Помнится, когда мы еще учились в колледже, нам казалось, что в мире уже больше не осталось «белых пятен». Ричард Е. Бэрд вдоль и поперек исходил Антарктику, Хиллари и Тенцинг взобрались на Эверест. Прошло еще немного времени, и человек вступил на Луну. Не к чему было больше стремиться, все уже сделали и переделали до нас.

У некоторых христиан сейчас такие же точно представления о миссионерской деятельности. Они говорят: «Евангелие и так уже проповедано по всему миру. Если и остались еще какие-то неохваченные участки, то их вполне по силам обработать местным верующим. Век всемирного миссионерства прошел. У нас полно работы на родине. Чтобы заниматься миссионерской деятельностью, нам больше нет нужды преодолевать культурные барьеры».

Но мы заблуждались — да еще как! «Белых пятен» оказалось предостаточно, просто мы их не замечали. Те, кто думает, что век миссионерства миновал, тоже заблуждаются—да еще как! И в этой главе мы покажем, насколько далеки эти представления от истины.

У Вопросы для размышления

• Что вы думаете о миссионерской деятельности и миссионерах— есть ли еще в них необходимость? И почему?

• На каких фактах вы основываетесь в своем ответе?

• Где вы почерпнули эти факты?

• Как вы думаете, что еще нужно сделать, чтобы завершить работу по провозглашению вести об Иисусе во всем мире?

• Кто еще не охвачен евангельской проповедью?

• Какие приемы и методики нужно использовать, чтобы донести до них нашу весть?

• На чем основываются ваши убеждения?

Посмотрите на мир

Церковь сталкивается с великим множеством проблем и препятствий в своем стремлении охватить благовестием весь мир. Одни препятствия воздвигает перед ней внешний мир, другие находятся внутри самой Церкви. Давайте начнем с того, что рассмотрим, в каком состоянии находится проповедь Евангелия в самых разных странах, народностях и племенах, которых насчитывается в мире не менее тринадцати тысяч. И тогда масштабы стоящей перед нами задачи станут для вас совершенно ясны.

Пропуск в благовестие

Пер. с англ. — Заокский: «Источник жизни», 2011. — 256 с.

ISBN 978-5-86847-767-6

Пропуск в благовестие – Содержание

Содержание

Предисловие

Часть 1. Зачем вы нужны?

Глава 1. Время не ждет!

Глава 2. Это возможно уже сегодня!

Глава 3. Таков наказ!

Глава 4. Это по-христиански! И по-адвентистски!

Глава 5. Это ваша Церковь!

Литература для дальнейшего изучения ,

Часть 2. Подготовка к миссионерской работе

Глава 6. У вас есть причины для отказа?

Глава 7. В каком состоянии находится ваша духовная жизнь? . . .

Глава 8. А что если добавить немножко огоньку?

Литература для дальнейшего изучения

Часть 3. Как быть с культурными различиями

Глава 9. Наше место в культурной среде

Глава 10. Преодолевайте свои культурные стереотипы

Глава 11. Готовьтесь к культурному шоку

Глава 12. Преодолевайте культурные барьеры

Глава 13. Умение удалить конфликт

Литература для дальнейшего изучения

Часть 4. Жизнь в другой культуре

Глава 14. Воплощенный миссионер

Глава 15. Учим язык

Глава 16. В реальных условиях

Глава 17. Берегите здоровье

Глава 18. Выстраивание отношений в миссионерской среде . . . .

Глава 19. Миссионерская семья

Литература для дальнейшего изучения

Часть 5. Благовестие в другой культурной среде

Глава 20. Выстраивание отношений с теми, кому мы благовествуем

Глава 21. Приготовление к свидетельству

Глава 22. Как привести человека ко Христу

Глава 23. Как помочь людям в их христианском росте

Глава 24. Как оставаться в хорошей духовной «форме»

Литература для дальнейшего изучения

Часть 6. Как подготовиться к миссионерскому служению