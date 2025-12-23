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Пронин — Собираясь в путешествие

Пронин, Елисей — Собираясь в путешествие
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, *Biographies Memoirs

Детский сад, школьные годы, выпускной вечер... Немного грустно прощаться с детством. Ты стоишь на краю своего привычного гнезда и с замиранием сердца смотришь на головокружительную высоту, на тысячи дорог, на бескрайние просторы твоего будущего. Еще шаг — и тебе придется лететь. Тебе кажется, ты уже давно готов, и тебе не терпится перешагнуть порог. Но чтобы помочь тебе держать верный курс, я написал эту небольшую книгу.

«Собираясь в путешествие» — это не карманный советник для туриста. Я бы скорее назвал это Божьим наставлением пилигриму. Я молюсь о том, чтобы мои слова и советы Господа помогали тебе не падать духом, проходя долинами проблем и трудностей, укрепляли тебя в дни печалей и удерживали твои ноги от безрассудных и глупых шагов на пути к нашей небесной стране.

Ох, уж эти взрослые! То и дело норовят тебя исправлять и учить. Почему им так нравится вырывать из детских цепких рук кусочки свободы? Помню, как я ненавидел уродливую шапку-«петушок», которую меня заставляли носить. Мама шла рядом, её волосы развевал весенний ветер, а я чувствовал себя чучелом в этой шапке. Но со временем понимаешь: за этими правилами и наставлениями стоит не желание ограничить, а стремление уберечь.

Пронин, Елисей — Собираясь в путешествие

Черкассы: Смирна, 2014. — 88 с.
ISBN 978-617-698-044-5

Пронин, Елисей — Собираясь в путешествие — Содержание

  • Благодарность. Предисловие. Введение
  • Глава 1. Не забудь взять послушание
  • Глава 2. Захвати терпение
  • Глава 3. Собери опыт
  • Глава 4. Сохранить сердце
  • Глава 5. Белые вороны (Не будь, как все)
  • Глава 6. Найди друга
  • Глава 7. Найди наставника
  • Глава 8. Обуйся в мокасины святости
  • Глава 9. Рюкзак со знаниями
  • Глава 10. Отцовское благословение
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Rating 5.0 / 5
Added 23.12.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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