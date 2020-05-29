Византийская библиотека. Исследования

В монографии реконструируется церковно-политическая деятельность св. Феолипта, митрополита Филадельфийского (1250-1325), его богословские, аскетические и социальные воззрения.

Св. Феолипт представлен, как основоположник и апологет исихастского движения в Византии начала XIV в., как неизменный борец с арсенитской схизмой на протяжении всего периода ее существования, как церковно-политический деятель, по ряду вопросов предопределивший позицию представителей константинопольской политической элиты. На основании текстов св. Феолипта дополнена новыми фактами картина арсенитского движения, а так же обстоятельства генезиса грядущих паламитских споров. Реконструированное учение Феолипта о церкви позволило дать новое объяснение причин и движущих мотивов прекращения филадельфийским митрополитом канонического общения с патриархом константинопольским в 1310 г. Книга включает перевод на русский язык двух антиарсенитских и двух монашеских поучений св. Феолипта.

Священник Александр Пржегорлинский. Византийская Церковь на рубеже XIII-XIV вв. Деятельность и наследие св. Феолипта, митрополита Филадельфийского Свящ. Александр Пржегорлинский; научн. ред. Н. Д. Барабанов. СПб.: Алетейя, 2011.— 240 с. — (Серия «Византийская библиотека. Исследования»)

Византийская Церковь на рубеже XIII-XIV веков - Деятельность и наследие св. Феолипта, митрополита Филадельфийского

От автора

Введение

История изучения наследия митрополита Феолипта

Методологические приоритеты при работе с жанрами религиозной письменности вообще, и с наследием Феолипта в частности

Источниковая база исследования

Глава 1. Церковно-политическая деятельность Феолипта

1.1. Жизнь Феолипта до епископства (около 1250-1283 гг.) и возведение его на филадельфийскую кафедру

1.2. Церковно-политическая деятельность митрополита Феолипта при патриархах константинопольских Григории II и Иоанне XII

1.3. Феолипт Филадельфийский и Афанасий I Константинопольский (1289-1293, 1303-1309)

1.4. Пастырская деятельность Феолипта как предпосылка его политической значимости

1.5. Деятельность Феолипта в Филадельфии

1.6. Церковный мир 1310 г. и отношение к нему Феолипта

1.7. Обстоятельства, предопределившие общественную значимость идейно-политических воззрений Феолипта

Глава 2. Письменное наследие Феолипта Филадельфийского: источниковедческие аспекты

2.1. Общие замечания

2.2. Трактаты аскетической направленности

2.3. Эпистолярное наследие

2.4. Два трактата против арсенитов, адресованные филадельфийской пастве

2.5. Два увещевательных поучения к филадельфийцам и гимнографические произведения

Глава 3. Арсенитская схизма в изображении Феолипта Филадельфийского и экклесиологии Феолипта в свете его противостояния арсенитам

3.1. Арсенитское движение как внутриполитический фактор

3.2. Образы арсенитов в изображении Феолипта

3.3. Свидетельства Феолипта о борьбе арсенитов за власть в контексте обстоятельств Влахернского Собора 1285 г

3.4. О проблеме единства церкви и расколах в среде самих арсенитов

3.5. Феолипт о программе арсенитов

3.6. Суть арсенитской схизмы и меры по её преодолению в изложении Феолипта

3.7. Непризнание Феолиптом акта 1310 г. в свете антиарсенитских трактатов: экклесиология Феолипта

3.8. Вывод: истоки и перспективы антиарсенитской политики Феолипта

Глава 4. Аскетические идеалы Феолипта и его апология исихазма 1307 г.

4.1. Формулировка проблемы

4.2. Учение Феолипта о достоинстве первозданного человека в связи с учением об умной молитве

4.3. Сущность грехопадения в понимании Феолипта: разделение в человеческом роде, как предпосылка грехопадения

4.4. «Умная молитва» по учению Феолипта

4.5. Исихия как призвание παντί χριστιανώ в произведениях Феолипта и в традиции поздневизантийского исихазма

4.6. Феолипт как апологет исихазма

Оппоненты исихастов в изображении Феолипта

Апология Феолипта и предшествующая традиция

4.7. Особенности и идейно-политическое значение феолиптова исихазма

Глава 5. Социально-экономическая действительность эпохи в отражении Феолипта Филадельфийского (трудовая дидактика Феолипта)

5.1. Постановка проблемы

5.2. Сельскохозяйственный труд

5.3. Реалии ремесленного труда и трудовая дидактика

5.4. Торговое дело

5.5. Монастырь как малая социальная группа

Заключение

Приложения

Список сокращений

Список источников и литературы