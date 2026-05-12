После 11 сентября была предпринята поспешная попытка переосмыслить иудео-христианскую традицию как иудео-христианско-мусульманскую. У ислама действительно много общего с его предшественниками. Иудеи, христиане и мусульмане – «люди Писания», верующие в единого Бога, который обращается к своему народу посредством пророков. Само выражение «люди Писания» заимствовано из ислама (Ахль аль-Китаб), где им названы иудеи и христиане как братья и сестры в Аллахе. У священных писаний этих трех великих религий насчитывается много общих ключевых концепций. Чаще всего упоминаемые атрибуты мусульманской веры – вера в единого Бога, ангелы, писание, пророки, Судный день, судьба – характерны также для иудаизма и христианства. Иудейская Библия, христианская Библия и Коран объединены также патриархом Авраамом, который, согласно всем трем традициям, является основателем монотеизма.
Однако отношения между отпрысками в этом авраамическом семействе в лучшем случае неблагополучны. В одном из канонических эпизодов своей жизни, в «ночном переносе» (или «ночном путешествии») из Мекки в Иерусалим, Мухаммад, по его утверждению, молился вместе с Авраамом, Моисеем и Иисусом. Но способны ли иудеи, христиане и мусульмане уживаться подобным образом? Или они обречены быть заклятыми врагами в кровопролитном конфликте цивилизаций? После 11 сентября президент Джордж Буш и британский премьер-министр Тони Блэр неоднократно называли ислам религией мира, но представитель христианского возрождения Фрэнклин Грэм утверждал, что ислам – «чрезвычайно злая и порочная религия», а телепроповедник Джерри Фолуэлл осуждал Мухаммада как «террориста». Мусульманские общины мира отреагировали на события 11 сентября, осуждая эти преступления как антиисламские, подчеркивали общность мусульман с иудеями и христианами, хотя исламские джихадисты заявляли, что иудеи и христиане – неверующие, заслуживающие смерти в этой жизни и вечных мук в следующей.
Стивен Протеро - Восемь религий, которые правят миром
«Эксмо», 2010 —284с.
ISBN 978-5-04-241549-4
Стивен Протеро - Восемь религий, которые правят миром - Содержание
От автора
Примечания по датам и диакритическим знакам
Вступление
Бог не один
Аллергия на дискуссии
Мнимый плюрализм
Религия имеет значение
Токсин и тоник
Коянискаци
Разные проблемы, разные цели
«Великий» – не обязательно «хороший»
Величайшая из религий
Спорт и спасение
Насущные вопросы
Глава 1
Ислам: путь подчинения
Намаз
Пять столпов веры
Джихад
Аллах
Мухаммад
Коран
Шариат
Сунниты и шииты
Исламизм
Прогрессивные и умеренные мусульмане
Суфизм в трезвости и во хмелю
Глава 2
Христианство: путь спасения
Умеренный монотеизм и Троица
Иисус (трилогия)
2,2 миллиарда спасенных
Протестантская Реформация
Лютеране, кальвинисты, англикане и анабаптисты
Протестантская и католическая вселенная
Мормонизм
Век евангеличества
Век пятидесятничества
«Небелые» христиане
Христианство и ислам
Мистики и «путь отрицания»
Глава 3
Конфуцианство: путь приличия
Религия или философия?
Преодоление хаоса характером
Конфуций
Человечность и приличия
Мэн-цзы и Сюнь-цзы
Тигры Тайшаня
Стать человеком
Глава 4
Индуизм: путь преданности
Математика божественности
Сансара и мокша
Цивилизация долины Инда
Ведизм
Философский индуизм
Индуизм преданности
Трое: Вишну, Шива, Махадеви
Пуджа
Индуистское повествование «Махабхарата»
Индуистское повествование «Рамаяна»
Современный индуизм
Индуизм сегодня
Глава 5
Буддизм: путь пробуждения
Из Азии в Америку
От страданий к нирване
Будда, дхарма, сангха
Ни души, ни личности
Тхеравада и махаяна
Дзэн и другие способывойти в транс
Пустота
Молния и алмаз
За пределами буддизма
Глава 6
Религии йоруба: путь связи
Ориша
Олодумар
Эшу
Орунмила
Ошун
Обатала
Огун
Шанго, Ойя, Шопона, Йемойя и Осаньин
Аше
Глобальная религия
100 миллионов?
Май Стелла, Ойотунджии африканизация
Деси Арнас и DC Comics
Растяжимость
Гадание ифа
Владение духом (и телом)
Метаморфозы Нового Света
Процветание
Глава 7
Иудаизм: путь изгнанияи возвращения
Религия и народ
Споры во имя Бога
О Символах веры и обращениях
Изгнание и возвращение
Освобождение и закон
Когда иудаизм стал иудаизмом
Шаббат и малые праздники
Песах и большие праздники
Ритуалы жизненных циклов
Реформизм, консерватизм, ортодоксальность
Реконструктивистскийи гуманистический иудаизм
Сионизм и холокост
Феминистская теология
Каббала
Обновленческий иудаизм
Глава 8
Даосизм: путь благоденствия
Дао всего
Взращивание жизни
От исконности до инакомыслия
Лао-цзы и «Дао дэ цзин»
Обращение вспять и возвращение
Принцип становления
«Мягкая сила»
«Чжуан-цзы» и его автор
Популярный даосизми супергерои-бессмертные
Нефритовый императори царица-мать Запада
Ортодокс и путь единства
Школа Совершенной Истины
Популярный даосизм
Философскийи религиозный даосизм
Изменение и исчезновение
Глава 9
Краткое дополнение об атеизме: путь разума
Сердитые атеисты
Фундаментализмпод другим названием
Но разве это религия?
Дружелюбные атеисты
Заключение
