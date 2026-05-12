Протеро - Восемь религий, которые правят миром

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, History, Religious Studies Atheism
Series Религии, которые правят миром (12 books)

После 11 сентября была предпринята поспешная попытка переосмыслить иудео-христианскую традицию как иудео-христианско-мусульманскую. У ислама действительно много общего с его предшественниками. Иудеи, христиане и мусульмане – «люди Писания», верующие в единого Бога, который обращается к своему народу посредством пророков. Само выражение «люди Писания» заимствовано из ислама (Ахль аль-Китаб), где им названы иудеи и христиане как братья и сестры в Аллахе. У священных писаний этих трех великих религий насчитывается много общих ключевых концепций. Чаще всего упоминаемые атрибуты мусульманской веры – вера в единого Бога, ангелы, писание, пророки, Судный день, судьба – характерны также для иудаизма и христианства. Иудейская Библия, христианская Библия и Коран объединены также патриархом Авраамом, который, согласно всем трем традициям, является основателем монотеизма.

Однако отношения между отпрысками в этом авраамическом семействе в лучшем случае неблагополучны. В одном из канонических эпизодов своей жизни, в «ночном переносе» (или «ночном путешествии») из Мекки в Иерусалим, Мухаммад, по его утверждению, молился вместе с Авраамом, Моисеем и Иисусом. Но способны ли иудеи, христиане и мусульмане уживаться подобным образом? Или они обречены быть заклятыми врагами в кровопролитном конфликте цивилизаций? После 11 сентября президент Джордж Буш и британский премьер-министр Тони Блэр неоднократно называли ислам религией мира, но представитель христианского возрождения Фрэнклин Грэм утверждал, что ислам – «чрезвычайно злая и порочная религия», а телепроповедник Джерри Фолуэлл осуждал Мухаммада как «террориста». Мусульманские общины мира отреагировали на события 11 сентября, осуждая эти преступления как антиисламские, подчеркивали общность мусульман с иудеями и христианами, хотя исламские джихадисты заявляли, что иудеи и христиане – неверующие, заслуживающие смерти в этой жизни и вечных мук в следующей.

Стивен Протеро - Восемь религий, которые правят миром

«Эксмо», 2010 —284с.

ISBN 978-5-04-241549-4

Стивен Протеро - Восемь религий, которые правят миром - Содержание

От автора

Примечания по датам и диакритическим знакам

Вступление

  • Бог не один

  • Аллергия на дискуссии

  • Мнимый плюрализм

  • Религия имеет значение

  • Токсин и тоник

  • Коянискаци

  • Разные проблемы, разные цели

  • «Великий» – не обязательно «хороший»

  • Величайшая из религий

  • Спорт и спасение

  • Насущные вопросы

Глава 1

  • Ислам: путь подчинения

  • Намаз

  • Пять столпов веры

  • Джихад

  • Аллах

  • Мухаммад

  • Коран

  • Шариат

  • Сунниты и шииты

  • Исламизм

  • Прогрессивные и умеренные мусульмане

  • Суфизм в трезвости и во хмелю

Глава 2

  • Христианство: путь спасения

  • Умеренный монотеизм и Троица

  • Иисус (трилогия)

  • 2,2 миллиарда спасенных

  • Протестантская Реформация

  • Лютеране, кальвинисты, англикане и анабаптисты

  • Протестантская и католическая вселенная

  • Мормонизм

  • Век евангеличества

  • Век пятидесятничества

  • «Небелые» христиане

  • Христианство и ислам

  • Мистики и «путь отрицания»

Глава 3

  • Конфуцианство: путь приличия

  • Религия или философия?

  • Преодоление хаоса характером

  • Конфуций

  • Человечность и приличия

  • Мэн-цзы и Сюнь-цзы

  • Тигры Тайшаня

  • Стать человеком

Глава 4

  • Индуизм: путь преданности

  • Математика божественности

  • Сансара и мокша

  • Цивилизация долины Инда

  • Ведизм

  • Философский индуизм

  • Индуизм преданности

  • Трое: Вишну, Шива, Махадеви

  • Пуджа

  • Индуистское повествование «Махабхарата»

  • Индуистское повествование «Рамаяна»

  • Современный индуизм

  • Индуизм сегодня

Глава 5

  • Буддизм: путь пробуждения

  • Из Азии в Америку

  • От страданий к нирване

  • Будда, дхарма, сангха

  • Ни души, ни личности

  • Тхеравада и махаяна

  • Дзэн и другие способывойти в транс

  • Пустота

  • Молния и алмаз

  • За пределами буддизма

Глава 6

  • Религии йоруба: путь связи

  • Ориша

  • Олодумар

  • Эшу

  • Орунмила

  • Ошун

  • Обатала

  • Огун

  • Шанго, Ойя, Шопона, Йемойя и Осаньин

  • Аше

  • Глобальная религия

  • 100 миллионов?

  • Май Стелла, Ойотунджии африканизация

  • Деси Арнас и DC Comics

  • Растяжимость

  • Гадание ифа

  • Владение духом (и телом)

  • Метаморфозы Нового Света

  • Процветание

Глава 7

  • Иудаизм: путь изгнанияи возвращения

  • Религия и народ

  • Споры во имя Бога

  • О Символах веры и обращениях

  • Изгнание и возвращение

  • Освобождение и закон

  • Когда иудаизм стал иудаизмом

  • Шаббат и малые праздники

  • Песах и большие праздники

  • Ритуалы жизненных циклов

  • Реформизм, консерватизм, ортодоксальность

  • Реконструктивистскийи гуманистический иудаизм

  • Сионизм и холокост

  • Феминистская теология

  • Каббала

  • Обновленческий иудаизм

Глава 8

  • Даосизм: путь благоденствия

  • Дао всего

  • Взращивание жизни

  • От исконности до инакомыслия

  • Лао-цзы и «Дао дэ цзин»

  • Обращение вспять и возвращение

  • Принцип становления

  • «Мягкая сила»

  • «Чжуан-цзы» и его автор

  • Популярный даосизми супергерои-бессмертные

  • Нефритовый императори царица-мать Запада

  • Ортодокс и путь единства

  • Школа Совершенной Истины

  • Популярный даосизм

  • Философскийи религиозный даосизм

  • Изменение и исчезновение

Глава 9

  • Краткое дополнение об атеизме: путь разума

  • Сердитые атеисты

  • Фундаментализмпод другим названием

  • Но разве это религия?

  • Дружелюбные атеисты

Заключение

