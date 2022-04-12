Мы помогаем людям вновь обрести Надежду. Наша Ассоциация «Духовное возрождение»/Mission Eurasia продолжает оснащать пасторов, волонтеров и психологов эффективными инструментами, которые дают возможность вынужденным переселенцам преодолеть трудности и ощутить новое качество жизни.

Сегодня мы рады представить пособие, написанное на основании живого, хотя и трагичного опыта. Война коснулась всей страны, каждого жителя Украины. Одни стали свидетелями ужаса боевых действий, другие же приняли нуждающиеся семьи в свои дом, а кто-то углубился в новостные ленты, став активным участником бесконечных «военных» прений с родными, друзьями и коллегами на работе.

Из оккупированных территорий Крыма и Донбасса хлынул поток переселенцев. Миллионы ладей были вынуждены оставить родные места и переселиться в более безопасные регионы страны. Слава Богу, многие христиане из самых разных уголков Украины откликнулись на гуманитарную нужду предлагали комнаты для ночлега, несли продукты, делились лекарствами, восстанавливали разрушенное.

Мы заметили, что большинство семей вынужденных переселенцев, которым помогают местные люди, страдают от депрессии и низкой самооценки. У них заметны симптомы избегания и замкнутости, многие верят в плохую судьбу.

Мы понимаем, что пасторам, волонтерам и психологам необходимо предложить максимальный набор инструментов, алгоритмов и методов адаптации, которые помогут переселенцам справиться с психотравмой. Сегодня, как никогда. нужен ресурс, способный вдохновить, направить, раскрыть, а главное исцелить человека.

Наталья Простун, психолог высшей категории имеет большой опыт полевой работы и ежедневно сталкивается с людьми, страдающими от травмы войны, а также принимает участие в проведении тренингов, география которых охватывает почти всю Украину от Донецкой области до Закарпатья

«Постоянное негативное состояние может привести к очень плохим последствиям. Поэтому уже сегодня мы стараемся сделать все, чтобы люди смогли исцелить свои души, найти в себе ресурсы начать новую жизнь. Для этого мы проводим соответствующие тренинги в разных регионах страны. Если сейчас не оказать людям психологическую и пасторскую помощь, то через несколько лет мы увидим тысячи искалеченных судеб. Поэтому так важно изучить все методы, которые помогут семьям переселенцев справиться с негативным прошлым и использовать шанс построить жизнь заново», говорит Наталья.

Не каждый из нас профессиональный врач души, но каждый может откликнуться на общую беду в меру своих сил и знаний, быть рядом, уметь поддержать и направить на путь надежды. Иногда нас сдерживает отсутствие элементарных знаний в этой сфере, поэтому предлагаемое пособие содержит все необходимые алгоритмы и методы психологической помощи, которые помогут вам стать одним из христианских волонтеров, несущих Украине возрождение и исцеление.

Используя это пособие, каждая церковь сможет оснастить своих членов инструментами, необходимыми для помощи пострадавшим, и среди отчаяния и ненависти, грозящих разрушить нашу солидарность и нашу страну, станет истинным источником НАДЕЖДЫ.

Наталья Простун - Как понять ребенка, видевшего войну, и как помочь ему

Киев: Mission Eurasia, 2016. – 136 с.

ISBN 978-617-7374-07-6

Наталья Простун - Как понять ребенка, видевшего войну, и как помочь ему – Содержание

Предисловие от издателя

ПРЕДИСЛОВИЕ

Раздел 1. ПСИХОТРАВМА ВОЙНЫ

1.1 Понятие о психотравме войны

1.2. Реакции на психотравму

1.3. Стадии психотразмы

1.4. Виды психотравм у детей-переселенцев

Раздел 2. АДАПТАЦИЯ ВЫНУЖДЕНЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ НА НОВОМ МЕСТЕ

2.1 Психологические последствия потери дома

2.2. Особенности адаптации

2.3. Дети и адаптация

Раздел 3. ОСОБЕННОСТИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ

3.1. Основные принципы психосоциальной и психологической работы

3.2. Синопсис рекомендаций NICE при работе с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) у детей и подростков

3.3. Специфика психологической работы с детьми и подростками

3.4. «Строительные материалы» в работе с детьми

Раздел 4. РЕБЕНОК-ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ И ШКОЛА

4.1 Последствия психотравмы

4.2. Особенности посттравматической стрессовой реакции

4.3. Симптомы психотравмы

4.4. Как помочь ученику, пережившему психотравму

Раздел 5. БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА ПСИХИЧЕСКОГО КОМФОРТА

5.1. Факторы, влияющие на чувство безопасности

5.2. Дисциплина как фактор безопасности в семье и школе

Раздел 6. ФОРМИРОВАНИЕ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ

Раздел 7. КАК ГОВОРИТЬ С ДЕТЬМИ О ВОЙНЕ

Раздел 8 РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ. КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В ЗОНЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Раздел 9. ДЕТСКОЕ ГОРЕ

9.1 Детское развитие и осознание смерти

9.2. Реакции горя у детей

9.3. Разнообразие чувств при горевании

9.4. Телесная реакция на боль и утрату

9.5. Нарушение поведения

9.6. Помощь детям, пережившим потерю близких людей

9.7. Упражнения для детей, переживших утрату

9.8. Увековечение памяти

9.9. Помощь семье, пережившей травму

9.10. Травма и вера в Бога

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Приложение 2. Упражнения

Приложение 3. Притчи и метафоры

Приложение 4. Послания. позитивно влияющие па психологическое состояние детей

Приложение 5. Фильмы и книги

Приложение 6. МОЛИТВА

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