В Православной Церкви издревле существует благочестивый обычай чтения Псалтири над телом умершего монаха, диакона и мирянина. (Над почившим священником и епископом читается Евангелие.) Псалмы читаются непрерывно (кроме времени, когда при гробе совершаются панихиды или литии) до погребения усопшего и в память его после погребения.

Чтение Псалтири по усопшим одна из древнейших форм заупокойной молитвы Церкви о своих чадах. Оно утешает скорбящих о почившем и обращает их молитвы о нем к Богу.

Псалмы должно читать с умилением и сокрушением сердечным, не торопясь, со вниманием вникая в читаемое. Конечно, следует быть осмотрительным в выборе лиц, которым желают поручить чтение: принимать на себя чтение Псалтири может тот, кто к этому способен и располагает определенными знаниями, подобающими для служения священному делу.

Долг внимания к слову Божию и молитвы за душу умершего лежит не на одном чтеце Псалтири, но и на домашних и родственниках усопшего. При чтении Псалтири по усопшему соблюдается следующий установленный порядок.

Псалтирь Давида пророка и царя с параллельным переводом на русский язык

М. : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2011. - 576 с.

ISBN 978-5-7429-0384-0

Псалтирь Давида пророка и царя с параллельным переводом на русский язык - Содержание