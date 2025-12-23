Пронин — Собираясь в путешествие
Детский сад, школьные годы, выпускной вечер... Немного грустно прощаться с детством. Ты стоишь на краю своего привычного гнезда и с замиранием сердца смотришь на головокружительную высоту, на тысячи дорог, на бескрайние просторы твоего будущего. Еще шаг — и тебе придется лететь. Тебе кажется, ты уже давно готов, и тебе не терпится перешагнуть порог. Но чтобы помочь тебе держать верный курс, я написал эту небольшую книгу.
«Собираясь в путешествие» — это не карманный советник для туриста. Я бы скорее назвал это Божьим наставлением пилигриму. Я молюсь о том, чтобы мои слова и советы Господа помогали тебе не падать духом, проходя долинами проблем и трудностей, укрепляли тебя в дни печалей и удерживали твои ноги от безрассудных и глупых шагов на пути к нашей небесной стране.
Ох, уж эти взрослые! То и дело норовят тебя исправлять и учить. Почему им так нравится вырывать из детских цепких рук кусочки свободы? Помню, как я ненавидел уродливую шапку-«петушок», которую меня заставляли носить. Мама шла рядом, её волосы развевал весенний ветер, а я чувствовал себя чучелом в этой шапке. Но со временем понимаешь: за этими правилами и наставлениями стоит не желание ограничить, а стремление уберечь.
Пронин, Елисей — Собираясь в путешествие
Черкассы: Смирна, 2014. — 88 с.
ISBN 978-617-698-044-5
Пронин, Елисей — Собираясь в путешествие — Содержание
- Благодарность. Предисловие. Введение
- Глава 1. Не забудь взять послушание
- Глава 2. Захвати терпение
- Глава 3. Собери опыт
- Глава 4. Сохранить сердце
- Глава 5. Белые вороны (Не будь, как все)
- Глава 6. Найди друга
- Глава 7. Найди наставника
- Глава 8. Обуйся в мокасины святости
- Глава 9. Рюкзак со знаниями
- Глава 10. Отцовское благословение
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