Святой апостол Лука — единственный из всех авторов Нового Завета, кто описал события, которые произошли после воскресения Иисуса: излияние Святого Духа в праздник Пятидесятницы, ознаменовавший начало «последних дней» (Деян 2:17) и положивший начало Церкви в Иерусалиме и свидетельству апостолов «до края земли» (Деян 1:8). Возникнув в границах древнего Израиля, Церковь изначально состояла из обращенных иудеев (Деян 2:41; 4:4 и др.). Со временем в нее стали входить и язычники. Если первые уверовавшие иудеи могли воспринимать христианство как истинное дополнение иудаизма (первоначальная полемика велась вокруг мессианства и Божественной природы Иисуса), то принятие язычников в народ Божий породило вопрос уже о природе самой Церкви, не похожей ни на одну общину в древнем Израиле. Ее дальнейший рост за счет обращенных язычников нес в себе риск удаления общины от своих иудейских корней и влек за собой вопрос о Моисеевом законе, ставший жгучей проблемой для Ранней Церкви. А ее двусоставной характер с численным перевесом в сторону язычников обострил необходимость определения самой Церковью Своей сущности: кем являются последователи Христа? Может ли это собрание верующих именоваться народом Божиим? И какое у него будущее?

Святой Лука — единственный, кто взялся дать ответы на эти вопросы. Следовательно, свою цель он усматривал в том, чтобы идентифицировать Церковь, доказать легитимность Ее благовестия и показать, что главной движущей силой во всей этой истории является Бог (Деян 5:38-39). Все содержание его дилогии к Феофилу (Лк 1:3; Деян 1:1) пронизано мыслью о том, что уверовавшие «во имя Иисуса Христа» (Деян 2:38) иудеи и язычники, образовавшие собою новый народ Божий (Деян 3:23), являются истинными наследниками обетований Бога, данных издревле Израилю. Наделяя свое «повествование о совершенно известных между нами событиях» (Лк 1:1) богословским измерением, св. Лука переосмысливает излагаемую им историю в терминах истории спасения, в которой главными действующими Лицами являются Бог, «посетивший народ Свой» (Лк 7:16), Иисус, краеугольный камень спасения (Деян 4:11-12), Святой Дух, «обетование Отца» (Лк 24:49; Деян 1:4), Церковь, «которую [Господь и Бог] приобрел Себе Кровию Своею» (Деян 20:27), и апостолы, «избранные» Иисусом (Деян 1:2), Его «свидетели» (ст. 8), которые «не могут не говорить того, что видели и слышали» (Деян 4:20). В итоге Феофил, а в его лице — все христиане из язычников, обретали «твердое основание»: их вера — «не плод случайности или искажение, но часть вечного замысла Божия, который включал в себя обращение всего римского мира».

Ключевой фигурой истории спасения св. Луки является Иисус Христос: в Нем и через Него возвещается и осуществляется спасение Божие «всякой плоти» (Лк 3:6) «до края земли» (Деян 1:8). Если в Лк Иисус проповедует спасение, то в Деян Он Сам становится средоточием апостольского свидетельства, главным утверждением которого становятся слова ап. Петра «Нет ни в ком ином спасения; ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян 4:11-12). Поэтому первая часть настоящего учебного пособия посвящена теме христологии в писаниях св. Луки.

Протоиерей Георгий Шмид - Богословие святого Луки, евангелиста и дееписателя

Учебное пособие. - Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра библеистики. — СПб.: Изд-во СПбДА, 2023. — 492 с. — (Библеистика).

ISBN 978-5-6048867-3-1

Протоиерей Георгий Шмид - Богословие святого Луки, евангелиста и дееписателя – Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ I. ХРИСТОЛОГИЯ ЛК-ДЕЯН

ГЛАВА 1. Введение: Путеводная нить всего повествования св. Луки — спасение «до края земли» (Деян 1:8) 1. Формула спасения: «Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк 2:11) 2. Апостольское свидетельство о Вознесении Иисуса (Лк 24:51; Деян 1:9): трактовка св. Луки 3. Воскресение Иисуса: терминология 4. «Приход» Иисуса (Деян 1:11)

