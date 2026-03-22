Пропп - Фольклор и действительность

Книга Владимира Яковлевича Проппа «Фольклор и действительность» представляет собой сборник избранных научных статей, посвящённых исследованию народного творчества и его связи с исторической и социальной реальностью. В своих работах автор рассматривает фольклор как особую форму отражения жизни народа, в которой сохраняются его мировоззрение, традиции и культурная память.
Пропп анализирует различные жанры народного творчества — сказки, былины, легенды и другие фольклорные формы, исследуя их происхождение, функции и художественные особенности. Особое внимание уделяется вопросу о том, каким образом фольклор отражает реальные исторические процессы, общественные отношения и духовную жизнь народа.
Статьи объединяют глубокий научный анализ и широкую культурно-историческую перспективу, раскрывая фольклор как важный источник для понимания истории культуры и развития народного мышления.
Книга будет интересна филологам, культурологам, историкам, студентам гуманитарных специальностей и всем читателям, интересующимся народной культурой и научным изучением фольклора.
Пропп В. - Фольклор и действительность - Избранные статьи
СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022.е— 448 с. — (Азбука-классика. Non-Fiction).
ISBN 978-5-389-20396-9
Пропп В. - Фольклор и действительность - Содержание
Специфика фольклора
Принципы классификации фольклорных жанров
Жанровый состав русского фольклора
Фольклор и действительность
Об историзме фольклора и методах его изучения
Структурное и историческое изучение волшебной сказки
Трансформации волшебных сказок
Ритуальный смех в фольклоре (По поводу сказки о Несмеяне)
Мотив чудесного рождения
Кумулятивная сказка
Эдип в свете фольклора
Чукотский миф и гиляцкий эпос
«Калевала» в свете фольклора
Сокращения, принятые для обозначения источников в текстах статей
No comments yet. Be the first!