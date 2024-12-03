Прокудин - Жевлаков – Базаров порезал палец

Б.П. Мы, Борис Прокудин и Филипп Жевлаков, – доцент и клоун. Так знают нас слушатели подкаста «Базаров порезал палец», который мы делаем вместе уже больше трех лет.

Наш подкаст – литературный и терапевтический одновременно. Мы берем литературные произведения, их авторов и героев. Говорим о ситуациях, в которых они оказались, с точки зрения современной психологии, философии и вместе ищем ответы на простые и вечные вопросы, чтобы помочь себе и, если получится, стать счастливее. Чтобы понять себя, наших ближних и полюбить этот мир.

Я Борис, доцент МГУ, отвечаю за художественную литературу. Филипп – практикующий психолог, отвечает за терапию. Мы познакомились, когда вместе играли в любительском театре, а сдружились в такси по дороге с поздних репетиций. Филипп тогда жил на Беляево, а я в Коньково. Между нами – одна остановка метро и двенадцать лет разницы. Я человек науки, системный и рациональный. Филипп – практик, мыслящий образами и интуицией. Из этих факторов рождается «напряжение» нашего подкаста, мы говорим на языке двух поколений: например, я цитирую кинофильм «Место встречи изменить нельзя», а Филипп – «Шрека». Но в одном мы сходимся, поверх возраста и культурных кодов, – в душевности. В наших разговорах нет цинизма или сарказма. Мы говорим искренне и от этого часто наивно.

Идея подкаста возникла в конце 2020 года. Филипп тогда попросился пожить месяцок у меня. Мы смотрели сериалы, заказывали пиццу и плов. У нас даже появился «пловный день» – каждый трудовой понедельник мы отмечали шурпой и пловом. Однажды Филипп спросил меня:

– Что тебя больше всего волнует?

Мы сидели на кухне, он курил в окно. Я сказал:

– Базаров.

В тот момент я писал диссертацию о литературе периода Великих реформ, дело дошло до романа «Отцы и дети», в котором я запутался и никак не мог нащупать решение. Так что это был честный ответ. На что Фил воскликнул:

– Прекрасно! А меня волнует психология. Давай делать подкаст о том, что нас волнует.

Так появился проект «Базаров порезал палец». Мы решили, что не будем ни за чем гнаться, просто станем вместе делать то, что нам нравится, – обсуждать романы.

Борис Прокудин, Филипп Жевлаков – Базаров порезал палец - Как говорить и молчать о любви

М.: «Азбука-Аттикус», 2010. – 384 с.

ISBN 978-5-389-26031-3

Борис Прокудин, Филипп Жевлаков – Базаров порезал палец – Содержание

Привет, друзья!