ГЛАВА 2. Христологические титулы Лк-Деян Введение: Причины возникновения и взаимосвязь титулов 1. то όνομα του Ιησού Χριστού / имя Иисуса Христа 2. Χριστός / Мессия 3. Κύριος / Господь 4. σωτήρ / Спаситель 5. Υιός του Θβού / Сын Божий 6. о υιός του ανθρώπου / Сын Человеческий 7. παις / Слуга / раб / Отрок 8. προφήτης / Пророк 9. υιός του Δαυίδ / Сын Давида 10. βασιλέύς / Царь 11. αρχηγός / Начальник 12. άγιος / Святой 13. δίκαιος / Праведник 14. κριτής / Судья 15. έπιστάτης / Учитель 16. Θβός / Бог

ГЛАВА 3. Иисус и закон (vd|io$) в Лк-Деян Введение: А. Второстепенный характер титулов Б. Трехзначная система понятийных координат служения Иисуса: закон, Храм и Иерусалим 1. Значение закона в дилогии св. Луки 2. Тема закона и особенности повествования Лк 3. Решение вопроса (i) Происхождение и роль Завета в истории древнего Израиля (ii) Восприятие Торы в качестве единственного Божественного правила жизни и привязанность к закону (iii) Общая позиция, которую занял Иисус в отношении закона, согласно Лк (iv) Соотношение Иисуса с законом: личный подход св. Луки (v) Экзегетика отдельных отрывков дилогии св. Луки с учетом структуры и общего развития мысли

ГЛАВА 4. Иисус и Иерусалимский храм в Лк-Деян Введение: А. Храм как знак присутствия Бога в среде Израиля Б. Связь Храма с Иерусалимом В. Храм и структура Лк 1. Решение вопроса (i) Терминология св. Луки для обозначения Храма (ii) Воззрения на Храм в иудаизме в I столетии по Р. X (iii) Отличительный характер использования образов Иерусалима и Храма у св. Луки 2. Иерусалим и Храм в Деян 1-7 3. Иерусалим и Храм в Деян 8-28 4. Богословская роль Храма в дилогии св. Луки

ГЛАВА 5. Иисус и Иерусалим в Лк-Деян 1. «Иерусалим» в синоптической традиции: акценты в понимании роли города 2. Богословский характер акцентов св. Луки в отношении Иерусалима

ГЛАВА 6. Иисус — Пророк, подобный Моисею 1. Значение фигуры Моисея с исторической точки зрения 2. Моисей как посредник закона 3. Моисей как пророческая фигура 4. Моисей как образец страдающего вестника Бога 5. Текст Втор 18:15 как ключ к основным аспектам богословия св. Луки и структуры его писаний 6. Тематические и фразеологические параллели между образами Моисея и Иисуса в писаниях св. Луки 7. Иисус — Пророк, подобный Моисею 8. История Моисея как образец для построения дилогии св. Луки

ГЛАВА 7. Новый Храм, священство и культ в Лк-Деян Введение 1. Изгнание Иисусом торгующих из Храма и мессианский «дом молитвы» 2. Притча о злых виноградарях и об Иисусе, «краеугольном камне» (Лк 20:9-18) 3. Новое священство и новый культ в Лк-Деян 4. Выводы



ЧАСТЬ II. ОСНОВНЫЕ БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ ПИСАНИЙ СВ. ЛУКИ

ГЛАВА 8. Эсхатология Введение 1. Понимание истории спасения в писаниях св. Луки 2. Царство Божие в писаниях св. Луки: 3. Дар Святого Духа 4. Тема Парусии в писаниях св. Луки

ГЛАВА 9. Пневматология Введение 1. Святой Дух в Лк 2. Святой Дух во время земного служения Иисуса 3. «Я пошлю обетование Отца Моего на вас» (Лк 24:49) 4. Святой Дух в Деян: (!) Свидетельство Пролога (1:1-2) 5. Выводы

ГЛАВА 10. Церковь (ёккХт|сна) и судьба Израиля

ГЛАВА 11. Апостолы и первоначальная апостольская керигма 1. Избранные Иисусом 2. Значение термина аттдотоХод* и его связи с числом 12 3. Повеления Воскресшего Иисуса 4. Определение апостольского служения на языке «свидетельства» 5. Общее содержание апостольской керигмы 6. Ядро апостольского свидетельства — Воскресший Иисус 7. Ключевые моменты первоначальной апостольской керигмы 8. Доказательства мессианства и Божественной природы Иисуса в апостольской керигме

ГЛАВА 12. Сотериология 1. Терминология 2. Тема спасения в Лк 3. Тема спасения в служении Иисуса: (!) Начало: Иоанн Предтеча 4. Выводы



Принятые сокращения

Библиография