Пророки - Послание из прошлого

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Bible Commentaries, Theology

Книга «Пророки», выпущенная издательством «АиК» в 2026 году, представляет собой уникальный антологический труд, объединивший под одной обложкой работы четырех выдающихся библеистов и богословов прошлого. Это издание возвращает современному читателю тексты, которые не переиздавались более столетия, предлагая глубокое погружение в феномен ветхозаветного профетизма. Авторы — А. И. Покровский, В. П. Рыбинский, Э. Рейсс и И. С. Якимов — анализируют служение пророков не просто как предсказание будущего, а как бескомпромиссную борьбу за Правду Божию, актуальную для любой эпохи, подверженной тирании, суевериям и атеистическому давлению.

Особенностью сборника является многогранность подходов: от сравнения библейских пророков с языческими прорицателями до детального экзегетического разбора книги пророка Исаии. Книга подчеркивает, что пророки первыми увидели в истории не бессмысленный круговорот, а восходящий путь к торжеству Добра. Это издание служит незаменимым вспомогательным материалом для каждого, кто желает не просто обладать Библией, но и по-настоящему понимать её сложнейшие разделы, находя в древних речах ответы на кризисы сегодняшнего дня.

Пророки - Послание из прошлого

М. : Издательство «АиК», 2026. — 346 с.
ISBN 978-5-6053290-0-8.
Составители и авторы: А. И. Покровский, В. П. Рыбинский, Э. Рейсс, И. С. Якимов.

Пророки - Послание из прошлого - Содержание сборника:

  • Библейский профетизм и языческая мантика (А. И. Покровский): Сравнительный анализ, доказывающий уникальность и сверхъестественную природу еврейского профетизма на фоне мантических практик Востока.

  • Ветхозаветные пророки (В. П. Рыбинский): Фундаментальное введение в мир пророков от крупнейшего представителя русской академической библеистики.

  • Пророки: Историко-литературный этюд (Э. Рейсс): Взгляд либерально-протестантской школы на структуру и смысл посланий «вестников Царства».

  • Толкование на книгу св. пророка Исаии (И. С. Якимов): Мастерский разбор первых глав книги Исаии, освещающий политический контекст и мессианские предчувствия автора.

Views 56
Added 11.04.2026
Author brat Vadim
Comments (1 comment)

A
Avel 2 days ago
Большое спасибо!

