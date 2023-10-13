Национальные евангельские авторы

Книга, которую вы держите в руках, по мнению автора, — это пазл из общей картины. Эго его субъективное мнение о необъявленной войне в Украине. И сформировалось оно из его наблюдений, переживаний и анализа увиденного.

Автор не претендует на совершенное понимание и окончательные выводы. Может быть, события, которые Елисей описывает в этой книге, кто-то видел с другой точки зрения, с другого ракурса. И поэтому картинка была другой.

Может быть, у вас и у автора — разные мнения относительно войны на Донбассе. Не спешите забросить эту книгу. Дочитайте до конца. Постарайтесь понять и услышать то, о чем рассказывает пастор Елисей. О чем он переживает и почему болит его душа.

Елисей Пронин - Хроники необъявленной войны. Война. Украина. 2014

(Серия: «Национальные евангельские авторы»)

Коростень: МЧП «Триада С», 2015. - 211 с.

ISBN 978-966-96156-5-7

Елисей Пронин - Хроники необъявленной войны. Война. Украина. 2014 - Содержание

Предисловие

Пазл

Что поделать?

Почему Майдан стоит?

Бойня

«Важные» для страны законы

Цинизм

Равнодушие

Смерть

Молитва

Противостояние

Снайперы

Затишье перед бурей

Вежливые люди

Наша очередь

Референдум

ДНР и ЛНР

Первая угроза

Бегство

Новая реальность

В дороге

Под прессом

Доверие

Что посеешь, то и пожнешь

Преданность

«Защитники»

В ожидании

Я остаюсь

День, когда пришла война

Война

Хроники войны

Письмо, написанное во время войны

Эвакуация

Сожженная церковь

В лагере для беженцев

Подарить 10 дней жизни

Сказать правду

Плоды

Снова вместе, но на новом месте

Конец и начало

Размышления

Так кто же нам брат, а кто нам враг?

И я был рожден в СССР

О братьях «наших» по «вере» нашей

Обращение к власти

Обращение к народу

Я часто задаю себе вопрос: что сделал я?

Елисей Пронин - Хроники необъявленной войны. Война. Украина. 2014 - Что поделать?

21 ноября правительство Януковича, вопреки народным ожиданиям, остановило процесс сближения Евросоюза и Украины. Для обычных украинцев этот шаг сближения был подобен едва заметной точке света, появившейся во тьме нескончаемого тоннеля обмана, коррупции, цинизма, безысходности. Люди жаждали перемен. Очищения власти, трансформации ценностей, новых законов, прозрачности власти, освобождения от двойных стандартов. Но более всего люди устали от притеснения беспощадных, алчных, ненасытных чиновников, бессовестно грабивших страну, в которой мы должны были жить. Уставшие от бесконечной неправды, отчаявшиеся найти справедливость, разуверившиеся в попытках изменить что-либо люди, словно за соломинку, ухватились за надежду союза с европейскими и демократическими странами. Возможно, этот союз, подотчетность, высшие органы власти помогут нам обрести хоть какой-то порядок, найти хоть какую-то справедливость. Янукович долгое время одобрительно высказывался по этому поводу, обещая народу светлое демократическое будущее в союзе с Европой.

Избранный президент Украины Виктор Янукович написал статью для газеты «The Wall Street Journal», в которой рассказал о своих приоритетах на посту главы государства.

По его мнению, Украина должна приложить все усилия, чтобы достичь экономической и политической стабильности, довести стандарты качества жизни населения до европейских стандартов, а после этого вступить в Евросоюз. «Мы должны действовать прагматично и сконцентрировать свои усилия на вступлении в ЕС», — писал Янукович.

Однако, по его мнению, этого невозможно будет достичь без процветающей экономики. «Украина должна продемонстрировать Евросоюзу, что от ее членства он только выиграет», — полагал лидер Партии регионов.

Подобные обещания не могли не успокоить и не обнадежить слушающих. В союзе с Европой люди видели надежду на устранение коррупции, открытые границы для путешествий и торговли, перспективы для обучения детей, перспективы привлечения инвестиций. Вступление в Евросоюз было нашей мечтой. Если, например, сравнить бытовую «мелочь»...

Один и тот же подержанный автомобиль в любой из стран Европы стоит около 4 тысяч долларов, в Украине этот же самый автомобиль оценивается в 14 тысяч. Или заработная плата: в Украине — 200 долларов, в Европе в 10 раз выше. Было бы противоестественным не хотеть в Европу.

Но в самый последний момент, когда нужно было всего лишь поставить свою подпись, Президент отказался. Что помешало ему: страх потерять абсолютную власть или страх лишиться расположения своего покровителя, великого Путина? Мне трудно судить человека, предавшего свой народ. Не хочу и не буду. Вместо этого возьму факт, ставший одним из переломных моментов в нашей истории.

Итак, факт: в центре Киева великое множество обычных, но не равнодушных к будущему своей родины людей начали сливаться в огромную многотысячную массу, дышащую идеей победы добра над злом, правды над ложью, любви над ненавистью.

Обманутые и разочарованные люди своим присутствием на главной площади страны требовали соблюдения договоренностей, требовали выполнения данных обещания.

Конечно же, мы, жители востока Украины, застрявшие в бытии маленького провинциального городка, конечно же, мы знали и ощущали на себе смрад коррупции, лжи, цинизма. Конечно же, мы слышали стоны нашей земли, рожденные притеснением и неправдой. Безусловно, мы знали о том, как власть самым преступным и наглым образом обворовывает народ, издевается и глумится над нацией. Мы видели разрушенные заводы, наши близкие теряли работу на закрытых шахтах, мы сдерживали уста от злословия, которое подкатывало к горлу во время езды на разбитых дорогах. Мы сострадали частным предпринимателям, которых безжалостно и непрерывно прессовали всевозможные инстанции с одной лишь целью: ободрать как липку. Мы знали о безнаказанности и неприкосновенности наших элит. Мы пересказывали друг другу шокирующие слухи о том, как наш Президент, бывший зек с нескрываемыми повадками зека, отжимает у людей бизнес, ресурсы, влияние и вся наша земля превращается в царство-собственность одной-единственной прожорливой и ненасытной семьи преступников. Мы все это чувствовали. Мы все это знали. Но что мы могли поделать? Коррупция слишком глубоко пустила свои корни. Равнодушные и циничные начальники казались недосягаемыми. Преступники, захватившие власть, — неприкасаемыми. И потому нашим уделом долгие годы была безжизненная непричастность и совершенно бессильное и бесправное существование. Люди свыкались с мыслью, что с этим невозможно ничего поделать. Земля моей страны утонула в бездонном болоте безысходности. Гадкие липкие слухи о силе и безграничной власти диктатора, словно щупальца спрута сильнее и сильнее сжимали наши души, лишая всякой надежды.