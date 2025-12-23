Пронин — Собираясь в путешествие

Детский сад, школьные годы, выпускной вечер... Немного грустно прощаться с детством. Ты стоишь на краю своего привычного гнезда и с замиранием сердца смотришь на головокружительную высоту, на тысячи дорог, на бескрайние просторы твоего будущего. Еще шаг — и тебе придется лететь. Тебе кажется, ты уже давно готов, и тебе не терпится перешагнуть порог. Но чтобы помочь тебе держать верный курс, я написал эту небольшую книгу.

«Собираясь в путешествие» — это не карманный советник для туриста. Я бы скорее назвал это Божьим наставлением пилигриму. Я молюсь о том, чтобы мои слова и советы Господа помогали тебе не падать духом, проходя долинами проблем и трудностей, укрепляли тебя в дни печалей и удерживали твои ноги от безрассудных и глупых шагов на пути к нашей небесной стране.

Ох, уж эти взрослые! То и дело норовят тебя исправлять и учить. Почему им так нравится вырывать из детских цепких рук кусочки свободы? Помню, как я ненавидел уродливую шапку-«петушок», которую меня заставляли носить. Мама шла рядом, её волосы развевал весенний ветер, а я чувствовал себя чучелом в этой шапке. Но со временем понимаешь: за этими правилами и наставлениями стоит не желание ограничить, а стремление уберечь.

Пронин, Елисей — Собираясь в путешествие

Черкассы: Смирна, 2014. — 88 с.

ISBN 978-617-698-044-5

Пронин, Елисей — Собираясь в путешествие — Содержание