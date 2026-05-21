Прокопенко - Псалтырь – Аннотированный перевод Прокопенко – Часть 2

Настоящее издание представляет вторую часть аннотированного перевода книги Псалтырь, выполненного А. В. Прокопенко, и охватывает псалмы 42–72. Текст сопровождается подробными филологическими, грамматическими и экзегетическими примечаниями, раскрывающими особенности древнееврейского оригинала, варианты перевода и богословские акценты псалмов.

Издание предназначено для внимательного изучения библейского текста: крупные цифры обозначают номера глав, обычные — стихи, надстрочные — примечания, а курсивом выделены слова, добавленные для прояснения смысла. Книга будет полезна читателям, изучающим Писание, преподавателям, проповедникам и всем, кто интересуется точным переводом и толкованием Псалтыри.

Прокопенко А. В. – Псалтырь – Аннотированный перевод Прокопенко – Часть 2: Псалмы 42–72

Прокопенко А. В. – Библия для изучения: Книга Псалтырь. Аннотированный перевод Прокопенко (АПП). Часть 2: Псалмы 42–72. – 2026. – 116 с.

Прокопенко А. В. – Псалтырь – Содержание

  • Список сокращений

  • Псалтырь. Книга 2: псалмы 42–72

    • Псалом 42[41]

    • Псалом 43[42]

    • Псалом 44[43]

    • Псалом 45[44]

    • Псалом 46[45]

    • Псалом 47[46]

    • Псалом 48[47]

    • Псалом 49[48]

    • Псалом 50[49]

    • Псалом 51[50]

    • Псалом 52[51]

    • Псалом 53[52]

    • Псалом 54[53]

    • Псалом 55[54]

    • Псалом 56[55]

    • Псалом 57[56]

    • Псалом 58[57]

    • Псалом 59[58]

    • Псалом 60[59]

    • Псалом 61[60]

    • Псалом 62[61]

    • Псалом 63[62]

    • Псалом 64[63]

    • Псалом 65[64]

    • Псалом 66[65]

    • Псалом 67[66]

    • Псалом 68[67]

    • Псалом 69[68]

    • Псалом 70[69]

    • Псалом 71[70]

    • Псалом 72[71]

Added 21.05.2026
Author brat Vadim
