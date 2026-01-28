В приключенческом рассказе Джека Лондона «Любовь к жизни» описывается, как два человека возвращаются из долгой экспедиции по северной Канаде. Сама по себе экспедиция по суровой природе Крайнего Севера оказалась весьма тяжелой, но еще более тяжелым было их возвращение. В этом рассказе есть все: предательство, борьба за жизнь, безумная пытка голода. В конечном итоге выживает только один из двух товарищей. Силы совершенно покидают его, и он преодолевает последние километры пути ползком, по несколько сот метров в день. Наконец, его замечают с палубы стоящего на якоре корабля и посылают за ним шлюпку.

Однако намного тяжелее бывает возвращение духовное: когда человек отступает от Бога и Его народа и потом хочет вернуться обратно. Поистине, такое возвращение дается нелегко и далеко не всегда оканчивается удачей. Именно о таком трудном духовном возвращении рассказывает книга Руфь. Книга Руфь - это книга обращении. И ее начало — это история обращения Ноемини.

Алексей Прокопенко - Под сенью крыл - Комментарий на книгу Руфь

Самара: Благая весть, 2023. — 320 с.

ISBN 978-5-7454-1792-4

Также прежнее издание:

Тверь: ОАО «Тверской полиграфический комбинат», 2014.—310 с.

ISBN 978-5-9905130-5-1

Алексей Прокопенко - Под сенью крыл - Комментарий на книгу Руфь - Содержание

Предисловие

Список сокращений

Часть 1: Разъяснение книги Руфь

Обращение Ноемини - Книга Руфь 1:1-6

Обращение Руфи - Книга Руфь 1:7-18

Исповедание Руфи - Книга Руфь 1:16-18

Чудесное провидение - Книга Руфь 1:19-2:23

Признаки обращения - Книга Руфь 2:11-12

Помолвка Руфи - часть I - Книга Руфь 3:1-11

Помолвка Руфи - часть II - Книга Руфь 3:12-18

Искупление Руфи - Книга Руфь 4:1-10

Прославление недостойных - Книга Руфь 4:11-22

ПОСОБИЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ

Часть 2: Контекст книги Руфь

Авторский контекст - Исторический контекст - Географический контекст - Литературный контекст - Экзегетический контекст - Богословский контекст

Часть 3: Экзегетический комментарий

Часть 4: Вопросы для обсуждения в малых группах

Библиография