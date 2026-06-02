Прорицание вёлъвы (Vqluspâ) — первая поэма в составе Королевского кодекса (Codex Regius, около 1270 года). Вместе с Речами Высокого она образует одинический диптих, с которого начинается цикл мифологических поэм «Старшей Эдды».

Текст Прорицания вёлъвы содержится на двух листах, со ранившихся в Книге Хаука (Hauksbôk, центральная секция книги, AM 544 4, fols. 20, 21). Он относится к более поздней дате, чем остальные тексты из Книги Хаука, записанные Хауком Эрлендесоном (умер в 1334 году) и двумя его писцами. Предположительная датировка варьируется от «едва ли позднее 1330 года» (Bugge 1867, xxii) до середины XIV века, и не исключено, что эти листы были записаны той же рукой, что и Кодекс Оле Ворма (Codex Wormianus, около 1350 года или немного позднее, JH 1951, 2.x). Небольшие графологические различия между двумя текстами могут (как указал мне Стефан Карлссон) объясняться тем, что один из них был записан на более раннем этапе деятельности писца. Проблема осложняется тем, что в текстах Кодекса Ворма были выявлены образцы почерка нескольких других писцов (см. Jakobsen 1963, 45-50; Benediktsson 1972, 18-19). Но, тем не ме нее, Кодекс Ворма содержит некоторые графические варианты, возможно, указывающие на связь с версией Прорицания вёльвы из Книги Хаука (например, строки 9/8, 48/8, 53/11).

Прорицание вёльвы: интерпретации и комментарии

Сост. и пер. с англ. Анны Блейз.

— М.: Thesaurus Deorum, 2025. — 494 с.

ISBN 978-5-6051407-0-2

Прорицание вёльвы: интерпретации и комментарии - Содержание

Содержание

Аббревиатуры

Иллюстрации

От составителя

Прорицание вёльвы

Интерпретация и комментарии У М. Дронке (1997)

- О рукописях

- Структура поэмы и последовательность идей

Общая архитектура поэмы

Навстречу Рагнарёку

Пророческие голоса

Пролог: авторитетность вёльвы

Сотворение упорядоченной вселенной

Движение к Рагнарёку и распаду мира

После Рагнарёка: гибель и возрождение мира

- Перевод и комментарии

Интерпретация и комментарии Г. А. Беллоуза (1923)

Интерпретация и комментарии Л.М. Холландера (1928)

Интерпретация и комментарии Э. Орчарда (2013)

Аллегорическая интерпретация М. Квилхауг (2016)

- О переводе

- Перевод и комментарии

Версия R (Королевский кодекс) в интерпретации и с комментариями Э. Петтита (2023)

Версия Н (Книга Хаука) в интерпретации и с комментариями Э. Петтита (2023)

Литература

Источники