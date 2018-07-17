Византийская библиотека - Источники 1 апреля 527 г., за три дня до Пасхи, когда, по византийскому обычаю, не полагалось ни приветствовать, ни воздавать почести кому бы то ни было, выходец из крестьян Флавий Петр Савватий Юстиниан и его жена Феодора, в прошлом куртизанка, были провозглашены соправителями дряхлеющего императора Юстина I, дяди Юстиниана по матери. Через четыре месяца Юстин умер, и началось долгое, насыщенное значительными событиями, исполненное внешнего блеска правление одного из самых прославленных византийских императоров.

Выросший в сильно романизированной провинции Иллирик, с детства говоривший на латинском языке, Юстиниан всю свою жизнь оставался скорее римлянином, нежели греком. Его взоры постоянно были устремлены на Запад, и мысль о возрождении былого величия и мощи Римской империи не давала ему покоя. Он мечтал о славе римских цезарей.

Достигнув императорского престола, он тотчас приступил к осуществлению широкой программы мероприятий, направленных на укрепление престижа империи и императорской власти, добившись на этом пути столь существенного успеха в некоторых сферах своей деятельности, что это не могло не наложить заметный отпечаток на все последующее развитие Западной и Восточной Европы. Именно при Юстиниане была проведена известная кодификация римского права и обрел свою жизнь «Свод гражданского права», который подвел итог всему законодательству Римской империи.

Прокопий Кесарийский - Война с персами. Война с вандалами. Тайная история

пер. с греч., вступ. ст., коммент. А. А. Чекалова; отв. ред. Г. Г. Литаврин

СПб.: Алетейя, 2013. 544 с.

(Серия «Византийская библиотека. Источники»)

ISBN 978-5-91419-837-1

Прокопий Кесарийский - Война с персами. Война с вандалами. Тайная история - Содержание

Предисловие ко второму изданию

ВОЙНА С ПЕРСАМИ

Книга первая

Книга вторая

ВОЙНА С ВАНДАЛАМИ

Книга первая

Книга вторая

ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Прокопий Кесарийский: личность и творчество

Комментарий к сочинениям Прокопия

ИОАНН МАЛАЛА. ХРОНОГРАФИЯ

Вместо предисловия

Хронография. Книга XVIII

Комментарии

Список сокращений

Меры линейные, объема, весовые и денежные единицы, единицы счета, упомянутые в произведениях Прокопия

Византийские титулы и должности

Указатель имен

Указатель географических навваний

Указатель этнических наименований

Summary

Прокопий Кесарийский - Война с персами. Война с вандалами. Тайная история - Предисловие ко второму изданию

Прокопий — это титан, к которому будут проявлять интерес вечно. Видимо, именно поэтому и беа того огромная Прокопиана постоянно пополняется все новыми исследованиями. Видимо, по этой же причине первое издание этой книги, выпущенное в серии «Памятники исторической мысли» издательством «Наука» (Москва, 1993), давно уже исчезло с прилавков магазинов и книжных киосков.

В предлагаемом вниманию читателей издании исправлены допущенные в первом издании опечатки и погрешности, несколько расширен комментарий и статья, учтена литература самых последних лет. Главное же дополнение к данному изданию — это первый перевод на русский язык XVIII книги «Хронографии» Иоанна Малалы, непосредственного современника Прокопия. Переведенная часть хроники Иоанна Малалы посвящена так же, как и сочинения Прокопия, эпохе Юстиниана. Это позволит читателю сопоставить два совершенно различных памятника и ощутить то огромное своеобразие, которым обладал Прокопий Кесарийский.

Считаю своим приятным долгом выразить свою самую глубокую благодарность профессору Ангелике Лайу и возглавляемому ею научному центру Дамбартон Оукс (Вашингтон, США), находящемуся под попечительством Гарвардского университета, за великолепную возможность, предоставившеюся мне летом 1992 г., а также в 1993— 1994 гг. познакомиться с отсутствующей в России литературой и изданиями сочинений Прокопия Кесарийского, в частности переводами их на различные языки, и за великолепную творческую атмосферу, царящую в этом Храме Науки.

Я также бесконечно признательна профессору Елене Саради (Гельф, Канада), которая во время нашего совместного пребывания в Дамбартон Оуксе в 1992 г. обсудила со мной ряд спорных мест, особенно «Тайной истории».

С чувством самой глубокой благодарности вспоминаю неоценимые консультации Александра Петровича Каждана, чья высокая требовательность к себе и удивительное трудолюбие всегда служили для меня примером. Безмерна моя благодарность моему мужу, Писареву Юрию Ивановичу, без моральной поддержки которого эта книга едва ли бы увидела свет. Для меня всегда имело огромную важность то, что при своей редкостной эрудиции и критическом складе ума, он высоко ставил значение этой работы.

8 июня 1997 г. А. Чекалова