврейского языка
Алексей Прокопенко - Обзор синтаксиса древнееврейского языка - Учебное пособие
2010. - 172 стр.
Алексей Прокопенко - Обзор синтаксиса древнееврейского языка - Учебное пособие - Содержание
СПИСОК БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ СОКРАЩЕНИЙ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ БИБЛЕЙСКИХ КНИГ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
1. ЧИСЛО ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
2. РОД ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
3. ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И АРТИКЛЬ
4. УПОТРЕБЛЕНИЕ МАРКЕРОВ ת ֵא И ְ ל С ДОПОЛНЕНИЯМИ
5. СОПРЯЖЕННОЕ СОЧЕТАНИЕ
6. ПРИЛОЖЕНИЕ
7. ИМЕННОЙ ГЕНДИАДИС
8. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ
9. ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
10. ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
11. УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
12. ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ И ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПРИДАТОЧНЫЕ
13. НЕКОТОРЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ ИЗ СИНТАКСИСА ГЛАГОЛОВ
14. ВВЕДЕНИЕ В ПОРОДЫ ЕВРЕЙСКИХ ГЛАГОЛОВ
15. ПОРОДА КАЛЬ
16. ПОРОДА НИФАЛЬ
17. ПОРОДА ПИЭЛЬ
18. ПОРОДА ПУАЛЬ
19. ПОРОДА ХИФИЛЬ
20. ПОРОДА ХОФАЛЬ
21. ПОРОДА ХИТПАЭЛЬ
22. ВВЕДЕНИЕ В СПРЯЖЕНИЯ ЕВРЕЙСКИХ ГЛАГОЛОВ
23. ИЗБРАННЫЕ ДОВОДЫ В ПОЛЬЗУ ВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ
24. СПРЯЖЕНИЕ QATAL
25. СПРЯЖЕНИЕ YIQTOL
26. СПРЯЖЕНИЕ WAYYIQTOL
27. СПРЯЖЕНИЕ WEQATAL
28. СПРЯЖЕНИЕ WEYIQTOL
29. ГИПОТЕТИЧЕСКАЯ СХЕМА ЭВОЛЮЦИИ ОСНОВНЫХ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ
30. СХЕМА СПРЯЖЕНИЙ ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОГО ЯЗЫКА
31. ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ
32. СОПРЯЖЕННЫЙ ИНФИНИТИВ
33. АБСОЛЮТНЫЙ ИНФИНИТИВ
34. ПРИЧАСТИЕ
35. ГЛАГОЛЬНЫЙ ГЕНДИАДИС
36. ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
37. ПРЕДЛОЖЕНИЯ С СОЮЗОМ ו
38. ОСОБЕННОСТИ СИНТАКСИСА В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ
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