Шмид Георгий протоиерей - Богословие святого Луки
Святой апостол Лука — единственный из всех авторов Нового Завета, кто описал события, которые произошли после воскресения Иисуса: излияние Святого Духа в праздник Пятидесятницы, ознаменовавший начало «последних дней» (Деян 2:17) и положивший начало Церкви в Иерусалиме и свидетельству апостолов «до края земли» (Деян 1:8). Возникнув в границах древнего Израиля, Церковь изначально состояла из обращенных иудеев (Деян 2:41; 4:4 и др.). Со временем в нее стали входить и язычники. Если первые уверовавшие иудеи могли воспринимать христианство как истинное дополнение иудаизма (первоначальная полемика велась вокруг мессианства и Божественной природы Иисуса), то принятие язычников в народ Божий породило вопрос уже о природе самой Церкви, не похожей ни на одну общину в древнем Израиле. Ее дальнейший рост за счет обращенных язычников нес в себе риск удаления общины от своих иудейских корней и влек за собой вопрос о Моисеевом законе, ставший жгучей проблемой для Ранней Церкви. А ее двусоставной характер с численным перевесом в сторону язычников обострил необходимость определения самой Церковью Своей сущности: кем являются последователи Христа? Может ли это собрание верующих именоваться народом Божиим? И какое у него будущее?
Святой Лука — единственный, кто взялся дать ответы на эти вопросы. Следовательно, свою цель он усматривал в том, чтобы идентифицировать Церковь, доказать легитимность Ее благовестия и показать, что главной движущей силой во всей этой истории является Бог (Деян 5:38-39). Все содержание его дилогии к Феофилу (Лк 1:3; Деян 1:1) пронизано мыслью о том, что уверовавшие «во имя Иисуса Христа» (Деян 2:38) иудеи и язычники, образовавшие собою новый народ Божий (Деян 3:23), являются истинными наследниками обетований Бога, данных издревле Израилю. Наделяя свое «повествование о совершенно известных между нами событиях» (Лк 1:1) богословским измерением, св. Лука переосмысливает излагаемую им историю в терминах истории спасения, в которой главными действующими Лицами являются Бог, «посетивший народ Свой» (Лк 7:16), Иисус, краеугольный камень спасения (Деян 4:11-12), Святой Дух, «обетование Отца» (Лк 24:49; Деян 1:4), Церковь, «которую [Господь и Бог] приобрел Себе Кровию Своею» (Деян 20:27), и апостолы, «избранные» Иисусом (Деян 1:2), Его «свидетели» (ст. 8), которые «не могут не говорить того, что видели и слышали» (Деян 4:20). В итоге Феофил, а в его лице — все христиане из язычников, обретали «твердое основание»: их вера — «не плод случайности или искажение, но часть вечного замысла Божия, который включал в себя обращение всего римского мира».
Ключевой фигурой истории спасения св. Луки является Иисус Христос: в Нем и через Него возвещается и осуществляется спасение Божие «всякой плоти» (Лк 3:6) «до края земли» (Деян 1:8). Если в Лк Иисус проповедует спасение, то в Деян Он Сам становится средоточием апостольского свидетельства, главным утверждением которого становятся слова ап. Петра «Нет ни в ком ином спасения; ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян 4:11-12). Поэтому первая часть настоящего учебного пособия посвящена теме христологии в писаниях св. Луки.
Протоиерей Георгий Шмид - Богословие святого Луки, евангелиста и дееписателя
Учебное пособие. - Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра библеистики. — СПб.: Изд-во СПбДА, 2023. — 492 с. — (Библеистика).
