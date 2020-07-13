«Жить - значит жить вечно. В сие верую, сие исповедую...», - любил повторять автор этой книги. Написана она в те годы, когда в России не только писать, не только говорить, но и думать о вечной жизни, о смысле бытия, о Боге было нельзя. Воинствующий атеизм не просто глумился над вечной Истиной - он жестоко ее преследовал. В 60-70-е годы за веру уже «не сажали», но не стеснялись подвергать людей нравственной пытке: верующих не только осмеивали, но и ставили перед нелегким выбором - веровать или преуспевать.

Впрочем, попасть в лечебницу для душевнобольных и в те годы для верующего человека было более чем реально, а для проповедника - и говорить нечего. И все же не оскудевала земля Русская верой православной - ходили люди в церковь, крестили детей, венчались, справляли церковные праздники. Почему? Да потому, что и в те глухие годы, как и раньше - в годы репрессий, жили и творили проповедники веры Христовой. Они не только сами постигали великие тайны Божия Бытия, но и несли свою веру людям.

Протоиерей Николай Иванов - И сказал Бог... - Библейская онтология и библейская антропология - Опыт истолкования книги Бытия (гл. 1-5)

Фонд “Христианская жизнь” Клин 1997 г. – 382 с.

Отпечатано в типографии Патриаршего издательско-полиграфического центра. г. Сергиев Посад

Протоиерей Николай Иванов - И сказал Бог... - Библейская онтология и библейская антропология - Опыт истолкования книги Бытия (гл. 1-5) - Содержание

ОБ АВТОРЕ

ЕДИНСТВО ИСТИНЫ: ОТКРОВЕНИЕ И НАУКА

Откровение, как дар Божий Наука: путь человеческого разума Взаимоотношение Откровения и науки Особое значение первых глав Книги Бытия Как следует понимать символический язык Откровения

ЧАСТЬ 1. «В НАЧАЛЕ СОТВОРИЛ БОГ НЕБО И ЗЕМЛЮ...» БИБЛЕЙСКАЯ ОНТОЛОГИЯ

ГЛАВА 1. ПРОЛОГ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ КНИГИ БЫТИЯ. КОСМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Библейское Откровение о принципе творения «В начале» («брешит») «Небо» и «земля», как два архетипа тварного мира «Небо» и «земля», как двуединство мира . «Земля» как символ материи: «Земля же была безвидна и пуста и тьма над бездною» Время и вечность: «земля же была» («гаета») Откровение о Духе Божием Животворящем: «Дух Божий носился над водою...»

ГЛАВА 2. БИБЛЕЙСКОЕ ОТКРОВЕНИЕ О «ДНЯХ» ТВОРЕНИЯ И СОЗИДАНИЯ МИРА ЧЕРЕЗ ИЗРЕЧЕННОЕ СЛОВО БОЖИЕ

Что в Книге Бытия мыслится под словом «день»? Необходимый антропоморфизм библейской речи Библейское Откровение о принципе становления основных форм мироздания Космический план (аспект) Откровения: «дни» происхождения всего Космоса в целом Планетарный аспект библейского Откровения - происхождение нашей Земли

ГЛАВА 3. СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ВЕНЦА МИРОЗДАНИЯ

Библейские тексты о сотворении человека Человек во Вселенной

ГЛАВА 4. ЕДИНЫЙ «ДЕНЬ» ТВОРЕНИЯ

ЧАСТЬ 2. «И СОТВОРИЛ БОГ ЧЕЛОВЕКА...» БИБЛЕЙСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

ГЛАВА 1. ВЕТХОЗАВЕТНОЕ ОТКРОВЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ

Сотворение и создание человека А. Духовный мир человека, его глубинное «я», как образ абсолютного Бога

Б. Создание человека Логический анализ слова «Адам» в тексте первых глав Книги Бытия «Адам» в значении «особенного»

«Адам» в значении «единичного» Богословская антропология а. Человечество

б. Часть и целое

в. О материальности понятия «человечество» Рай А. Исследование текста «Ган» - рай «Эден» (в русском переводе: «Едем») «Мик-кедем» - «на востоке»

Б. Два древа в раю: древо жизни и древо познания добра и зла

В. Реки и земли а) Реки б) Земли Земля «Хавила» Земля «Куш»

Г Приведение к человеку всех животных для наречения им имен Сотворение Евы - матери всех живущих. Замысел Божий о сотворении женщины «Помощница»

«Тардема» - «крепкий сон»

«Ребро»

«Одна плоть»

«Тардема» и «экстасис»

Первозданная нагота человека Грехопадение А. Необходимое предисловие: беседа с неверующим современником

Б. Исследование библейских текстов о грехопадении человека «Змий» Голос «змия» Ложь «змия» Грехопадение Похоть Осуждение человека Изгнание Адама Всеродного из рая

Четвертая глава Книги Бытия: библейская философия истории А. Откровение о начале и течении человеческой истории

Б. Авель и Каин

В. Свобода и своевластие. Тайна любви

Г. Путь без Бога

Д. Метаистория развития культуры и цивилизации

Е. Песнь Ламеха

Ж. Сиф

Общие выводы по прочтении четвертой главы

ГЛАВА 2. ВЕТХОЗАВЕТНОЕ ОТКРОВЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ В СВЕТЕ НОВОГО ЗАВЕТА

Ветхозаветный текст в свете Нового Завета Природа духовного мира Природа врага рода человеческого Адам в свете Нового Завета А. О человеке в его идеале

