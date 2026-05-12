После 11 сентября была предпринята поспешная попытка переосмыслить иудео-христианскую традицию как иудео-христианско-мусульманскую. У ислама действительно много общего с его предшественниками. Иудеи, христиане и мусульмане – «люди Писания», верующие в единого Бога, который обращается к своему народу посредством пророков. Само выражение «люди Писания» заимствовано из ислама (Ахль аль-Китаб), где им названы иудеи и христиане как братья и сестры в Аллахе. У священных писаний этих трех великих религий насчитывается много общих ключевых концепций. Чаще всего упоминаемые атрибуты мусульманской веры – вера в единого Бога, ангелы, писание, пророки, Судный день, судьба – характерны также для иудаизма и христианства. Иудейская Библия, христианская Библия и Коран объединены также патриархом Авраамом, который, согласно всем трем традициям, является основателем монотеизма.

Однако отношения между отпрысками в этом авраамическом семействе в лучшем случае неблагополучны. В одном из канонических эпизодов своей жизни, в «ночном переносе» (или «ночном путешествии») из Мекки в Иерусалим, Мухаммад, по его утверждению, молился вместе с Авраамом, Моисеем и Иисусом. Но способны ли иудеи, христиане и мусульмане уживаться подобным образом? Или они обречены быть заклятыми врагами в кровопролитном конфликте цивилизаций? После 11 сентября президент Джордж Буш и британский премьер-министр Тони Блэр неоднократно называли ислам религией мира, но представитель христианского возрождения Фрэнклин Грэм утверждал, что ислам – «чрезвычайно злая и порочная религия», а телепроповедник Джерри Фолуэлл осуждал Мухаммада как «террориста». Мусульманские общины мира отреагировали на события 11 сентября, осуждая эти преступления как антиисламские, подчеркивали общность мусульман с иудеями и христианами, хотя исламские джихадисты заявляли, что иудеи и христиане – неверующие, заслуживающие смерти в этой жизни и вечных мук в следующей.

Стивен Протеро - Восемь религий, которые правят миром

«Эксмо», 2010 —284с.

ISBN 978-5-04-241549-4

Стивен Протеро - Восемь религий, которые правят миром - Содержание

От автора

Примечания по датам и диакритическим знакам

Вступление

Бог не один

Аллергия на дискуссии

Мнимый плюрализм

Религия имеет значение

Токсин и тоник

Коянискаци

Разные проблемы, разные цели

«Великий» – не обязательно «хороший»

Величайшая из религий

Спорт и спасение

Насущные вопросы

Глава 1

Ислам: путь подчинения

Намаз

Пять столпов веры

Джихад

Аллах

Мухаммад

Коран

Шариат

Сунниты и шииты

Исламизм

Прогрессивные и умеренные мусульмане

Суфизм в трезвости и во хмелю

Глава 2

Христианство: путь спасения

Умеренный монотеизм и Троица

Иисус (трилогия)

2,2 миллиарда спасенных

Протестантская Реформация

Лютеране, кальвинисты, англикане и анабаптисты

Протестантская и католическая вселенная

Мормонизм

Век евангеличества

Век пятидесятничества

«Небелые» христиане

Христианство и ислам

Мистики и «путь отрицания»

Глава 3

Конфуцианство: путь приличия

Религия или философия?

Преодоление хаоса характером

Конфуций

Человечность и приличия

Мэн-цзы и Сюнь-цзы

Тигры Тайшаня

Стать человеком

Глава 4

Индуизм: путь преданности

Математика божественности

Сансара и мокша

Цивилизация долины Инда

Ведизм

Философский индуизм

Индуизм преданности

Трое: Вишну, Шива, Махадеви

Пуджа

Индуистское повествование «Махабхарата»

Индуистское повествование «Рамаяна»

Современный индуизм

Индуизм сегодня

Глава 5

Буддизм: путь пробуждения

Из Азии в Америку

От страданий к нирване

Будда, дхарма, сангха

Ни души, ни личности

Тхеравада и махаяна

Дзэн и другие способывойти в транс

Пустота

Молния и алмаз

За пределами буддизма

Глава 6

Религии йоруба: путь связи

Ориша

Олодумар

Эшу

Орунмила

Ошун

Обатала

Огун

Шанго, Ойя, Шопона, Йемойя и Осаньин

Аше

Глобальная религия

100 миллионов?

Май Стелла, Ойотунджии африканизация

Деси Арнас и DC Comics

Растяжимость

Гадание ифа

Владение духом (и телом)

Метаморфозы Нового Света

Процветание

Глава 7

Иудаизм: путь изгнанияи возвращения

Религия и народ

Споры во имя Бога

О Символах веры и обращениях

Изгнание и возвращение

Освобождение и закон

Когда иудаизм стал иудаизмом

Шаббат и малые праздники

Песах и большие праздники

Ритуалы жизненных циклов

Реформизм, консерватизм, ортодоксальность

Реконструктивистскийи гуманистический иудаизм

Сионизм и холокост

Феминистская теология

Каббала

Обновленческий иудаизм

Глава 8

Даосизм: путь благоденствия

Дао всего

Взращивание жизни

От исконности до инакомыслия

Лао-цзы и «Дао дэ цзин»

Обращение вспять и возвращение

Принцип становления

«Мягкая сила»

«Чжуан-цзы» и его автор

Популярный даосизми супергерои-бессмертные

Нефритовый императори царица-мать Запада

Ортодокс и путь единства

Школа Совершенной Истины

Популярный даосизм

Философскийи религиозный даосизм

Изменение и исчезновение

Глава 9

Краткое дополнение об атеизме: путь разума

Сердитые атеисты

Фундаментализмпод другим названием

Но разве это религия?

Дружелюбные атеисты

Заключение