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Прокопенко - Обзор синтаксиса  древнееврейского языка

Прокопенко - Обзор синтаксиса  древнееврейского языка - Учебное пособие
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Educational

Алексей Прокопенко - Обзор синтаксиса древнееврейского языка - Учебное пособие

2010. - 172 стр.

Алексей Прокопенко - Обзор синтаксиса древнееврейского языка - Учебное пособие - Содержание

СПИСОК БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ СОКРАЩЕНИЙ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ БИБЛЕЙСКИХ КНИГ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

  • 1. ЧИСЛО ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

  • 2. РОД ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

  • 3. ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И АРТИКЛЬ

  • 4. УПОТРЕБЛЕНИЕ МАРКЕРОВ ת ֵא И ְ ל С ДОПОЛНЕНИЯМИ

  • 5. СОПРЯЖЕННОЕ СОЧЕТАНИЕ

  • 6. ПРИЛОЖЕНИЕ

  • 7. ИМЕННОЙ ГЕНДИАДИС

  • 8. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

  • 9. ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

  • 10. ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

  • 11. УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

  • 12. ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ И ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПРИДАТОЧНЫЕ

  • 13. НЕКОТОРЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ ИЗ СИНТАКСИСА ГЛАГОЛОВ

  • 14. ВВЕДЕНИЕ В ПОРОДЫ ЕВРЕЙСКИХ ГЛАГОЛОВ

  • 15. ПОРОДА КАЛЬ

  • 16. ПОРОДА НИФАЛЬ

  • 17. ПОРОДА ПИЭЛЬ

  • 18. ПОРОДА ПУАЛЬ

  • 19. ПОРОДА ХИФИЛЬ

  • 20. ПОРОДА ХОФАЛЬ

  • 21. ПОРОДА ХИТПАЭЛЬ

  • 22. ВВЕДЕНИЕ В СПРЯЖЕНИЯ ЕВРЕЙСКИХ ГЛАГОЛОВ

  • 23. ИЗБРАННЫЕ ДОВОДЫ В ПОЛЬЗУ ВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ

  • 24. СПРЯЖЕНИЕ QATAL

  • 25. СПРЯЖЕНИЕ YIQTOL

  • 26. СПРЯЖЕНИЕ WAYYIQTOL

  • 27. СПРЯЖЕНИЕ WEQATAL

  • 28. СПРЯЖЕНИЕ WEYIQTOL

  • 29. ГИПОТЕТИЧЕСКАЯ СХЕМА ЭВОЛЮЦИИ ОСНОВНЫХ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ

  • 30. СХЕМА СПРЯЖЕНИЙ ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОГО ЯЗЫКА

  • 31. ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ

  • 32. СОПРЯЖЕННЫЙ ИНФИНИТИВ

  • 33. АБСОЛЮТНЫЙ ИНФИНИТИВ

  • 34. ПРИЧАСТИЕ

  • 35. ГЛАГОЛЬНЫЙ ГЕНДИАДИС

  • 36. ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  • 37. ПРЕДЛОЖЕНИЯ С СОЮЗОМ ו

  • 38. ОСОБЕННОСТИ СИНТАКСИСА В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ

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Added 28.02.2026
Author SamuelAKim
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