Урок 1. Основные положения о подготовке проповеди и библейского урока

Цель: Научить христианских лидеров подготовке проповеди и библейского урока

Изучаемые темы:

Данный урок посвящен рассмотрению следующих вопросов:

1. Значение проповеди и библейского урока

2. Определение понятий проповеди и библейского урока

3. Пять качеств проповедника и учителя

4. Требования к подготовке проповеди и урока

5. Сила проповеди и урока

6. Два вида проповедей и уроков

I. Введение

Божия весть о спасении даруемом через Иисуса Христа достигает людей силою Духа Святого и Словом Божиим - через Библию. Цель данного занятия - передать вам искусство эффективного изложения проповеди и библейского урока. Если вы будете готовиться к проповеди или библейскому уроку, то Бог будет говорить через вас (2 Тимофею 4:2).

Апостол Павел дает Тимофею вполне понятное задание:

- Проповедуй Слово Божие

- Будь настойчив и упорен

- Сохраняй самообладание

- Проявляй характер

- Наставляй в вере

Наши уроки должны помочь нынешнему проповеднику и учителю в выполнении этого задания Апостола Павла.

I. Понятие о проповеди

Проповедь есть передача библейской вести в силе Святого духа.

А. Передача

Слова, которыми в Ветхом и Новом Завете называется проповедь, поддерживают это определение: “благовествовать, возвещать, провозглашать повсюду публично.”

(Слова и места из Писания приведены в Приложении 1).

Проповедь и преподавание Библии – Пособие для учащегося

Луцк: «Християнське життя», 1994. – 50 с.

Проповедь и преподавание Библии – Содержание