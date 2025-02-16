Проповедь и преподавание Библии
Урок 1. Основные положения о подготовке проповеди и библейского урока
Цель: Научить христианских лидеров подготовке проповеди и библейского урока
Изучаемые темы:
Данный урок посвящен рассмотрению следующих вопросов:
1. Значение проповеди и библейского урока
2. Определение понятий проповеди и библейского урока
3. Пять качеств проповедника и учителя
4. Требования к подготовке проповеди и урока
5. Сила проповеди и урока
6. Два вида проповедей и уроков
I. Введение
Божия весть о спасении даруемом через Иисуса Христа достигает людей силою Духа Святого и Словом Божиим - через Библию. Цель данного занятия - передать вам искусство эффективного изложения проповеди и библейского урока. Если вы будете готовиться к проповеди или библейскому уроку, то Бог будет говорить через вас (2 Тимофею 4:2).
Апостол Павел дает Тимофею вполне понятное задание:
- Проповедуй Слово Божие
- Будь настойчив и упорен
- Сохраняй самообладание
- Проявляй характер
- Наставляй в вере
Наши уроки должны помочь нынешнему проповеднику и учителю в выполнении этого задания Апостола Павла.
I. Понятие о проповеди
Проповедь есть передача библейской вести в силе Святого духа.
А. Передача
Слова, которыми в Ветхом и Новом Завете называется проповедь, поддерживают это определение: “благовествовать, возвещать, провозглашать повсюду публично.”
(Слова и места из Писания приведены в Приложении 1).
Проповедь и преподавание Библии – Пособие для учащегося
Луцк: «Християнське життя», 1994. – 50 с.
Проповедь и преподавание Библии – Содержание
- Урок 1. Основные положения о подготовке проповеди и библейского урока
- Урок 2: Объяснительная проповедь (библейский урок)
- Урок 3: Объяснительная проповедь - Добрый Самарянин
- Урок 4: Тематическая проповедь (урок)
- Урок 5: Тематическая проповедь — Святость Божия
- Урок 6: Примеры в проповеди и уроке
- Урок 7: Практическое применение и выводы в проповеди и уроке
- Урок 8: Занятие по вопросам и ответам
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