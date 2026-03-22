Пропп - Фольклор и действительность

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philology Literature, Mythology Legends

Книга Владимира Яковлевича Проппа «Фольклор и действительность» представляет собой сборник избранных научных статей, посвящённых исследованию народного творчества и его связи с исторической и социальной реальностью. В своих работах автор рассматривает фольклор как особую форму отражения жизни народа, в которой сохраняются его мировоззрение, традиции и культурная память.

Пропп анализирует различные жанры народного творчества — сказки, былины, легенды и другие фольклорные формы, исследуя их происхождение, функции и художественные особенности. Особое внимание уделяется вопросу о том, каким образом фольклор отражает реальные исторические процессы, общественные отношения и духовную жизнь народа.

Статьи объединяют глубокий научный анализ и широкую культурно-историческую перспективу, раскрывая фольклор как важный источник для понимания истории культуры и развития народного мышления.

Книга будет интересна филологам, культурологам, историкам, студентам гуманитарных специальностей и всем читателям, интересующимся народной культурой и научным изучением фольклора.

Пропп В. - Фольклор и действительность - Избранные статьи

СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022.е— 448 с. — (Азбука-классика. Non-Fiction).

ISBN 978-5-389-20396-9

Пропп В. - Фольклор и действительность - Содержание

  • Специфика фольклора

  • Принципы классификации фольклорных жанров

  • Жанровый состав русского фольклора

  • Фольклор и действительность

  • Об историзме фольклора и методах его изучения

  • Структурное и историческое изучение волшебной сказки

  • Трансформации волшебных сказок

  • Ритуальный смех в фольклоре (По поводу сказки о Несмеяне)

  • Мотив чудесного рождения

  • Кумулятивная сказка

  • Эдип в свете фольклора

  • Чукотский миф и гиляцкий эпос

  • «Калевала» в свете фольклора

  • Сокращения, принятые для обозначения источников в текстах статей

