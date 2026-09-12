Прокопенко - Послание к римлянам – Том 2 – Главы 6–11
Данная книга представляет собой продолжение разъяснения Послания к римлянам, начатое в первом томе. Второй том рассматривает главы 6–11 данного послания, посвященные главным образом вопросам освящения и учения о Божьем промысле. Учение об освящении в главах 6–8 объясняет, почему истина о спасении по благодати, независимо от дел не дает разрешения на жизнь в грехе. А объяснение Божьего замысла о спасении Израиля и язычников отвечает на вопрос, почему большая часть избранного народа не приняла Иисуса как Мессию и как это влияет на понимание обещаний, данных Израилю в Ветхом Завете.
Данный комментарий носит экспозиционный характер. Это означает, что его главная задача — разъяснить смысл библейского текста согласно авторскому замыслу, в его первоначальном литературном и историческом контексте. В то же время, в каждом обсуждаемом отрывке приводится умеренное количество экзегетической информации, которая поможет читателю более глубоко вникнуть в значение текста. В наиболее сложных местах послания мы делаем еще больший акцент на экзегетике и аргументации, чтобы читатель имел возможность увидеть, на чем основано предлагаемое автором толкование.
Прокопенко Алексей – Послание к римлянам – Том 2 – Главы 6–11. Учение об освящении и Божьем промысле
Самара: Благая Весть, 2026. 560 с.
ISBN 978-5-7454-2033-7
Прокопенко Алексей – Послание к римлянам – Том 2 – Главы 6–11. Учение об освящении и Божьем промысле – Содержание
Предисловие ко второму тому
Список сокращений
Учение об освящении
32. Мертв ли ты? / Римлянам 6:1–4а
Жив ли ты? / Римлянам 6:4б–5
Сила новой природы / Римлянам 6:6–9
Святое мышление / Римлянам 6:10–11
Принципы победоносной жизни / Римлянам 6:12–14
Новые хозяева / Римлянам 6:15–18
Как быть рабом праведности? / Римлянам 6:19
Награда наших хозяев / Римлянам 6:20–22
Зарплата греха и подарок Бога / Римлянам 6:23
Мертвые для закона / Римлянам 7:1–6
Христианин и закон / Римлянам 7:7–13
Закон благ, грех зол / Римлянам 7:7–13
Бессилие ветхой природы / Римлянам 7:14–25
Внутренняя борьба / Римлянам 7:14–25
Духовное освобождение / Римлянам 8:1–4
Жизнь по плоти / Римлянам 8:5–8
Жизнь по Духу / Римлянам 8:9–13
Кто дети Божьи? / Римлянам 8:14–17
Страдания и слава / Римлянам 8:18–25
Тайная помощь Духа / Римлянам 8:26–27
Любящим Бога / Римлянам 8:28а
Все содействует ко благу / Римлянам 8:28б–29
Предузнав, предопределил / Римлянам 8:29–30
Неразрывная цепочка спасения / Римлянам 8:29–30
Бог за нас / Римлянам 8:31–32
Полная и окончательная победа / Римлянам 8:33–39
Учение о Божьем промысле
58. Великая скорбь Павла / Римлянам 9:1–5
Неизменность Божьего обещания / Римлянам 9:6–13
Справедливость предопределения / Римлянам 9:14–18
Замысел предопределения / Римлянам 9:19–24
Следствия предопределения / Римлянам 9:25–29
Камень преткновения / Римлянам 9:30–33
Что нужно знать для спасения? / Римлянам 10:1–4
Два вида религии / Римлянам 10:5–8
Уверенность веры / Римлянам 10:9–13
Цепочка благовестия / Римлянам 10:13–15
Отказавшиеся от Евангелия / Римлянам 10:16–21
Избрание остатка / Римлянам 11:1–10
Уроки отпадения Израиля / Римлянам 11:11–22
Принятие Израиля / Римлянам 11:23–32
Великая мудрость Божьего замысла / Римлянам 11:33–36
Приложение 1. Классификация взглядов на Римлянам 7
Приложение 2. Римлянам 9:11–16 и доктрина избрания
Кумулятивная библиография для первого и второго томов
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