ISBN 978-5-6048867-3-1
Протоиерей Георгий Шмид - Богословие святого Луки, евангелиста и дееписателя – Содержание
Предисловие
ЧАСТЬ I. ХРИСТОЛОГИЯ ЛК-ДЕЯН
ГЛАВА 1. Введение: Путеводная нить всего повествования св. Луки — спасение «до края земли» (Деян 1:8)
- 1. Формула спасения: «Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк 2:11)
- 2. Апостольское свидетельство о Вознесении Иисуса (Лк 24:51; Деян 1:9): трактовка св. Луки
- 3. Воскресение Иисуса: терминология
- 4. «Приход» Иисуса (Деян 1:11)
ГЛАВА 2. Христологические титулы Лк-Деян
- Введение: Причины возникновения и взаимосвязь титулов
- 1. то όνομα του Ιησού Χριστού / имя Иисуса Христа
- 2. Χριστός / Мессия
- 3. Κύριος / Господь
- 4. σωτήρ / Спаситель
- 5. Υιός του Θβού / Сын Божий
- 6. о υιός του ανθρώπου / Сын Человеческий
- 7. παις / Слуга / раб / Отрок
- 8. προφήτης / Пророк
- 9. υιός του Δαυίδ / Сын Давида
- 10. βασιλέύς / Царь
- 11. αρχηγός / Начальник
- 12. άγιος / Святой
- 13. δίκαιος / Праведник
- 14. κριτής / Судья
- 15. έπιστάτης / Учитель
- 16. Θβός / Бог
ГЛАВА 3. Иисус и закон (vd|io$) в Лк-Деян
- Введение:
- А. Второстепенный характер титулов
Б. Трехзначная система понятийных координат служения Иисуса: закон, Храм и Иерусалим
- 1. Значение закона в дилогии св. Луки
- 2. Тема закона и особенности повествования Лк
3. Решение вопроса
- (i) Происхождение и роль Завета в истории древнего Израиля
- (ii) Восприятие Торы в качестве единственного Божественного правила жизни и привязанность к закону
- (iii) Общая позиция, которую занял Иисус в отношении закона, согласно Лк
- (iv) Соотношение Иисуса с законом: личный подход св. Луки
- (v) Экзегетика отдельных отрывков дилогии св. Луки с учетом структуры и общего развития мысли
ГЛАВА 4. Иисус и Иерусалимский храм в Лк-Деян
- Введение:
- А. Храм как знак присутствия Бога в среде Израиля
- Б. Связь Храма с Иерусалимом
В. Храм и структура Лк
1. Решение вопроса
- (i) Терминология св. Луки для обозначения Храма
- (ii) Воззрения на Храм в иудаизме в I столетии по Р. X
- (iii) Отличительный характер использования образов Иерусалима и Храма у св. Луки
- 2. Иерусалим и Храм в Деян 1-7
- 3. Иерусалим и Храм в Деян 8-28
- 4. Богословская роль Храма в дилогии св. Луки
- 1. Решение вопроса
ГЛАВА 5. Иисус и Иерусалим в Лк-Деян
- 1. «Иерусалим» в синоптической традиции: акценты в понимании роли города
- 2. Богословский характер акцентов св. Луки в отношении Иерусалима
ГЛАВА 6. Иисус — Пророк, подобный Моисею
- 1. Значение фигуры Моисея с исторической точки зрения
- 2. Моисей как посредник закона
- 3. Моисей как пророческая фигура
- 4. Моисей как образец страдающего вестника Бога
- 5. Текст Втор 18:15 как ключ к основным аспектам богословия св. Луки и структуры его писаний
- 6. Тематические и фразеологические параллели между образами Моисея и Иисуса в писаниях св. Луки
- 7. Иисус — Пророк, подобный Моисею
- 8. История Моисея как образец для построения дилогии св. Луки
ГЛАВА 7. Новый Храм, священство и культ в Лк-Деян
- Введение
- 1. Изгнание Иисусом торгующих из Храма и мессианский «дом молитвы»
- 2. Притча о злых виноградарях и об Иисусе, «краеугольном камне» (Лк 20:9-18)
- 3. Новое священство и новый культ в Лк-Деян
- 4. Выводы
ЧАСТЬ II. ОСНОВНЫЕ БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ ПИСАНИЙ СВ. ЛУКИ
ГЛАВА 8. Эсхатология
- Введение
- 1. Понимание истории спасения в писаниях св. Луки
- 2. Царство Божие в писаниях св. Луки:
- 3. Дар Святого Духа
- 4. Тема Парусии в писаниях св. Луки
ГЛАВА 9. Пневматология
- Введение
- 1. Святой Дух в Лк
- 2. Святой Дух во время земного служения Иисуса
- 3. «Я пошлю обетование Отца Моего на вас» (Лк 24:49)
- 4. Святой Дух в Деян: (!) Свидетельство Пролога (1:1-2)
- 5. Выводы
- ГЛАВА 10. Церковь (ёккХт|сна) и судьба Израиля
ГЛАВА 11. Апостолы и первоначальная апостольская керигма
- 1. Избранные Иисусом
- 2. Значение термина аттдотоХод* и его связи с числом 12
- 3. Повеления Воскресшего Иисуса
- 4. Определение апостольского служения на языке «свидетельства»
- 5. Общее содержание апостольской керигмы
- 6. Ядро апостольского свидетельства — Воскресший Иисус
- 7. Ключевые моменты первоначальной апостольской керигмы
- 8. Доказательства мессианства и Божественной природы Иисуса в апостольской керигме
ГЛАВА 12. Сотериология
- 1. Терминология
- 2. Тема спасения в Лк
- 3. Тема спасения в служении Иисуса: (!) Начало: Иоанн Предтеча
- 4. Выводы
Принятые сокращения
Библиография
No comments yet. Be the first!