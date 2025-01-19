Пропуск в благовестие
Помнится, когда мы еще учились в колледже, нам казалось, что в мире уже больше не осталось «белых пятен». Ричард Е. Бэрд вдоль и поперек исходил Антарктику, Хиллари и Тенцинг взобрались на Эверест. Прошло еще немного времени, и человек вступил на Луну. Не к чему было больше стремиться, все уже сделали и переделали до нас.
У некоторых христиан сейчас такие же точно представления о миссионерской деятельности. Они говорят: «Евангелие и так уже проповедано по всему миру. Если и остались еще какие-то неохваченные участки, то их вполне по силам обработать местным верующим. Век всемирного миссионерства прошел. У нас полно работы на родине. Чтобы заниматься миссионерской деятельностью, нам больше нет нужды преодолевать культурные барьеры».
Но мы заблуждались — да еще как! «Белых пятен» оказалось предостаточно, просто мы их не замечали. Те, кто думает, что век миссионерства миновал, тоже заблуждаются—да еще как! И в этой главе мы покажем, насколько далеки эти представления от истины.
У Вопросы для размышления
• Что вы думаете о миссионерской деятельности и миссионерах— есть ли еще в них необходимость? И почему?
• На каких фактах вы основываетесь в своем ответе?
• Где вы почерпнули эти факты?
• Как вы думаете, что еще нужно сделать, чтобы завершить работу по провозглашению вести об Иисусе во всем мире?
• Кто еще не охвачен евангельской проповедью?
• Какие приемы и методики нужно использовать, чтобы донести до них нашу весть?
• На чем основываются ваши убеждения?
Посмотрите на мир
Церковь сталкивается с великим множеством проблем и препятствий в своем стремлении охватить благовестием весь мир. Одни препятствия воздвигает перед ней внешний мир, другие находятся внутри самой Церкви. Давайте начнем с того, что рассмотрим, в каком состоянии находится проповедь Евангелия в самых разных странах, народностях и племенах, которых насчитывается в мире не менее тринадцати тысяч. И тогда масштабы стоящей перед нами задачи станут для вас совершенно ясны.
Пропуск в благовестие
Пер. с англ. — Заокский: «Источник жизни», 2011. — 256 с.
ISBN 978-5-86847-767-6
Пропуск в благовестие – Содержание
Содержание
Предисловие
Часть 1. Зачем вы нужны?
- Глава 1. Время не ждет!
- Глава 2. Это возможно уже сегодня!
- Глава 3. Таков наказ!
- Глава 4. Это по-христиански! И по-адвентистски!
- Глава 5. Это ваша Церковь!
- Литература для дальнейшего изучения ,
Часть 2. Подготовка к миссионерской работе
- Глава 6. У вас есть причины для отказа?
- Глава 7. В каком состоянии находится ваша духовная жизнь? . . .
- Глава 8. А что если добавить немножко огоньку?
- Литература для дальнейшего изучения
Часть 3. Как быть с культурными различиями
- Глава 9. Наше место в культурной среде
- Глава 10. Преодолевайте свои культурные стереотипы
- Глава 11. Готовьтесь к культурному шоку
- Глава 12. Преодолевайте культурные барьеры
- Глава 13. Умение удалить конфликт
- Литература для дальнейшего изучения
Часть 4. Жизнь в другой культуре
- Глава 14. Воплощенный миссионер
- Глава 15. Учим язык
- Глава 16. В реальных условиях
- Глава 17. Берегите здоровье
- Глава 18. Выстраивание отношений в миссионерской среде . . . .
- Глава 19. Миссионерская семья
- Литература для дальнейшего изучения
Часть 5. Благовестие в другой культурной среде
- Глава 20. Выстраивание отношений с теми, кому мы благовествуем
- Глава 21. Приготовление к свидетельству
- Глава 22. Как привести человека ко Христу
- Глава 23. Как помочь людям в их христианском росте
- Глава 24. Как оставаться в хорошей духовной «форме»
- Литература для дальнейшего изучения
Часть 6. Как подготовиться к миссионерскому служению
- Глава 25. Как провести «исследование местности»
- Глава 26. Как вести себя в чрезвычайных обстоятельствах . . . .
- Глава 27. Советы путешественникам
- Глава 28. Возвращение на родину
- Литература для дальнейшего изучения
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