Б. «Бен Адам» - Сын Человеческий «Сын Человеческий» в текстах Ветхого Завета «Сын Человеческий» в текстах Евангелия «Сын Человеческий» в прощальной беседе Иисуса Христа и Его первосвященической молитве

«Рай в Едеме на востоке» A. «Рай»

Б. «Едем» («Эден»)

B. «На востоке» - «мик-кедем» Древо жизни и древо познания добра и зла в свете Нового Завета Библейский текст о реках и землях в свете Нового Завета

ГЛАВА 3. «РАЙ В ЕДЕМЕ НА ВОСТОКЕ» В СВЕТЕ НОВОГО ЗАВЕТА

ПРИЛОЖЕНИЕ

О философском и научном понимании мира

О том, что доказывается и что не доказывается

Революция в науке о вселенной в XX веке. Крушение веры в стационарность космоса

СПИСОК ТРУДОВ ПРОТОИЕРЕЯ НИКОЛАЯ ИВАНОВА

Протоиерей Николай Иванов - И сказал Бог... - Библейская онтология и библейская антропология - Опыт истолкования книги Бытия (гл. 1-5) - 1.Откровение, как дар Божий

В наши дни принято считать, что познание истины дается человеку только трудным путем тщательного и кропотливого исследования закономерностей Вселенной. Возможность какого-либо откровения свыше отрицается. Но если мы раскроем Библию, то увидим, что основные истины о возникновении мира, о его сущности и устроении, о происхождении человека и его назначении в мире, то есть все те истины, которые мы познали с таким трудом, затратив тысячелетия, уже возвещены в этой удивительной книге.

Истина едина. Двух противоречащих истин быть не может. Но истина может или открыться человеку сразу, когда он узнает ее от кого-либо, или постепенно, в результате долгого и упорного самостоятельного поиска.

Это справедливо и в отношении исторического постижения истины всем человечеством. Единой истина открывается в христианской религии. К этой же истине, к ее восприятию и детальной разработке идут трудным и сложным путем наука и философия.

Раскрытие перед человеком истины, о которой говорит Библия, принято называть Откровением, так как она дается человеку сразу. Сам же человек может прийти к истине только в результате долгого процесса познания. Однако до тех пор, пока человек не преодолел этот длинный и тернистый путь, он может принимать истину Откровения на веру.

Религиозное Откровение отчасти сопоставимо с тем, как учитель сообщает ученику знания, которые он на своей стадии развития не может постичь без помощи учителя. Слушая последнего, ученик сначала принимает все сказанное на веру. И уже потом, в зависимости от жизненных обстоятельств, он может некоторые из сообщенных ему сведений проверить на опыте; другие же так и останутся для него на всю жизнь предметом веры. Все мы можем проверить, как происходит та или иная химическая реакция, о которой только что говорил учитель. Но не у всех есть возможность, например, проверить, существуют ли иные материки или верны ли вычисления астрономов.

Откровение, даруемое Богом, касается тех тайн, которые необходимы человеку, но которые он сам постичь не может. Откровение говорит человеку о том, как он произошел и для чего существует, каков смысл всего мироздания и каково положение человека в нем. Все остальное, что человеку необходимо для его повседневной жизни, он должен постичь сам. Естественно, возникает вопрос: каким образом, каким путем человек может получить Откровение? Для ответа необходимо обратиться к тем тайнам, которые заключены в душе человека, к тому, что, будучи внутри нас, сокрыто от нас.

История человеческого познания тайн мира говорит, что они постигаются не только наукой, не только дискурсивным мышлением, но и путем философского созерцания и интуитивного прозрения. Гении мысли как- то «угадывают» некоторые из тайн мироздания. Конечно, эти гениальные догадки всегда опираются на уже известные данные. Но важно не только знание предыдущего, а и обобщение узнанного. Важны взлеты мысли, благодаря которым раскрываются новые горизонты в общечеловеческом знании. Внезапные открытия давно не удивляют нас в науке. Тем более возможны они в области высшего знания, которому человечество до сих пор не находит надлежащего имени, так как мало знает о нем и плохо владеет им. Есть особая и почти не поддающаяся анализу способность познания, которая обычно именуется интуицией. И если говорить о сходстве Откровения с каким-либо видом познания, то оно ближе всего к интуиции.

Интуицией называется способность непосредственного, без предварительного логического суждения, постижения истины (хотя ему может предшествовать долгая и напряженная работа мысли). Акт интуиции не сводится лишь к проявлению того, что накапливалось в области подсознательного. Это - некое еще необъяснимое прозрение в тайны объективной действительности. Интуиция иногда проявляется как внезапное озарение, оставляющее далеко позади всю предшествующую работу мысли. Иногда возможность предшествующей работы вообще исключается, как, например, у чрезвычайно одаренных детей. Интуиция - это живое созерцание, которое, разумеется, впоследствии должно быть увязано с знанием, полученным путем опыта. Интуиция - это способность мгновенно увидеть истину внутренним оком, как видят ее художники и поэты. Во всяком случае, интуиция, как познавательный акт, отвечает высшей ступени познания, и в этом отношении она подобна тому, что мы называем верой, то есть способностью прозрения в те области, в которые не проникает логическое суждение.