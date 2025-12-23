Пронин — Маленькая книга о большой мечте

Наступила долгожданная ночь. Он, совершенно обессилевший, рухнул на прохладный деревянный пол огромной галеры. В онемевших ногах кололо, словно в них вонзали иглы: это снова поступала кровь. Ужасно жгли растертые до крови ладони — спасибо плотнику за то, что не отшлифовал, как должно, рукоять нового весла. Боль в суставах и сухожилиях была настолько невыносима, что ему казалось: он вот-вот потеряет сознание от этих мук. Он перевернулся на бок и попробовал приподнять руку, чтобы облегчить участь гулко стучащего сердца, но тотчас издал невольный стон: плечо горело огнем, и любое движение причиняло невыразимое страдание.

— Заткнись! И не мешай спать другим! — грубо прикрикнул охранник.

Он стиснул зубы и проглотил свою боль — круглый сухой ком, перекрывший горло. Затем свернулся калачиком и поджал ноги — в таком положении не болел вечно пустой желудок. Он был рабом. Галера — его дом. Деревянная нижняя палуба — его кровать. Жесткая скамья, кандалы и весло — вот и все, что принадлежало ему в этом мире. Жизнь, похожая на утомительное ожидание смерти. Впрочем, и в ней были мгновения радости: вечерняя снедь, сон, а еще кружка хмельного вина — угощение радующегося удачному предприятию хозяина.

Он был рабом. Равно как и его отец, и как отец его отца, и как отец деда. На протяжении веков ровным счетом ничего не менялось: галеры, плантации, каменоломни, рабство, голод, короткая одинокая жизнь, смерть.

Он уснул мертвецким сном: скоро рассвет, а ему так нужны новые силы. Внезапно его лицо озарилось счастливейшей из улыбок. К нему пришло сновидение. Он так долго его ждал. Только там — в грезах и снах — он мог быть тем, кем хотел. Только там он встречался со своей мечтой.

Мечта, подобно светящейся лучезарным сиянием птице, села ему на плечо, и он почувствовал ее приятное тепло.

— Скажи, чего ты хочешь? — нежно спросила она.

Пронин, Елисей — Маленькая книга о большой мечте

Черкассы: Смирна, 2014. — 72 с.

ISBN 978-617-698-042-1

Пронин, Елисей — Маленькая книга о большой мечте — Содержание