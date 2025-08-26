В наши дни, когда термин «ученики» (последователи) имеет так много различных значений, насущным является то, чтобы мы были настоящими библейскими учениками. Христианский мир имеет много обращенных, но Христос заповедал быть «истинными учениками». Евангелие св. Иоанна, 8:31 является хорошим библейским определением ученичества: «Тогда сказал Иисус к уверовавшим иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Пребывание в Его Слове - верный способ стать «обученными учениками».

Вот цель данной книги, написанной епископом Раймондом М. Пруиттом. Она представляет собой учебник по изучению Библии, написанный специально для групп христиан, которые хотят узнать из Писания, как развивать духовную зрелость и как справляться с проблемами в своей жизни, а также как наслаждаться полнотой жизни, явленной во Христе.

Автор данной книги известен в Церкви. Его знают не только благодаря его способностям руководителя, преподавателя и проповедника. Он заявил о себе как писатель, написав много статей и публикаций. Его книга «Основы веры» стала одной из самых признанных и нужных среди нашего братства.

Движение домашних групп также очень благодарно за согласие епископа Пруитта предоставить для занятий эту нужную книгу «Наученные ученики». Данная книга подчеркивает преподавательские способности и знание автором Библии. Но, кроме этого, что-то более ценное чувствуется в ней: большая любовь к людям и желание помочь каждому читателю и студенту стать на самом деле «истинным учеником».

Мы молимся о том, чтобы эта книга была использована с молитвой и неразрывно с Божьим Святым безошибочным Словом; чтобы это предохранило вас от падений, а также помогло стать вам безупречными в присутствии Его славы с безмерной радостью.

Пятая глава Бытия содержит перечень потомков Адама от Сифа до Ноя. Это не очень вдохновляющий отрывок с его монотонностью имен и дат, и так как это всего лишь родословная, большинство случайных читателей либо пропускают ее, либо, в лучшем случае, бегло просматривают.

Никакой отрывок в Писании не является маловажным. Очень часто мы находим спрятанные в подобных этому разделах бесценные драгоценности в полном смысле этого слова, которые мерцают славой небес. Например, мы читаем: «И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его» (Бытие 5: 24).

Кларенс С. Родди написал: «Этот краткий стих кажется алмазом, похороненным посреди скал; как жемчуг, убаюканный в раковине; как дерево, оживляющее пейзаж прерии. В подобном оазисе есть прохлада и зелень, которая оживляет мертвость пустыни».

«Хождение с Богом»—эта фраза часто употребляется в христианских кругах. Она имеет глубокий смысл, и все соглашаются, что это нечто, что мы все должны делать. Но все-таки, ЧТО означает ходить с Богом? В этой книге мы попытаемся исследовать, по крайней мере, частично, что подразумевается под «хождением с Богом». Мы увидим, что это на самом деле означает жить в гармонии с Богом (Бытие 17:1); жить жизнью, которая управляется Божьей волей, вдохновлена Его Духом и полностью посвящена Ему. Хождение с Богом — это:

Раймонд М. Пруит - Наученные ученики - Изучение Библии в домашних группах

Ровно: «Принт Хауз», 2001. - 404 с.

ISBN 966-8434-59-5

Раймонд М. Пруит - Наученные ученики — Содержание