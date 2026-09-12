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Прокопенко - Послание к римлянам – Том 2 – Главы 6–11

Прокопенко - Послание к римлянам – Том 2 – Главы 6–11
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology

Данная книга представляет собой продолжение разъяснения Послания к римлянам, начатое в первом томе. Второй том рассматривает главы 6–11 данного послания, посвященные главным образом вопросам освящения и учения о Божьем промысле. Учение об освящении в главах 6–8 объясняет, почему истина о спасении по благодати, независимо от дел не дает разрешения на жизнь в грехе. А объяснение Божьего замысла о спасении Израиля и язычников отвечает на вопрос, почему большая часть избранного народа не приняла Иисуса как Мессию и как это влияет на понимание обещаний, данных Израилю в Ветхом Завете.

Данный комментарий носит экспозиционный характер. Это означает, что его главная задача — разъяснить смысл библейского текста согласно авторскому замыслу, в его первоначальном литературном и историческом контексте. В то же время, в каждом обсуждаемом отрывке приводится умеренное количество экзегетической информации, которая поможет читателю более глубоко вникнуть в значение текста. В наиболее сложных местах послания мы делаем еще больший акцент на экзегетике и аргументации, чтобы читатель имел возможность увидеть, на чем основано предлагаемое автором толкование.

Прокопенко Алексей – Послание к римлянам – Том 2 – Главы 6–11. Учение об освящении и Божьем промысле

Самара: Благая Весть, 2026. 560 с.
ISBN 978-5-7454-2033-7

Прокопенко Алексей – Послание к римлянам – Том 2 – Главы 6–11. Учение об освящении и Божьем промысле – Содержание

  1. Предисловие ко второму тому

  2. Список сокращений

  3. Учение об освящении

    • 32. Мертв ли ты? / Римлянам 6:1–4а

    1. Жив ли ты? / Римлянам 6:4б–5

    1. Сила новой природы / Римлянам 6:6–9

    1. Святое мышление / Римлянам 6:10–11

    1. Принципы победоносной жизни / Римлянам 6:12–14

    1. Новые хозяева / Римлянам 6:15–18

    1. Как быть рабом праведности? / Римлянам 6:19

    1. Награда наших хозяев / Римлянам 6:20–22

    1. Зарплата греха и подарок Бога / Римлянам 6:23

    1. Мертвые для закона / Римлянам 7:1–6

    1. Христианин и закон / Римлянам 7:7–13

    1. Закон благ, грех зол / Римлянам 7:7–13

    1. Бессилие ветхой природы / Римлянам 7:14–25

    1. Внутренняя борьба / Римлянам 7:14–25

    1. Духовное освобождение / Римлянам 8:1–4

    1. Жизнь по плоти / Римлянам 8:5–8

    1. Жизнь по Духу / Римлянам 8:9–13

    1. Кто дети Божьи? / Римлянам 8:14–17

    1. Страдания и слава / Римлянам 8:18–25

    1. Тайная помощь Духа / Римлянам 8:26–27

    1. Любящим Бога / Римлянам 8:28а

    1. Все содействует ко благу / Римлянам 8:28б–29

    1. Предузнав, предопределил / Римлянам 8:29–30

    1. Неразрывная цепочка спасения / Римлянам 8:29–30

    1. Бог за нас / Римлянам 8:31–32

    1. Полная и окончательная победа / Римлянам 8:33–39

  4. Учение о Божьем промысле

    • 58. Великая скорбь Павла / Римлянам 9:1–5

    1. Неизменность Божьего обещания / Римлянам 9:6–13

    1. Справедливость предопределения / Римлянам 9:14–18

    1. Замысел предопределения / Римлянам 9:19–24

    1. Следствия предопределения / Римлянам 9:25–29

    1. Камень преткновения / Римлянам 9:30–33

    1. Что нужно знать для спасения? / Римлянам 10:1–4

    1. Два вида религии / Римлянам 10:5–8

    1. Уверенность веры / Римлянам 10:9–13

    1. Цепочка благовестия / Римлянам 10:13–15

    1. Отказавшиеся от Евангелия / Римлянам 10:16–21

    1. Избрание остатка / Римлянам 11:1–10

    1. Уроки отпадения Израиля / Римлянам 11:11–22

    1. Принятие Израиля / Римлянам 11:23–32

    1. Великая мудрость Божьего замысла / Римлянам 11:33–36

  5. Приложение 1. Классификация взглядов на Римлянам 7

  6. Приложение 2. Римлянам 9:11–16 и доктрина избрания

  7. Кумулятивная библиография для первого и второго томов

Views 43
Rating 5.0 / 5
Added 12.09.2026
Author zealot
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