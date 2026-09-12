Прокопенко - Послание к римлянам – Том 2 – Главы 6–11

Данная книга представляет собой продолжение разъяснения Послания к римлянам, начатое в первом томе. Второй том рассматривает главы 6–11 данного послания, посвященные главным образом вопросам освящения и учения о Божьем промысле. Учение об освящении в главах 6–8 объясняет, почему истина о спасении по благодати, независимо от дел не дает разрешения на жизнь в грехе. А объяснение Божьего замысла о спасении Израиля и язычников отвечает на вопрос, почему большая часть избранного народа не приняла Иисуса как Мессию и как это влияет на понимание обещаний, данных Израилю в Ветхом Завете.

Данный комментарий носит экспозиционный характер. Это означает, что его главная задача — разъяснить смысл библейского текста согласно авторскому замыслу, в его первоначальном литературном и историческом контексте. В то же время, в каждом обсуждаемом отрывке приводится умеренное количество экзегетической информации, которая поможет читателю более глубоко вникнуть в значение текста. В наиболее сложных местах послания мы делаем еще больший акцент на экзегетике и аргументации, чтобы читатель имел возможность увидеть, на чем основано предлагаемое автором толкование.

Прокопенко Алексей – Послание к римлянам – Том 2 – Главы 6–11. Учение об освящении и Божьем промысле

Самара: Благая Весть, 2026. 560 с.

ISBN 978-5-7454-2033-7

Прокопенко Алексей – Послание к римлянам – Том 2 – Главы 6–11. Учение об освящении и Божьем промысле – Содержание