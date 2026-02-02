Протестантизм - энциклопедия - в 2 томах

В 2017 году мир отметил 500-летие возникновения протестантизма — третьей ветви христианства, насчитывающей к началу 21 века порядка восьмисот миллионов последователей. Реформация оказала значительное влияние на историческое развитие не только европейских государств, но и, без преувеличения, всего мира. В истории России протестантизм и протестанты также занимают особое место. Достаточно вспомнить, что первая лютеранская община в России возникла еще при жизни Мартина Лютера, первые президенты Российской академии наук были протестантами по вероисповеданию.

Энциклопедия «Протестантизм» содержит около 7000 оригинальных статей. В подготовке издания приняло участие 100 авторов — религиоведов, философов, историков, культурологов, филологов, географов, теологов и других специалистов.

Первая фундаментальная русскоязычная энциклопедия, посвященная протестантизму. Представляя столь объемное тематическое издание, мы хотим ознакомить вас с многогранностью уникального феномена — крупного христианского направления, возникшего в Европе в 1-й четверти 16 в.

Каким образом протестантизм оказался не только крупным и широко распространенным на всех континентах направлением христианства, но и сформировал особую цивилизацию, оказав значительное влияние на становление и развитие ряда государств? Как и почему протестантизм стал в истории одним из краеугольных камней конституционно-правовой системы этих государств, их стремительного социально-экономического развития, основой гражданского общества? Что позволяет считать доктринальные основы этого религиозного направления опорой частного предпринимательства, придавшего в последние века существенный импульс экономике, развитию технологий и техническому прогрессу? Каким образом протестантизм повлиял на развитие науки и образования, искусства и литературы?

Нельзя не отметить, что развитие протестантизма в Европе и Новом Свете сделало возможным, например, возникновение таких новых направлений в науке, как библеистика и библейская археология.

Протестантизм - В. 2 т. Т. I. А — М : энциклопедия

Москва : Эксмо, 2025. — 808 с.: ил. — (Религии, которые правят миром).

ISBN 978-5-04-119383-6 (Т. I.)

ISBN 978-5-04-223938-0 (Общ.)

Протестантизм. В 2 т. Т. II. Н—Я : энциклопедия

Москва : Эксмо, 2025. — 824 с. : ил. — (Религии, которые правят миром).

ISBN 978-5-04-193335-7 (Т. 2)

ISBN 978-5-04-223938-0 (Общ.)

Рецензенты:

Пеннер Питер — доктор теологии (DrTh; DrHabil), профессор, директор Центрально-восточноевропейского института библеистики и миссиологии (Вена, Австрия)

Пиков Геннадий Геннадиевич — доктор исторических наук, доктор культурологии, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории Гуманитарного института Новосибирского государственного университета (Новосибирск)

Терюкова Екатерина Александровна — кандидат философских наук, доцент, директор Государственного музея истории религии (Санкт-Петербург)

Федоров Сергей Егорович — доктор исторических наук, профессор кафедры истории Средних веков Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург)

Шахнович Марианна Михайловна — доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой философии религии и религиоведения Института философии Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург)

Научно-редакционный совет:

Апполонов Алексей Валентинович — доктор философских наук, Москва

Забияко Андрей Павлович — доктор философских наук, Благовещенск

Зайцев Евгений Владимирович — доктор теологии, кандидат философских наук, Тульская область

Иванова Ирина Ивановна — доктор философских наук, Бишкек

Кравчук Вероника Владимировна — кандидат философских наук, Москва

Куропаткина Оксана Владимировна — кандидат культурологии, доктор образования, Москва (заместитель главного редактора)

Никольская Татьяна Кирилловна — кандидат исторических наук, Санкт-Петербург

Смирнов Михаил Юрьевич — доктор социологических наук, Санкт-Петербург

Шабуров Николай Витальевич — кандидат культурологии, Москва

Элбакян Екатерина Сергеевна —доктор философских наук, Москва (главный редактор)

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