Пржегорлинский - Византийская Церковь на рубеже XIII-XIV веков
Византийская библиотека. Исследования
В монографии реконструируется церковно-политическая деятельность св. Феолипта, митрополита Филадельфийского (1250-1325), его богословские, аскетические и социальные воззрения.
Св. Феолипт представлен, как основоположник и апологет исихастского движения в Византии начала XIV в., как неизменный борец с арсенитской схизмой на протяжении всего периода ее существования, как церковно-политический деятель, по ряду вопросов предопределивший позицию представителей константинопольской политической элиты.
На основании текстов св. Феолипта дополнена новыми фактами картина арсенитского движения, а так же обстоятельства генезиса грядущих паламитских споров. Реконструированное учение Феолипта о церкви позволило дать новое объяснение причин и движущих мотивов прекращения филадельфийским митрополитом канонического общения с патриархом константинопольским в 1310 г. Книга включает перевод на русский язык двух антиарсенитских и двух монашеских поучений св. Феолипта.
Священник Александр Пржегорлинский. Византийская Церковь на рубеже XIII-XIV вв. Деятельность и наследие св. Феолипта, митрополита Филадельфийского
Свящ. Александр Пржегорлинский; научн. ред. Н. Д. Барабанов.
СПб.: Алетейя, 2011.— 240 с. — (Серия «Византийская библиотека. Исследования»)
Византийская Церковь на рубеже XIII-XIV веков - Деятельность и наследие св. Феолипта, митрополита Филадельфийского
От автора
Введение
История изучения наследия митрополита Феолипта
Методологические приоритеты при работе с жанрами религиозной письменности вообще, и с наследием Феолипта в частности
Источниковая база исследования
Глава 1. Церковно-политическая деятельность Феолипта
1.1. Жизнь Феолипта до епископства (около 1250-1283 гг.) и возведение его на филадельфийскую кафедру
1.2. Церковно-политическая деятельность митрополита Феолипта при патриархах константинопольских Григории II и Иоанне XII
1.3. Феолипт Филадельфийский и Афанасий I Константинопольский (1289-1293, 1303-1309)
1.4. Пастырская деятельность Феолипта как предпосылка его политической значимости
1.5. Деятельность Феолипта в Филадельфии
1.6. Церковный мир 1310 г. и отношение к нему Феолипта
1.7. Обстоятельства, предопределившие общественную значимость идейно-политических воззрений Феолипта
Глава 2. Письменное наследие Феолипта Филадельфийского: источниковедческие аспекты
2.1. Общие замечания
2.2. Трактаты аскетической направленности
2.3. Эпистолярное наследие
2.4. Два трактата против арсенитов, адресованные филадельфийской пастве
2.5. Два увещевательных поучения к филадельфийцам и гимнографические произведения
Глава 3. Арсенитская схизма в изображении Феолипта Филадельфийского и экклесиологии Феолипта в свете его противостояния арсенитам
3.1. Арсенитское движение как внутриполитический фактор
3.2. Образы арсенитов в изображении Феолипта
3.3. Свидетельства Феолипта о борьбе арсенитов за власть в контексте обстоятельств Влахернского Собора 1285 г
3.4. О проблеме единства церкви и расколах в среде самих арсенитов
3.5. Феолипт о программе арсенитов
3.6. Суть арсенитской схизмы и меры по её преодолению в изложении Феолипта
3.7. Непризнание Феолиптом акта 1310 г. в свете антиарсенитских трактатов: экклесиология Феолипта
3.8. Вывод: истоки и перспективы антиарсенитской политики Феолипта
Глава 4. Аскетические идеалы Феолипта и его апология исихазма 1307 г.
4.1. Формулировка проблемы
4.2. Учение Феолипта о достоинстве первозданного человека в связи с учением об умной молитве
4.3. Сущность грехопадения в понимании Феолипта: разделение в человеческом роде, как предпосылка грехопадения
4.4. «Умная молитва» по учению Феолипта
4.5. Исихия как призвание παντί χριστιανώ в произведениях Феолипта и в традиции поздневизантийского исихазма
4.6. Феолипт как апологет исихазма
Оппоненты исихастов в изображении Феолипта
Апология Феолипта и предшествующая традиция
4.7. Особенности и идейно-политическое значение феолиптова исихазма
Глава 5. Социально-экономическая действительность эпохи в отражении Феолипта Филадельфийского (трудовая дидактика Феолипта)
5.1. Постановка проблемы
5.2. Сельскохозяйственный труд
5.3. Реалии ремесленного труда и трудовая дидактика
5.4. Торговое дело
5.5. Монастырь как малая социальная группа
Заключение
Приложения
Список сокращений
Список источников и литературы
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