Прокопенко - Временный перед лицом Вечного

Незадолго до своей смерти миллиардер Стив Джобс, один из основателей корпорации «Эппл» и киностудии «Пиксар», сказал, пожалуй, самые важные слова в своей жизни. Страдая от онкологического заболевания, он сделал следующее душераздирающее признание: Мне удалось достичь вершины успеха в мире бизнеса. Многие считают, что моя жизнь - это олицетворение успеха. Но признаюсь: помимо работы, у меня не так много радостей. И вообще, богатство - это только факт жизни, к которому я просто привык. На настоящий момент я лежу на больничной койке и вспоминаю всю свою жизнь. Теперь я понял, что богатство и признание, которыми я так гордился, потеряли свое былое значение перед лицом надвигающейся смерти. Когда в темноте я смотрю на зеленый свет, идущий от аппарата жизнеобеспечения, и слышу характерный механический звук, я чувствую приближение смерти и дыхание Бога. Задумайтесь над этими словами: приближение смерти, дыхание Бога.

Когда-то каждый из нас должен будет примерить их на себя. Какими бы мы ни были крепкими, в один прекрасный день здоровье оставит нас. Какую бы профессиональную медицинскую помощь мы себе ни обеспечили, однажды врачи окажутся бессильны. И сколько бы раз мы ни увернулись от угрожавшей нам опасности, я не встречал еще ни одного человека, которому удавалось бы бегать от смерти вечно. Смерть - это реальность жизни. Поэтому надо быть в высшей мере глупцом, чтобы совсем не думать об этом. Со школьных лет мы усердно готовимся к поступлению в институт, потом - к приему на работу, созданию семьи, рождению ребенка, покупке квартиры. Мы прекрасно понимаем, что любое важное дело требует подготовки. И как иронично, что к самому важному, самому волнительному, самому опасному испытанию в своей жизни большинство людей подходят без всякого приготовления. «Будь что будет!» - такое отношение к смерти слепо и легкомысленно. Гнать от себя неприятные мысли и совсем не думать о будущем - это настолько же наивно, как втыкать голову в песок, подобно страусу, в надежде, что опасность сама как-нибудь пройдет стороной. Как же мы должны жить в свете вечности? Как правильно подготовиться к этому главному экзамену нашего земного существования? Около трех с половиной тысяч лет назад Божий пророк Моисей мучился подобными вопросами. Он получил ответ от Господа и записал его в виде молитвы.

Прокопенко Алексей - Временный перед лицом Вечного

