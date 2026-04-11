Пророки - Послание из прошлого
Книга «Пророки», выпущенная издательством «АиК» в 2026 году, представляет собой уникальный антологический труд, объединивший под одной обложкой работы четырех выдающихся библеистов и богословов прошлого. Это издание возвращает современному читателю тексты, которые не переиздавались более столетия, предлагая глубокое погружение в феномен ветхозаветного профетизма. Авторы — А. И. Покровский, В. П. Рыбинский, Э. Рейсс и И. С. Якимов — анализируют служение пророков не просто как предсказание будущего, а как бескомпромиссную борьбу за Правду Божию, актуальную для любой эпохи, подверженной тирании, суевериям и атеистическому давлению.
Особенностью сборника является многогранность подходов: от сравнения библейских пророков с языческими прорицателями до детального экзегетического разбора книги пророка Исаии. Книга подчеркивает, что пророки первыми увидели в истории не бессмысленный круговорот, а восходящий путь к торжеству Добра. Это издание служит незаменимым вспомогательным материалом для каждого, кто желает не просто обладать Библией, но и по-настоящему понимать её сложнейшие разделы, находя в древних речах ответы на кризисы сегодняшнего дня.
М. : Издательство «АиК», 2026. — 346 с.
ISBN 978-5-6053290-0-8.
Составители и авторы: А. И. Покровский, В. П. Рыбинский, Э. Рейсс, И. С. Якимов.
Пророки - Послание из прошлого - Содержание сборника:
Библейский профетизм и языческая мантика (А. И. Покровский): Сравнительный анализ, доказывающий уникальность и сверхъестественную природу еврейского профетизма на фоне мантических практик Востока.
Ветхозаветные пророки (В. П. Рыбинский): Фундаментальное введение в мир пророков от крупнейшего представителя русской академической библеистики.
Пророки: Историко-литературный этюд (Э. Рейсс): Взгляд либерально-протестантской школы на структуру и смысл посланий «вестников Царства».
Толкование на книгу св. пророка Исаии (И. С. Якимов): Мастерский разбор первых глав книги Исаии, освещающий политический контекст и мессианские предчувствия автора.
