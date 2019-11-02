Въ жизни твоей вѣрующей, религіозно настроенной, души самое главное, самое важное событіе — причащеніе Святыхъ, Животворящихъ Таинъ. Это событіе бываеть для тебя разъ, много два раза въ годъ, на церковной службѣ, называемой „Литургіей", или по-просту „обѣдней", послѣ того какъ ты наканункъ исповедуешь грѣхи свои. Но служба, называемая „Литургіей", совершается не разъ и не два раза въ годъ. Ты стоишь за ней еженедельно по воскреснымъ днямъ.

Ты бываешь за этой службой по праздникамъ Рождества Христова, Святой Пасхи, въ Крещенье въ день, въ другіе дванадесятые праздники и въ дни памяти, особо чтимыхъ тобою, Святыхъ.Понимаешь ли-же ты то, что видишь, что слышишь за этой службой? Сознаешь-ли ясно смыслъ словъ, произносимыхъ священникомъ и діакономъ? Постигъли твой умъ значеніе ихъ громкихъ возгласовъ и обращеній? Знаешь-ли ты, что поютъ пѣвцы на клиросѣ и можешь-ли передать пропѣтое ими по-русски? Я убѣежденъ: ты можешь знать наизустъ многое, даже все, что въ храмѣ, во время Литургіи читаютъ и поютъ; но ты можешь въ то-же время и не понимать, зачѣмъ то или другое читаютъ, какой смыслъ имѣютъ разныя священныя слова и дѣйствгя, совершаемыя священнослужителями, какая между этими дѣйствіями связь и чему они тебя учатъ.

Протоіерей Сергій Петровскій - Порядокъ совершенія святой и божественной литургіи Святаго Іоанна Златоуста. Опытъ перевода съ церковно - славянскаго языка на языкъ русскій. Полный текстъ съ объясненіями, примѣчаніями и рисунками

Одесса, Типография Фесенко 1908 г. – 142 с.

Протоіерей. Сергій Петровскій - Порядокъ совершенія святой и божественной литургіи Святаго Іоанна Златоуста. Опытъ перевода съ церковно - славянскаго языка на языкъ русскій. Полный текстъ съ объясненіями, примѣчаніями и рисунками - Порядокъ совершенія Божественной и Святой Литургіи Св. Іоанна Златоуста. 1. Предварительный свѣдѣнія о Божественной и Святой Литургіи. А. Установлены Таинства святаго Причащенія

Прежде чѣмъ изложить разсказъ Евангелистовъ о томъ, какъ совершилъ Спаситель священное дѣйствіе Причащѳнія, въ которомъ выразилась вся полнота Его любви къ людямъ, сдѣлаемъ нѣсколько пояснитѳльныхъ замѣчаній. Безъ нихъ разсказъ Евангелистовъ будетъ отрывоченъ и непонятенъ.

Вечеръ, когда Господь Іисусъ Христосъ установилъ Таинство святаго Причащенія,былъ вечеръ пасхальный. Пасхой назывался праздникъ еврейскій, установленный въ память избавленія евреѳвъ отъ Египетскаго рабства. Совершалась Пасха у евреевъ слѣдующимъ образомъ. Ночью съ 14 на 15 число перваго весенняго мѣсяца, въ особо убранной и освѣщенной комнатѣ, каждый домохозяинъ приготовлялъ пасхальнаго ягненка, горькія травы и прѣсный хлѣбъ. Ягненка годовалаго, безъ всякихъ тѣлесныхъ недостатковъ, закалали и жарили, не повреждая костей. Семья,— а у кого ея не было, тѣ собирались обществомъ, — ѣла хлѣбъ и мясо ягненка съ благоговѣніемъ. Части мяса раздавалъ самъ хозяинъ, или старшій въ обществѣ. Подавались и жидкія кушанья въ блюдахъ, причемъ ихъ ѣли безъ ложекъ, обмакивая въ нихъ куски хлѣба. Въ продолженіе такой вечери, или ужина, изъ рукъ хозяина, или старшаго, ходила раза три—четыре круговая чаша съ виномъ. Тутъ читался и ветхозавѣтный разсказъ объ установленіи Пасхи, приносилась благодарность Господу, дающему хлѣбъ и вино, пѣлись псалмы.

Въ тотъ годъ, когда предстояло пострадать Іисусу Христу, конецъ пасхальнаго праздника приходился на субботу. Поэтому, суббота и безъ того чтимая евреями, получала особо важное значеніе. „Бѣ бо великъ день тоя субботы",-замѣчено въ Евангеліи. Господь зналъ, что злоба и ненависть къ Нему враговъ достигли крайней степени, что они рѣшили погубить Его во что бы то ни стало. Онъ предвидѣлъ, что они достигнута своей цѣли, что эта Пасха—послѣдняя въ Его земной жизни, что даже вечеръ пасхальный—послѣдній вечеръ, который Онъ проведетъ съ учениками. И Онъ избралъ этотъ вечеръ, чтобы установить Таинство Причащѳнія, чтобы передать Апостоламъ, а чрезъ нихъ и всѣмъ Своимъ будущимъ ученикамъ послѣдній, предсмертный Свой завѣтъ,—завѣтъ Тѣла и Крови.

Итакъ: „въ первый день опрѣсноковъ,—разсказываютъ Евангелисты, - приступили ученики къ Іисусу и сказали Ему: „гдѣ велишь намъ приготовить Тебѣ Пасху"? Онъ отвѣчалъ: „подите въ Іерусалимъ къ такому-то (человѣку) и скажите ему: Учитель говоритъ: время Мое близкому тебя совершу Пасху съ учениками Моими. Онъ покажетъ вамъ горницу большую, устлашгую, тамъ приготовьте. Они пошли и нашли, какъ сказалъ имъ, и приготовили Пасху. И когда насталъ часъ, Онъ возлегъ и двенадцать Апостоловъ съ Нимъ. И сказалъ имъ: „очень желалъ Я ѣсть съ вами сію Пасху прежде Моего страданія. Ибо сказываю вамъ, что уже не буду ѣсть ее, пока она не совершится въ Царствіи Божіемъ". И когда они ѣли, Іисусъ взялъ хлѣбъ, благословилъ, преломилъ, далъ имъ и сказалъ: „пріимите, ядите: сіе есть Тѣло Мое"; и взявъ чашу, благодаривъ, по далъ имъ и сказалъ: „пейте изъ нея всѣ; сія есть Кровь Моя новаго Завѣта, за многихъ изливаемая, во оставленіе грѣховъ. Сіе творите въ Мое воспоминаніе".