В последние два десятилетия ранее фактически запретная тема о действительной роли высшей партийно-государственной власти и карательных органов в формировании религиозной политики Советского государства в 1920-е гг. стала предметом пристального внимания исследователей: вышли в свет монографии, сборники документов, защищены диссертации [1] . Особое место в реализации всего комплекса антирелигиозных мер советской власти принадлежало Комиссии по проведению отделения церкви от государства при ЦК РКП(б)-ВКП(б) или, как она позднее стала именоваться, Антирелигиозной комиссии (АРК). Созданная решением Политбюро ЦК РКП(б) 19 октября 1922 г., АРК решала все основные вопросы, связанные с партийно-государственной линией по отношению к религии и Церкви [2] . Первоначально председателем Комиссии стал партийный функционер второго эшелона Н. Н. Попов (заведующий подотделом пропаганды Агитпропа), которого впоследствии сменил более известный Е. М. Ярославский. Роль секретаря АРК выполнял чекист Е. А. Тучков, одновременно курирующий церковные дела как начальник VI отделения Секретного отдела (СО) ГПУ-ОГПУ. Среди постоянных членов Комиссии были такие известные фигуры, как В. Р. Менжинский (с 1923 г. заместитель председателя ГПУ, с 1926 г председатель ОГПУ), П. А. Красиков (заместитель наркома юстиции, прокурор Верховного суда СССР), П. Г. Смидович (в 1924-1929 гг. глава Секретариата по делам культов при председателе ЦИК СССР), И. И. Скворцов-Степанов (заместитель заведующего Госиздатом, с 1925 г. ответственный редактор газеты «Известия»). Работа Комиссии (1922-1929) проходила в обстановке строгой секретности, стенограммы заседаний не велись, круг лиц, имеющих доступ к документам, был строго ограничен. Определяющая роль в санкционировании постановлений АРК принадлежала высшему партийному руководству, исполнительные функции на местах осуществлялись органами ОГПУ-НКВД.

Протоколы Комиссии по проведению отделения церкви от государства при ЦК РКП(б)-ВКП(б) (Антирелигиозной комиссии). 1922-1929 гг.

Сост. В. В. Лобанов

М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. - 381 с. + ил.

ISBN 978-5-7429-0856-2

Протоколы Комиссии по проведению отделения церкви от государства при ЦК РКП(б)-ВКП(б) (Антирелигиозной комиссии). 1922-1929 гг. – Содержание

Предисловие

Протоколы Комиссии по проведению отделения церкви от государства при ЦК РКП(б)-ВКП(б) (Антирелигиозной комиссии)

Комментарии

Краткие биографические справки

Именной указатель

Перечень использованных источников и литературы

Список сокращений

Протоколы Комиссии по проведению отделения церкви от государства при ЦК РКП(б)-ВКП(б) (Антирелигиозной комиссии). 1922-1929 гг. – Предисловие

В настоящем издании осуществлена научная публикация Протоколов комиссии по проведению отделения церкви от государства при ЦК РКП(б) – ВКП(б) (Антирелигиозной комиссии), отложившихся в фонде 17 (ЦК КПСС) Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ): опись 112, дела 443-а (протоколы № 1-19), 565а (протоколы № 20-51), 775 (протоколы № 52-68), опись 113, дело 353 (протоколы № 69-93) и дело 871 (протоколы № 94–118).

При передаче текста протоколов АРК исправлены элементарная орфография и пунктуация. В то же время дословно передаются все языковые особенности текстов, синтаксические погрешности, что позволяет читателю получить важную информацию, характеризующую реалии революционной эпохи, духовный облик ее действующих лиц и особенности функционирования государственного аппарата. Сохранены выделения в тексте и в основном его расположение и графика. В ряде случаев поясняются ошибки, нарушающие правильное понимание документа, а также искажения имен собственных, географических названий, общественных организаций и т. п. Без оговорок исправляются явные описки и опечатки: изменение порядка соседних букв, отсутствие знака препинания в конце строки, строчные буквы в начале предложения, элементы старой орфографии и т. п. Редакторская правка и внешние особенности текста отражены в подстрочных примечаниях.

В легенде указываются архивный шифр документа, его подлинность или копийность, описываются пометы, штампы и резолюции.

В квадратных скобках приводятся: расшифрованный или дописанный публикатором текст; пропуски отдельных букв, слов или части документа; раскрытые сокращения; знаки препинания и т. п. Отточия в квадратных скобках указывают на неразборчивый текст.

Определенную трудность представляет недостаточно разработанная для документов данной эпохи проблема «подлинник – копия», так как наличие формулы «п.п.» (подлинный подписал) далеко не во всех случаях указывает на копию. В неясных случаях в легенде ставится знак вопроса. Другой трудностью является почерковедческий анализ. Принадлежность почерка тому или иному лицу указывалась только в очевидных случаях, но и здесь нельзя говорить об абсолютной достоверности.

Сборник снабжен научно-справочным аппаратом: комментарии по содержанию протоколов; краткие биографические справки; именной указатель; список сокращений; перечень использованной литературы.

Для удобства читателя сноски на комментируемый текст протоколов даются только в разделе «Слушали – постановили», поскольку именно там содержится полная информация по рассматриваемому вопросу (хотя первое упоминание требующих пояснения терминов, событий и т. д. может иметь место в предшествующем разделе – «Порядок дня»).

В именной указатель не включались библейские персонажи, имена святых, в честь которых освящены храмы, авторов книг и статей, приводящихся в сносках и комментариях, составителя, редактора и рецензентов сборника и т. п.

У лиц монашеского звания в начале строки указано монашеское имя, а в скобках фамилия. Сан священнослужителей (там, где это возможно установить) приводится не только на дату их упоминания в соответствующем протоколе Комиссии, но и на момент окончания церковной карьеры. У обновленческих епископов указан также сан до уклонения в раскол и (если это имело место) последний сан после их воссоединения с Православной Церковью.

Полужирным шрифтом отмечены имена, включенные в указатель «Краткие биографические справки».

Публикация подготовлена Институтом российской истории РАН совместно с Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом.

Археографическая подготовка текста осуществлена к. и. н. В. В. Лобановым, ему же принадлежат вступительная статья, комментарии и указатели.